«Показывает определённые исторические тенденции»: российский психолог — об особенностях теории поколений

Теория поколений, согласно которой люди, родившиеся в одну эпоху, обладают схожим мировоззрением и психологией, имеет ряд недостатков и не должна служить для навешивания ярлыков на представителей разных возрастных групп. Так, к примеру, ошибочно считать, что миллениалы и зумеры — люди, родившиеся в последние десятилетия, — недостаточно трудолюбивы. Просто ими движут иные мотивы, чем были у их родителей. Об этом в интервью RT рассказала доцент кафедры теоретических основ социальной психологии факультета «Социальная психология» МГППУ Ольга Даниленко. Она также пояснила, что разработанную в США классификацию не всегда можно применять к жителям других стран, поскольку даже общие для всего мира кризисы и потрясения протекают в разных уголках планеты по-своему и, соответственно, накладывают разный отпечаток на людей, считает Даниленко.

— Что представляет собой теория поколений, согласно которой людей относят к бумерам, миллениалам и т. д.?

— Тема различий между поколениями всегда интересовала людей. Например, арабский философ Ибн Хальдун ещё в XIV веке выдвинул теорию, что каждое государство проходит определённые стадии развития, завязанные на поведении разных поколений его граждан. Первое поколение строит государство, второе расширяет его территорию, третье развивает науки и искусства. А четвёртое способно разрушить всё это. Суть его теории в том, что плохие времена рождают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, а хорошие времена рождают слабых людей. Которые, в свою очередь, создают плохие времена, а затем цикл повторяется. Современная систематизация поколений, предложенная американскими учёными Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом, отчасти опирается на работы древних историков и философов.

Штраус и Хоув определяют поколение как совокупность людей, родившихся в один временной промежуток длительностью около 20 лет. Этот срок равен одной фазе жизни человека — юности, среднему возрасту, старости. Предметом изучения в этом случае стали поколения, рождавшиеся после Второй мировой войны.

Так, в СССР необходимость преодолевать последствия этого колоссального кризиса повлияла на мировоззрение первого послевоенного поколения, которое ещё называют поколением победителей, или поколением оттепели. Люди чувствовали воодушевление и единение, понимали, что только общими усилиями они смогут вывести страну к светлому будущему. В США поколение, которое родилось с 1946 по 1964 год, называется поколением беби-бумеров — тогда в американском обществе наблюдался всплеск рождаемости. В целом послевоенное поколение отличается оптимизмом и жизнерадостностью.

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После беби-бумеров идёт поколение X — это те, кто родился в период с 1965 по 1980 год. Они очень самостоятельные, потому что их родители всегда были заняты работой. X стремятся к успеху, стараются создать свой бизнес, много времени уделяют образованию. Они хотят не только работать в поте лица, но и устроить хорошую жизнь для себя и своих детей. Такие люди стремятся к балансу между личной и общественной сферами.

Следующее поколение — Y, или миллениалы, — более инфантильное, а также для них характерно ощущение тревоги. Этому поколению свойственно увлекаться фэнтези, магической тематикой и т. п. То есть присуще стремление уйти в мир грёз от реальности. Кроме того, кумирами «игреков» стали звёзды массмедиа, певцы и артисты, в то время как для бумеров, например, героями были реальные люди, перенёсшие тяготы войны. Миллениалы не хотят долго и монотонно трудиться, они ищут своё призвание, мечтают о быстром успехе и очень высоко ценят себя.

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Ещё одна общая примета «игреков» — мягкий подход к воспитанию собственных детей. Поэтому поколение зумеров, или поколение Z, ещё называют первым непоротым поколением. Отношения взрослых и детей в этом случае строятся не на страхе, а на уважении, которое родителям ещё нужно заслужить у ребёнка. Но поскольку родители зумеров почти не ставят для них рамки и правила, многим зумерам трудно управлять своими импульсами, эмоциями. Кроме того, им трудно дружить, так как у них часто присутствуют завышенные ожидания к другим людям. Из книг, фильмов и рассказов старших они знают о дружбе и романтизируют её, но сами часто испытывают разочарование. Они часто обращаются к психологам с жалобами на одиночество и отсутствие настоящих друзей. Но при этом поколение Z очень любопытное, умеющее заявлять о себе, чего не хватало их предшественникам.

В каждый конкретный момент истории в обществе присутствуют представители разных поколений. Каждое историческое событие представители разных поколений проживают в разном возрасте, поэтому и воспринимают по-разному. То, как человек будет себя проявлять, во многом зависит от того, в каком возрасте он прошёл тот или иной период жизни общества — подъём, спад и т. д.

— Недавно было опубликовано исследование, опровергающее теорию, согласно которой поколения миллениалов и зумеров не любят работать и не стремятся к заработку. Такое мнение, по словам учёного, ошибочно, так как нежелание работать в раннем возрасте было у всех поколений независимо от того, когда они родились. Согласны ли вы с этой критикой теории?

— Я считаю, что такое типирование, которое навязывает некие образы молодым людям через призму хороший/плохой, — это неправильно и может быть даже вредно. Однако ценность данного исследования в том, что его автор, Мартин Шрёдер, привлёк внимание к важным факторам, влияющим на социальное поведение человека.

В юном возрасте представители всех поколений устремлены к поиску себя и самореализации, познанию мира. Но в сложных экономических и просто сложных ситуациях большинство вынуждено рано взрослеть — принимать ответственность за выживание себя и своей семьи, отказываться от того, что не принесёт немедленного дохода. Значительная часть современных молодых людей может себе позволить входить во взрослую жизнь не в экстренном режиме. Психологи выделяют явление отложенного взросления, когда всё больше молодых людей находятся в юношеском поиске себя даже в 25 лет. Сейчас даже звучат предложения официально расширить границы подросткового возраста.

