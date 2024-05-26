«Сказочное хладнокровие»: как экипаж «Меркурия» победил почти десятикратно превосходившего его по огневой мощи врага

195 лет назад, 26 мая 1829 года, команда русского брига «Меркурий» победила в морском сражении два линейных турецких корабля. Османские суда почти в десять раз превосходили российский корабль по огневой мощи, однако вынуждены были лечь в дрейф и выйти из боя. Морская битва стала одной из самых блестящих побед в истории отечественного парусного флота. Заместитель заведующего филиалом ФГБУ «ЦВММ» Минобороны России Ольга Бойко в интервью RT рассказала, как проходило сражение и что позволило российским морякам одержать победу над врагом.

— Легендарный бой брига «Меркурий» — один из эпизодов Русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Из-за чего началось это противостояние и как развивалось?

— Война была вызвана борьбой европейских держав за раздел владений Османской империи, пережившей острый внутренний кризис. Усилился он в связи с Греческой национально-освободительной революцией 1821—1829 годов. По Петербургскому протоколу 1826 года, который был подписан Россией и Великобританией, Греция должна была получить автономию на условиях вассальной зависимости от Османской империи. В Лондонской конвенции 1827 года Россия, Великобритания и Франция заявляли о готовности принудить Турцию признать автономный статус Греции.

Однако после того, как в октябре 1827 года союзный флот России, Англии и Франции выступил в защиту автономии Греции в Наваринском сражении и нанёс поражение египетско-турецкому флоту, султан расторг все ранее заключённые русско-турецкие соглашения и объявил в 1827 году «священную войну» России.

В свою очередь, 26 апреля 1828 года Россия объявила войну Турции. Военные действия велись на Балканах, в Закавказье, на Чёрном и Средиземном морях. Российская армия быстро заняла Молдавию и Валахию. Вскоре капитулировало большинство дунайских крепостей первого эшелона, а 29 сентября сдалась и Варна. Успешными были действия российских войск на Кавказе: были взяты Анапа, Карс и Баязет.

В июне-июле 1829 года генерал Иван Паскевич разгромил турецкую армию Хагки-паши, пытавшуюся заблокировать переход русских через Саганлукский хребет — это северо-восток современной Турции. Этот успех предопределил сдачу османами Эрзерума. Генерал Иван Дибич победил в Кулевчинском сражении на востоке Болгарии. А вскоре после этого сдалась османская Силистрия. Турки не смогли предотвратить дальнейшее продвижение российских войск, и в августе пал Андрианополь. Успехи российских войск вынудили Османскую империю подписать Адрианопольский мирный договор.

— Возвращаясь к подвигу брига «Меркурий»: насколько он по своим военным характеристикам был приспособлен для противостояния крупным вражеским кораблям и для чего он обычно использовался?

— Бриг был заложен в 1819 году на основной судоремонтной базе Черноморского флота в Севастопольском адмиралтействе «Южная бухта». Бриг — это двухмачтовый военный корабль с прямыми парусами. Он был построен по чертежам и под руководством талантливого корабельного инженера-строителя подполковника Осминина, который имел опыт работы в Англии, Санкт-Петербурге и Николаеве. Корпус брига изготовили из крепкого крымского дуба, а его подводную часть обшили медными листами. Это делало корабль более крепким, но снижало его скорость и манёвренность во время боя.

«Меркурий» был спущен на воду в 1820 году. На нём было установлено 20 орудий. Вся артиллерия была размещена на верхней палубе и выдвигалась в вырезы — специальные орудийные порты. Эти же порты выполняли и вторую функцию: обеспечивали сток воды, попадающей на палубу. Экипаж корабля состоял из 115 человек. Предназначен бриг был в первую очередь для разведывательной и посыльной службы.

Несмотря на своё изначальное основное назначение, «Меркурий» активно использовался в боях во время войны 1828—1829 годов — ещё до своей легендарной встречи сразу с двумя турецкими кораблями. В частности, он участвовал в захвате двух турецких судов с десантом.

