«В трагической ситуации появлялась возможность для совершения подвигов»: историк — о Смуте в Русском государстве

440 лет назад, 28 марта 1584 года, умер русский царь Иван IV. В событиях последних лет его правления многие историки видят предпосылки для начала периода отечественной истории, известного как Смута. Страна была охвачена гражданскими войнами, которые привели к огромным демографическим и экономическим потерям. Последствия Смутного времени Русское государство преодолевало десятилетиями. Доктор исторических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Ярослав Леонтьев в интервью RT рассказал о предпосылках Смуты и о том, как государству удалось из неё выйти.

— 440 лет назад умер Иван IV. В литературе можно встретить упоминания о том, что после его смерти Русское государство начало постепенно скатываться к Смуте. Справедливы ли подобные утверждения? С чем вообще было связано начало Смуты?

— Существует устоявшееся среди историков представление о начале Смутного времени. Его связывают с убийством сына Бориса Годунова — Фёдора — и появлением первого самозванца. Нельзя сказать, что сразу после смерти Ивана IV страна скатилась к Смуте, хотя предпосылки, конечно, были. Раскол в общество внесла опричнина. Период свершений, достигнутых Иваном IV в начале его правления, вроде присоединения Казани и Астрахани сменился пробуксовкой. Неудачно завершилась для Русского государства Ливонская война, был потерян доступ к Балтийскому морю. Общественный раскол, геополитическое неудачи — это всё было предпосылками возникновения будущей Смуты.

— Когда прямая ветвь московских Рюриковичей прервалась на сыне Ивана IV Фёдоре Иоанновиче, к власти пришли Годуновы. Как можно охарактеризовать время их правления и почему они не смогли удержаться при власти, создав новую династию?

— Нужно уточнить, что Борис Годунов, будучи шурином царя Фёдора Иоанновича, стал фактическим правителем государства ещё при его жизни. Сыновей у Фёдора не было, а брат Дмитрий погиб в детстве. Править самостоятельно царь Фёдор по разным причинам, в том числе психическим, не мог. Сначала значительное влияние на государственную власть оказывали и другие кланы, в частности Романовы — родственники царя со стороны его матери, первой жены Ивана Грозного. Но в итоге благодаря интригам Годунов стал единственным лицом, управлявшим государством от имени Фёдора Иоанновича. При этом он проводил очень осторожную, миролюбивую политику, решив внешнеполитические проблемы с Польшей и Швецией. Под руководством Годунова началось активное строительство сибирских городов, массовое возведение укреплений в европейской части Русского государства.

Борис Годунов и царица Марфа, вызванная в Москву для допроса о царевиче Дмитрии при известии о появлении самозванца. Николай Ге

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И в период правления Фёдора Иоанновича, и в начале царствования уже самого Годунова ему многое хорошо удавалось. Однако затем его настиг злой рок. Впрочем, не одного его, а всю планету. Мощное извержение вулкана в Южной Америке привело к выбросу пепла в атмосферу и существенному похолоданию на земле. Московское государство накрыли затяжные дожди и заморозки, урожаи гибли. Страна в 1601—1603 годах оказалась охвачена голодом... Помещики распускали голодных крестьян, те сбивались в шайки и занимались грабежом. Мощные преступные группировки подходили даже к Москве. Правительство Годунова занималось раздачей хлеба из государственных запасов, но справиться с голодом полностью не смогло. В народе бедам начали придавать эсхатологический характер. Ширились слухи, что это наказание за гибель от рук Годунова царевича Дмитрия, в которой тот, по мнению 90% историков, на самом деле был невиновен.

В 1605 году Годунов скоропостижно скончался, как тогда говорили, от удара — скорее всего, от инсульта. Власть перешла к его 16-летнему сыну Фёдору, так что своего рода мини-династию Годуновы создать всё-таки успели. Но Фёдора убили, когда сторонники Лжедмитрия I ворвались в Москву. Можно сказать, что Годуновым просто не повезло. Если бы, например, не климатические бедствия, отношение подданных к династии могло бы быть совсем другим. Тем более что Годунова поддерживал первый русский патриарх Иов.

— После Годуновых к власти в России пришёл Лжедмитрий I, представлявшийся сыном Ивана IV. В дальнейшем, после его падения, у Лжедмитрия появились подражатели. С чем было связано возникновение этого исторического феномена? Кем всё-таки были Лжедмитрии и почему ни один из них не смог надолго задержаться на русском престоле?