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Мало того, в современном обществе даже взрослые люди могут позволить себе реализовывать свои детские мечты, часто совмещая эту деятельность с основной работой. Эта тенденция затрагивает даже пенсионеров, которые всё охотнее участвуют в различных программах совместного досуга, ведут активный образ жизни и занимаются хобби.

Что касается трудолюбия, то в его основе лежит мотивация, а у миллениалов и зумеров она сформирована иначе, чем у предыдущих поколений. Для них труд уже не сопряжён с борьбой за выживание, для них важна осмысленность деятельности. Они не ленивые, а просто хотят проявлять себя в работе и гордиться своими достижениями. Это касается и личной жизни: представители этих поколений не видят в создании семьи самоцель, они тщательно подходят к выбору партнёров.

— Есть ли альтернативные классификации?

— Конечно. Например, в Америке ещё выделяют поколение «снежинок». Если соотносить это с классической теорией поколений, то это, скорее всего, миллениалы. Название «снежинки» подчёркивает уязвимость этих людей, их уверенность в своей исключительности, а также погружённость в собственные переживания и нетерпимость к отличному от их собственного мнению. При этом уязвимость эта избирательна и может превращаться в настоящий диктат: например, они могут организовать настоящую травлю, требуя запретить сказку из-за недостаточной политкорректности, и т. д.

В Китае, например, распространён такой термин, как «клубничное поколение». По описанию оно очень схоже со «снежинками» — это непокорные, избалованные, эгоистичные и высокомерные люди. Представители этого поколения росли под сильной опекой родителей, в условиях экономического благополучия. Их сравнивают с тепличной клубникой. Попадая в какие-то проблемные ситуации, такие люди с трудом выдерживают социальное давление.

В Великобритании также есть похожий термин — «поколение NEET». Он относится к поколению молодых людей, которые в силу различных факторов не работают и не учатся. В испаноязычных странах вместо NEET гораздо чаще можно встретить похожий термин — Nini или Ni-Ni. Таким людям больше 30 лет, но они пребывают в детском состоянии и не хотят взрослеть, брать на себя ответственность.

— Теория поколений Штрауса — Хоува подвергается критике за слишком широкие обобщения и слабую доказательную базу. При этом на её основе делается много научных исследований. Например, основываясь на ней, учёные сделали вывод, что зумеры ведут себя недостаточно «по-бунтарски». Какие минусы и плюсы есть у этой теории, на ваш взгляд?

— Эта теория действительно излишне обобщённая, не разработанная в деталях. Её авторы хотя и выделяют некоторые общие характеристики для каждого поколения, но при этом многие важные детали упускаются. Это интересная модель, которая показывает определённые исторические тенденции, но мало говорит об индивидуальном опыте конкретного человека. Например, эта теория не учитывает разницу в социальном положении людей, живущих в одну и ту же эпоху. Не говоря уже о том, что многие люди рождаются на стыке поколений и могут совершенно не укладываться в определённую для них теорией модель. Многие проявления, свойственные молодым в предшествующие эпохи, просто меняют форму. Например, зумеры бунтуют иначе, ведь многие ограничения, которые прежде и были причиной бунтов, теперь сняты.

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Кроме того, я считаю, что американскую теорию поколений нельзя полностью перенести на другие страны. Например, у России и США разная история, и даже общие для всего мира войны и кризисы отражались на разных странах по-разному. Хотя, конечно, есть и немало сходств — периоды спадов и подъёмов, научно-технического энтузиазма и т. п.

Однако теория поколений полезна в том плане, что наталкивает нас на очень важные размышления, заставляет анализировать поведение людей, включая своё собственное, в разных ситуациях.

— Теорию активно применяют в маркетинговых стратегиях и при продуктовых исследованиях. Так, выяснилось, что люди поколения X составляют 50% покупателей товаров CPG — тех, которые регулярно используются и требуют регулярного пополнения, например продукты питания, одежда или косметика. Насколько вообще это эффективно?

— Многие выводы теории поколений очень интересны для применения на практике. Эта теория, при всех её недостатках, помогает анализировать особенности больших групп людей. Нет ничего удивительного в том, что люди, молодость которых прошла примерно в одно время, имеют схожие вкусы, к тому же в данный момент они все в одном возрасте, что также накладывает отпечаток на потребности. Поэтому теория поколений хорошо ложится на основные правила маркетинга, помогая анализировать целевую группу и её потребности — как говорят маркетологи, «боль клиента». Также она применима в политтехнологиях.

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— Ранее концепция поколений пополнилась ещё одним термином — «альфа», введённым австралийским учёным Марком Маккриндлом. Какие особенности мировосприятия будут у этого поколения?

— «Альфа» — это дети, которые родились после 2010—2011 годов, это полностью цифровое поколение, которое даже не представляет себе мир без интернета и гаджетов. Мир они тоже познают через виртуальную реальность, ищут ответы на все вопросы в интернете. Нам, представителям старших поколений, важно учиться понимать этих детей, а также особенные условия, в которых они формируются. Условно говоря, мы уже должны учить детей не только правилам безопасности в реальном, физическом мире — как переходить дорогу по сигналу светофора и т. п., — но и основам безопасного нахождения в виртуальном мире, в интернете. Для этого мы сами должны адаптироваться к меняющимся условиям, а не навешивать на кого-то ярлыки. Важно понимать, что времена меняются и мы меняемся вместе с ними. Как говорили римляне, tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Изучение поколений — это большое пространство для исследований, которое сейчас только формируется. Пока не так много работ, где данная тема освещалась бы с позиций доказательной науки. Думаю, что серьёзным толчком для данной области станет применение нейросетей для обработки больших данных, потому что речь идёт об анализе данных о поведении миллионов человек по всему миру.