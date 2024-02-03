«Мат теряет свой изначальный смысл»: доцент МГПУ — о психологической подоплёке бранных слов и способах борьбы с ними

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В интервью RT кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко объяснила, как в языке появились табуированные слова, использование которых мировые религии считают грехом, а светские власти многих стран карают штрафами. По словам специалиста, по мере размывания культурных границ мат всё чаще воспринимается как обыденное явление. Распространённость обсценной лексики связана с её эмоциональной заряженностью, которая позволяет быстро передать свой настрой окружающим. При этом брань засоряет речь и снижает навыки нормального построения фраз при выражении своих мыслей. Психолог дала рекомендации, что делать, если мат появился в лексиконе подростка или ребёнка, а также объяснила, как взрослому человеку избавиться от привычки браниться.

— 3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Почему в каждом языке есть набор слов, которые считаются неприличными и неуместными? Получается, что люди произвольно наделяют какие-то слова негативной эмоциональной окраской?

— Одна из основных версий гласит, что в древности, когда люди практически ничего не знали о причинах и сути природных явлений, для преодоления страха перед ними проводились ритуалы, где использовались специальные заклинания, призванные отпугнуть злых духов, призвать дождь и т. п. Так появилась табуированная лексика, которую нельзя было использовать в повседневной речи. Со временем смысл запрета был забыт и такие слова превратились в обсценную лексику.

Есть также слова-суррогаты бранных выражений, которые тоже точно и экспрессивно выражают эмоциональный настрой человека, но не так табуированны. Например, таким словом стало слово «блин», которое не считается бранным, хотя выполняет похожие функции. Такие слова рождаются в контексте конкретного языка, из его наречий, форм произношения, особенностей, с которыми издревле в этом языке выражались сильные эмоции.

— Почему возникла потребность в брани? Почему и как формируется привычка материться? Каковы тут психологические механизмы?

— В этом случае уместнее всего говорить о детях, потому что именно в детском и подростковом возрасте обычно начинается привыкание к бранной лексике. У взрослых уже есть опыт, они уже сталкивались с ней и решили, использовать её или нет в своей речи.

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Как правило, матерные слова очень короткие, ёмкие, произносятся резко, они всегда эмоционально заряжены. Такие слова даже сложно произнести нейтрально, без эмоциональной окраски. За счёт этого обсценная лексика очень легко воспринимается, её усвоение может происходить даже на бессознательном уровне. К тому же это действительно может быть удобно в некоторых ситуациях, когда целая фраза или длинные термины легко заменяются одним коротким словом. Нормальная лексика требует формулировок, построения фразы. А тут человек просто выматерился — и его все поняли.

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— Почему граница между нормативной и обсценной лексикой стирается, то есть зачастую люди не ругаются матом, а говорят им, используя все методы словообразования? Не получается ли, что мат уже теряет свой изначальный смысл и роль?

— В современном мире мат действительно теряет свой изначальный смысл. Мы уже более спокойно воспринимаем обсценную лексику. Люди, которые активно её используют в своей речи, почти никого не раздражают, скорее даже забавляют. Таким образом, культурные нормы постепенно видоизменяются, брань становится всё более обыденным явлением. Привычка же разговаривать обсценной лексикой во многом связана с бедностью речи, когда человек не умеет должным образом, ярко и ёмко выразить свои эмоции нормальным русским языком. Это банально неумение вербально выражать свои переживания.

Например, выматерившись, человек хочет продемонстрировать, что он уверен в себе, — это встречается не только у подростков, но и у взрослых. А порой мат помогает выразить гнев, разочарование — что называется, облегчить душу.

— Есть мнение, что в некоторых ситуациях мат может даже приносить пользу, например способствовать более быстрому выздоровлению после травм, но этот эффект действует только в мужских коллективах. Доказана ли эта гипотеза?