Александр Иванович Казарский

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© А. Свердлов

— Насколько опытным офицером был командир брига «Меркурий» капитан Александр Казарский?

— Очень опытным, несмотря на свой молодой возраст. Александр родился в 1798 году в Витебской губернии, в семье отставного губернского секретаря Ивана Кузьмича Казарского. Когда Александр был ещё совсем ребёнком, к ним в гости приехал служивший на Черноморском флоте его крёстный Василий Семёнович — двоюродный брат отца. Он предложил забрать Александра учиться в Черноморское штурманское училище в Николаеве. Казарский-младший поступил в училище, прошёл обучение и в 1814 году стал мичманом. Он служил на бригантинах «Десна» и «Клеопатра», а затем на судах Дунайской гребной флотилии.

В 1819 году Казарский в чине лейтенанта был переведён на Черноморский флот и получил назначение на фрегат «Евстафий». Это стало для него хорошей командирской школой. Казарский усвоил основные принципы, которыми должен был руководствоваться морской офицер: действовать самостоятельно, смело, дерзко, решительно, уметь устанавливать взаимопонимание с экипажем. Пройдёт не так уж много времени, и эти его командирские навыки помогут ему выйти из, казалось бы, безнадёжной ситуации.

После службы на «Евстафии» Казарский выходил в практические плавания на шхуне «Севастополь», служил на транспортах «Ингул», «Соперник», на катере «Сокол» и на бриге «Меркурий», который он в будущем получит под своё начало. В 1828 году он был назначен командиром транспортного судна «Соперник» и участвовал на нём в осаде Анапской крепости. На «Сопернике» было установлено орудие-единорог, превратившее его фактически в бомбардирское судно. Во время боя «Соперник» получил шесть пробоин, но буквально изрешетил стены крепости. За осаду Анапы Казарский был произведён в капитан-лейтенанты. Под Варной «Соперник» прикрывал огнём действия сухопутной армии — за это Казарский был награждён золотой саблей. В начале 1829 года он стал командиром брига «Меркурий», на котором совершил один из самых выдающихся подвигов в истории сражений русского парусного флота.

— При каких обстоятельствах бриг «Меркурий» оказался один против двух турецких кораблей и насколько существенным было преимущество турок в огневой мощи?

— Русский фрегат «Штандарт», а также бриги «Орфей» и «Меркурий» несли дозорную службу у Босфора, когда в пролив вошла турецкая эскадра из 14 кораблей, включая шесть линейных. Русские корабли стали отходить, турки бросились за ними вдогонку. Для преследования российских судов османское командование выделило элиту турецкого флота: 110-пушечный «Селимие» под флагом капудан-паши (командующего флотом. — RT) и 74-пушечный «Реал-бей».

«Меркурий» имел хорошую устойчивость, но, как мы уже говорили, не был быстрым судном. «Орфей» и «Штандарт», как более быстроходные, ушли вперёд — они должны были доставить сведения о турецкой эскадре российскому командованию. «Меркурию» не оставалось ничего другого, как принять неравный бой с турками. С учётом разницы в артиллерийском вооружении с противником казалось, что надежды у корабля нет.

Картина «Подвиг брига «Меркурий» российского художника, мастера по вышивке Бориса Резникова

РИА Новости

© Андрей Соломонов

— Как проходил бой «Меркурия» с двумя турецкими кораблями и чем он завершился?

— Александр Казарский собрал военный совет, на котором присутствовали офицеры из команды брига. Первым по морской традиции высказался младший по чину — поручик корпуса флотских штурманов Иван Прокофьев. Он предложил принять бой и в случае неблагоприятного исхода перейти к абордажу, сцепившись с одним из вражеских судов. Последнему оставшемуся в живых офицеру надлежало взорвать пороховой погреб и уничтожить оба корабля: и свой, и противника. Военный совет это предложение единодушно поддержал. Перед входом в крюйт-камеру (помещение для хранения пороха. — RT) был положен заряженный пистолет.