— На самом деле ничего суперфеноменального в появлении самозванцев не было. История поздних Средних веков знает множество подобных примеров. Они появлялись и в Англии, и во Франции, и в Португалии. В России в Смутное время их было около 20, причём не все объявляли себя именно царевичем Дмитрием. И в более позднее время они появлялись — те, кто выдавал себя за Петра III, за дочь императрицы Елизаветы, за дочерей Николая II.

Портрет Лжедмитрия I, Шимон Богушович, ок. 1606

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Если вернуться к событиям начала XVII века, то появление самозванцев было связано с удобной для них ситуацией. Хотя, как мы уже говорили, большинство историков сегодня считают, что Годунов не убивал царевича Дмитрия. Но в то время слухами земля полнилась, и многие обвиняли царя Бориса в преступлении. А потом те же люди оказались готовы поверить в «подмену мальчика», «двойника» и «нелегитимность Годуновых». Это то, что сегодня называют информационной войной. Кем был Лжедмитрий I, со стопроцентной уверенностью сказать нельзя, но большинство историков склоняются к тому, что под видом царевича Дмитрия действовал Григорий Отрепьев — бывший монах Чудова монастыря, находившегося в Московском Кремле. Род Отрепьевых был связан с кланом Романовых, и Григорий оказался посвящён во многие дворцовые тайны.

Кем был Лжедмитрий II, он же Тушинский вор, историки до сих пор толком сказать не могут. Это был очень странный персонаж, родом, предположительно, из белорусского города Шклов. Лжедмитрий III, которого ещё называют Псковским вором, играл сугубо региональную роль и его власть никогда на Москву не распространялась. Такой местечковый мелкий самозванчик. Но были и другие самозванцы. Некоторые выдавали себя за никогда не существовавшего сына царя Фёдора.

Нужно сказать, что сначала положение Лжедмитрия I было достаточно прочным. Ему присягали многие бояре, его «признала» последняя жена Ивана Грозного — мать царевича Дмитрия Мария Нагая. Его «признал» возглавлявший следственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели Дмитрия Василий Шуйский. Даже будущие герои преодоления Смуты (князья Скопин-Шуйский и Пожарский) присутствовали на его свадьбе. Но потом его всё-таки разоблачили. Скорее всего, он был кем-то опознан — многие же знали лично Григория Отрепьева. Поползли кривотолки, возник тайный заговор. Свою роль сыграла и та наглость, с которой вели себя в Москве прибывшие на свадьбу Лжедмитрия поляки. Они задирали местных, не хотели ни за что платить в кабаках. Возник повод для заварушки, начались стычки. Заговорщики ворвались в покои и расправились с первым самозванцем.

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— После падения Лжедмитрия I царём был избран Василий Шуйский. Его часто называют «последним Рюриковичем», царствовавшим в России. Что принесло стране его правление? Почему он не смог удержать царство в своих руках?

— Шуйский и был последним Рюриковичем, просто происходил из другой ветви династии. При нём в стране началась уже самая настоящая гражданская война. Победить в ней он не смог, в чём в значительной мере был виноват сам. На Москву шло войско повстанцев под предводительством Ивана Болотникова, объявившего себя воеводой опять-таки чудесным образом спасшегося царевича Дмитрия. Но его отбросил очень талантливый полководец, дальний родственник царя Михаил Скопин-Шуйский. Однако затем возникла новая проблема — Лжедмитрий II, бывший марионеткой при польских аристократах. В Русское государство двинулись отряды польско-литовских наёмников и казаков.

Король Речи Посполитой до определённого момента в конфликт не вмешивался — у него ещё официально действовало перемирие с Москвой. Но авантюристы всех сортов и даже русские воры стекались в лагерь Лжедмитрия II, осадившего Москву и укрепившегося в Тушине. Он раздавал чины, земли, создал свою боярскую думу. Его армия расширялась, но сил взять Москву у него не было. И Василий Шуйский отправил своего родственника Скопина-Шуйского, чтобы тот договорился со Швецией о выделении экспедиционного корпуса, по сути дела, наёмников, для снятия осады с Москвы. Договорённость была достигнута. Это, с одной стороны, развязало руки польскому королю, так как Швеция была противником Речи Посполитой и поляки уже на государственном уровне смогли выйти из перемирия с Москвой и двинуться на Смоленск. Но, с другой стороны, Скопин-Шуйский, опираясь на шведских легионеров, освободил множество городов. Лжедмитрий II в панике бежал из своего лагеря.

После этого Скопин-Шуйский вернулся в Москву, где его вскоре отравили. К этому явно приложил руку Василий Шуйский, который увидел в родственнике политического конкурента. Вот такими были самые страшные моменты Смутного времени: гражданская война, двоевластие, вероломство.