— Эта гипотеза была выдвинута давно. Такого рода предположения делались разными учёными: биологами, химиками, медиками — не только психологами. И действительно, учёным удалось получить эмпирические данные, которые подтвердили истинность подобных теорий. Единственное, нужно разделять краткосрочные и долгосрочные эффекты матерной брани. Если человеку больно, страшно и он выругался, сбросил таким образом эмоциональное напряжение, то он и правда может быстрее выздороветь или мобилизоваться для выживания в экстремальной ситуации. Потому что на какой-то миг, к примеру, он перестал чувствовать боль или страх. Но если материться постоянно, в повседневной жизни, то это точно не принесёт никакой пользы — скорее вред.

— Всё-таки подавляющее большинство людей прекрасно понимают, в каких социальных ситуациях мат уместен, а в каких — недопустим. Например, никто не будет материться, выступая на конференции или в другой официальной обстановке. О чём говорит неумение оценивать ситуацию?

— Исторически мат во всех обществах был под запретом, авраамические религии относят сквернословие к греху. Светские власти тоже не одобряют употребление такой лексики: например, согласно российским законам, нецензурная брань в общественном месте карается административным штрафом. Учитывая негативное отношение в обществе к брани, люди издавна старались всё-таки не выражаться грубо публично. В этом смысле способность людей и общества в целом чётко различать, в каких контекстах бранная речь неуместна, является моральным маркером. Если такая способность теряется, это может говорить и о размывании моральных ориентиров.

К тому же допустимость употребления мата в речи сильно увязана с границами «свой-чужой». Даже очень интеллигентный человек порой может в компании друзей расслабиться и выразиться непечатным словом, но, конечно, никогда не сделает этого там, где совершенно другой уровень коммуникации.

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Что касается способности к самоконтролю, благодаря которой мы никогда не путаем эти контексты и не позволяем себе материться, например, на официальном мероприятии, то это, конечно, является частью речевой культуры. А с психологической точки зрения за это отвечает эмоционально-волевое регулирование. К слову, есть заболевания, при которых человек не может контролировать свою речь, например синдром Туретта. У таких людей снижаются волевые качества, поэтому они не могут приложить волевое усилие для сдерживания обсценной речи. Так что брань в явно не подходящей обстановке — один из ярких симптомов этого синдрома.

— Дети, особенно школьники, тоже используют матерные слова. Как этому можно противостоять, особенно если мат активно используют сверстники ребёнка в школе?

— Противостоять можно только своим примером, окружая ребёнка культурной речью. Если в семье высокий уровень культуры, то и ребёнок будет в значительной мере защищён от негативных влияний. Однако даже в этом случае на каких-то этапах дети всё равно могут прибегать к бранной лексике, поскольку они часто воспринимают это как вызов, проявление свободы и взрослости. В подростковой среде мат тоже является маркером «свой-чужой» — если подросток попробует не браниться, то рискует стать белой вороной, «ботаником». Но если у ребёнка с детства сформирован широкий лексикон, есть навыки грамотного выражения мыслей, то он, скорее всего, без особых последствий пройдёт этот этап и потом вернётся к нормальной речи.

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Мы должны спокойно к этому относиться. Например, в моей практике был случай, когда в школу, где я работала, пришёл новый ученик, 11-классник, который матерился как сапожник, сидя за последней партой. Я просто попросила его произнести всё то же самое русским литературным языком. Последовала минутная пауза, пока он соображал, как это сделать, но в итоге он справился. По большому счёту надо стараться услышать эмоцию, которую подросток вкладывает в такие слова, и постараться помочь ему пережить это чувство.

Ну а если бранное слово произносит малыш, например трёхлетний ребёнок, то ему надо просто спокойно объяснить, что это слово не нужно использовать.

— Как взрослому человеку избавиться от привычки использовать матерные слова, если он хочет очистить свою речь?

— Помогут только регулярные тренировки. Нужно стараться фиксировать своё желание выматериться и останавливать себя в этот момент. Если человек чувствует, что сейчас с его языка опять слетит бранное слово, он должен постараться заменить его на нормальный оборот. Это похоже на работу со словами-паразитами, которые тоже засоряют речь, и требует времени и упорства.