Командир брига капитан-лейтенант Александр Казарский управлял кораблём и его маневрированием, лейтенант Фёдор Новосильский командовал артиллерией, лейтенант Сергей Скарятин распоряжался парусами и работой на марсах и реях, поручик корпуса флотских штурманов Иван Прокофьев командовал стрелками, мичман Дмитрий Притупов руководил пожарной группой. Кормовой флаг брига прибили к мачте, была отдана команда «К бою!».

Оба турецких корабля подошли на дистанцию эффективного огня, однако искусное маневрирование Казарского затрудняло противнику ведение прицельной стрельбы. В первые же минуты боя командир получил ранение в голову, но, несмотря на это, остался на своём посту.

Метким огнём артиллеристы «Меркурия» повредили рангоуты турецких кораблей и фактически вынудили их лечь в дрейф. Команда российского брига выиграла четырёхчасовой бой с почти десятикратно превосходящим по огневой мощи противником. Из команды «Меркурия» при этом погибли только четыре человека. Таких результатов удалось добиться благодаря неустанной боевой подготовке, которая проводилась с командой брига. Наши моряки ставили и убирали паруса в несколько раз быстрее, чем турки, лучше стреляли. Во время боя члены экипажа «Меркурия» проявили сказочное хладнокровие. Бриг получил более 300 повреждений, включая 22 пробоины в корпусе.

Повреждения корпуса брига «Меркурий», полученные в ходе боя 14 мая 1829 года

© Wikimedia

— Как были награждены участники боя и какова была дальнейшая судьба Казарского?

— Никто даже не надеялся увидеть команду «Меркурия» снова. Его появление на горизонте вызвало у наших моряков с других кораблей изумление. Когда «Меркурий» присоединился к основным силам эскадры, оказалось, что все плавсредства на нём разбиты. Тогда командир эскадры приказал отправить за Казарским свою шлюпку.

За беспримерный подвиг экипажа бриг был удостоен самой большой чести — права носить кормовой Георгиевский флаг и вымпел. Сам Казарский был награждён орденом Святого Георгия IV класса, ему присвоили звание капитана 2-го ранга с назначением флигель-адъютантом в царскую свиту. Высокие награды получили и все остальные члены команды «Меркурия». Матросам и офицерам была назначена пожизненная пенсия в размере двойного жалования. В гербы входивших в состав экипажа офицеров внесли изображение пистолета, с помощью которого готовились взорвать бриг.

В дальнейшем Казарский служил на различных должностях. В частности, благодаря своей честности и неподкупности он был направлен императором осуществлять ревизии тыловых подразделений армии и флота. С его подачи проводились проверки, завершавшиеся громкими процессами над казнокрадами.

В 1833 году в возрасте всего 36 лет Казарский скоропостижно скончался в Николаеве — крупнейшем центре военного кораблестроения на Чёрном море. Считается, что он выявил там некие неблаговидные факты и был отравлен.

Памятник Александру Ивановичу Казарскому — первый памятник Севастополя

РИА Новости

© Израиль Озерский

— Почему бой, произошедший 26 мая 1829 года, называют одним из наиболее ярких событий в истории российского военно-морского флота?

— Экипаж проявил потрясающую преданность воинскому долгу и своему командиру. Сам Казарский продемонстрировал выдающиеся качества с точки зрения как ведения боя, так и взаимодействия со своей командой. Русские моряки шли на заведомо невозможное. Они вступили в бой, который даже теоретически не было шансов выиграть. Но тем не менее они победили, вызвав восхищение не только у братьев по оружию, но даже у врага. Эта история буквально потрясла современников. Она служит ярчайшим примером беззаветного служения своему Отечеству.