«Болотников является с повинной перед царём Василием Шуйским». Неизвестный художник

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— Приходу к власти Лжедмитрия I активно содействовала польская знать, затем в противостояние вмешался король. Каковы были интересы Польши в России в то время?

— У поляков были программа-минимум и программа-максимум. Для начала нужно уточнить, что это была не Польша сама по себе, а государство Речь Посполитая, которое претендовало на Смоленщину и на Северские земли, в частности на Чернигов. А задачей-максимум для поляков было посадить в Москве своего человека и окатоличить Русь.

— Василия Шуйского отстранила от власти группа заговорщиков, установившая в дальнейшем в стране режим так называемой Семибоярщины. Что она представляла собой как форма государственного правления? Как повлияла на события в стране в Смутное время?

— Ситуация с Семибоярщиной была несколько запутанной. Скажем так, это было боярское правительство, присягнувшее польскому королевичу Владиславу. В его состав входили в том числе люди, ранее активно боровшиеся с самозванцами. Владислава согласились провозгласить царём при условии принятия им православия. Участники Семибоярщины видели в этом хоть какой-то выход из сложнейшей ситуации, в которой оказалась страна. И Владислав хотя бы не был самозванцем.

Коллаборационистами членов Семибоярщины я бы называть не стал. Они, возможно, хотели лучшего, но избрали для этого плохие средства. В итоге получилось то, что получилось: Владислав всё не ехал, а в Москву ввели польский оккупационный гарнизон. Участников Семибоярщины взяли под контроль и фактически превратили в заложников. Сами они повлиять ни на что уже не могли. Затем часть из них участвовали в преодолении Смуты, а после изгнания поляков подвергать их репрессиям никто не стал.

Свержение Василия Шуйского. Неврев Н.В.

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— На определённом этапе полякам удалось добиться успеха в России и даже занять Москву. Что послужило импульсом для того, чтобы русские люди самоорганизовались и поднялись на борьбу с оккупантами? Как формировались ополчения? Что позволило им победить поляков?

— Здесь очень важно понимать, что ополчения 1612 года опирались на опыт своих предшественников: например, в Тушинский период тоже формировались народные ополчения, поднимались восстания. В ситуации, когда всё запутанно, когда в стране царит двоевластие, людям пришлось создавать самоуправление, брать ситуацию в свои руки. Они сами свергали ставленников самозванцев на местах, защищали свои города, формировали городские советы. Это был очень ценный опыт. Его затем заимствовали Кузьма Минин с Дмитрием Пожарским.

— Поляки были изгнаны из Москвы в 1612 году. Когда и как завершилась сама Смута и были ли преодолены её последствия?

— Формально Смута продолжалась до 1618—1619 годов, когда состоялся обмен пленными с Речью Посполитой и было подписано новое перемирие. После освобождения Москвы в разных регионах Русского государства ещё вспыхивали бои, действовали польско-литовские полевые командиры, шведские легионеры и казацкие атаманы. Опять-таки королевич Владислав организовал поход на Москву, в чём ему помогали запорожские казаки. Однако, несмотря на всё это, последствия Смуты были преодолены во многом благодаря тому, что царём был избран в качестве компромиссной фигуры Михаил Фёдорович. Его фигура устраивала самые разные стороны. Герой Второго ополчения Дмитрий Пожарский, кстати, тоже выдвигал свою кандидатуру на Земском соборе. Но его не захотели выбрать, так как опасались, что он начнёт сводить счёты, возникшие во время Смуты: например, с теми, кто поддерживал Семибоярщину. А при Михаиле Фёдоровиче никто никого не репрессировал, никто не сводил никаких счётов. Худой мир оказался лучше доброй ссоры.

Освобождение Москвы князем Пожарским и гражданином Мининым. Из коллекции Музеев Московского Кремля. Демидов В.К.

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— Период Смуты и историки, и общественные деятели часто вспоминают до сих пор. Почему ему уделяется столько внимания? Какое влияние оказала Смута на дальнейшее развитие событий в стране?

— Это был особенный период в истории, когда всё висело буквально на волоске, страна находилась на грани краха, но выстояла. Могло ведь рухнуть государство, измениться религия, но этого не произошло. Страна перенесла огромные бедствия, понесла колоссальные демографические потери, многие населённые пункты вообще исчезли с лица земли. Конечно, такие события привлекают внимание историков. При этом опыт народных ополчений позднее был востребован и в 1812, и в 1941 годах. Ну а кроме того, в этой трагической ситуации появлялась возможность для совершения подвигов, всевозможных приключений. А это даёт простор для творчества литераторам, кинематографистам.