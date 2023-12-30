«Имя Дед Мороз впервые появилось в обрядах»: фольклорист — об истоках народных сказок и новогодних традиций
Специалист рассказала о «происхождении» Деда Мороза и других сказочных героев
- РИА Новости
- © Михаил Озерский
— Сказка — древнейший жанр устного народного творчества, который впоследствии был зафиксирован этнографами и филологами в письменной форме. Как рождались сказки — на основе чистой фантазии или они переосмысляли какие-то реальные исторические, культурные феномены?
— Сказка изначально относилась к устному творчеству. То есть такие произведения передавались из уст в уста, из поколения в поколение ещё до появления и распространения письменности.
Былина — это стихотворный жанр, эпическая песня, а сказка — прозаический, её сказывают. При этом в былины и другие эпические песни люди верили, только относили их сюжеты к далёкому прошлому. В сказки же не верили ни слушатели, ни даже сами сказочники.
С XVIII века переводом сказки из устной речи в письменную форму начали заниматься первые фольклористы. Они фиксировали устные тексты, и уже в XIX веке начали широко издаваться книги со сказками. Однако я своим студентам всегда говорю, что сказкам тесно в книге, как птице в клетке. Всё же это устное творчество, для которого важны интонация, жесты и мимика рассказчика. Так они лучше воспринимаются аудиторией.
Исторические корни жанра сказки достаточно изучены. Исследованиями в этой области, например, занимались известный советский филолог, фольклорист Владимир Яковлевич Пропп и его ученики.
Изначально сказки не были плодом чистой фантазии — это скорее было переосмысление древнейших обрядов. Кроме того, они отражали историю, культуру, быт, социальные отношения и так далее. Это был иной, волшебный мир, но при этом похожий на ту действительность, в которой жили рассказчики и слушатели сказок.
- Gettyimages.ru
В основе сюжета любой волшебной сказки мира лежит обряд инициации, когда юноши проходят испытания, совершают подвиги и таким образом взрослеют. Также во всех сказках есть отражение культа предков — это так называемые дарители типа Бабы-яги. Тем самым прививалось и уважение к старшим. В сказках можно встретить реликты тотемизма, магию перемещения во времени и в пространстве и многое другое.
Драгоценные металлы и камни в сказке представляют собой не просто материальное богатство, а скорее символ чудесного, иномирного. Золотое яблочко, катающееся по серебряному блюдечку, например, позволяет поддерживать связь с близкими. Эти образы возникли задолго до появления современных гаджетов, видеосвязи и даже телевидения. Так, сказка не только отражает прошлое, но и предсказывает будущее.
— А сейчас ещё живы устные традиции передачи сказок? Если нет, то когда они прервались?
— За редким исключением традиция народной сказки угасла, почти полностью перейдя в книжный формат. Причём это произошло относительно недавно: ещё лет 30 лет назад устные сказки фиксировались фольклористами. Например, во время экспедиций мы записывали в Калужской области даже такие сказки, которые не рекомендовалось рассказывать незамужним девушкам из-за их содержания. Один местный дедушка решил рассказать нам такие сказки «ради науки».
— Какие функции выполняли в прошлом и выполняют сейчас сказки, как они влияют на формирование личности человека? Сегодня сказки адресованы только детям, всегда ли было так? Или раньше сказки были частью и взрослой культуры?
— Согласно научным гипотезам, сказки, возникшие в глубокой древности, должны были выполнять магические задачи: благотворно влиять как на человека, так и на природу. Подобную роль тогда играли и другие жанры фольклора — прежде всего заговоры, но и загадки, и колыбельные песни. Все эти произведения были призваны воздействовать на мир. Есть у сказок и эстетическая функция: они заставляют сопереживать персонажам, удивляют, интригуют, смешат и так далее. Сказка лишена прямой назидательности, у неё нет однозначной морали. Но при этом в ней заложены нравственные ориентиры: добро, любовь, правда, оптимистичный взгляд на жизнь и на самого себя.
- Собиратель русских народных сказок Александр Николаевич Афанасьев. Репродукция
- РИА Новости
— В своём первозданном виде народные сказки сейчас изучаются в основном филологами и этнографами. Например, сборник Александра Афанасьева, который записал сказки в том виде, в каком они передавались устной традицией, считается сейчас академическим трудом, который нельзя читать детям. Но ведь в старину эти сказки не вредили детям. И не потерялась ли значительная доля смысла в процессе адаптации таких произведений?
— Запретные, или заветные сказки, которые в середине XIX века записал Афанасьев, скорее юмористические. Их запрещала к печати сначала царская, а потом советская цензура. Такие сказки, естественно, детям никогда не рассказывали. По крайней мере, специально. Ребёнок мог их услышать только случайно. А вот большинство волшебных сказок, сказок о животных постепенно перешло в детскую среду, хотя они когда-то тоже складывались взрослыми и для взрослых.
Сказки стали больше ориентироваться на детей довольно поздно, во второй половине XIX века, и то не все. Часть бытовых сказок так и осталась сугубо для взрослой аудитории. В некоторых волшебных сказках тоже есть совсем не детские мотивы и эпизоды.
- Репродукция картины русского художника Виктора Михайловича Васнецова (1848—1926) «Три богатыря»
- РИА Новости
- © Э. Коган
— Популярный персонаж русских народных сказок — Иван-дурак, и у него есть «коллеги» в сказках других европейских народов — Жак-простак, или Джек-простак. Какой смысл изначально был заложен в этом парадоксальном персонаже?
— Иван-дурак — это даже не один образ, а целых два. Первый — Иван-дурак из волшебной сказки, так называемый низкий герой, который после испытаний и совершения подвига преображается внешне и приходит в соответствие с его внутренними высокими качествами. Он женится на царевне и получает полцарства или всё царство — так попутно в сказке исправляется ещё и социальная несправедливость. Таков, например, Емеля.
- Лаковая миниатюра по мотивам русской народной сказки «Емеля»
- РИА Новости
- © М. Анфингер
Ученик Владимира Яковлевича Проппа фольклорист Юрий Иванович Юдин свёл многообразие персонажей бытовой сказки к двум универсальным типам: дурак и шут. Под шутом подразумевается плут, хитрец, восходящий к мифологическому трикстеру.
Дурака отличают безмерная доброта, простота, бескорыстие, наивность, непрактичность, обострённое чувство справедливости. То есть те положительные качества, которые по мере взросления утрачиваются большинством людей. Дурак в сказках часто берётся за какие-то трудновыполнимые с рациональной точки зрения задачи, потому что верит, что у него всё получится. И ему сопутствует удача. Порой дурак совершает нелепые поступки, невольно причиняя вред себе и другим, но народ его не осуждает. Это не сатира, а добродушный юмор — с грустинкой по первозданной чистоте и детскому взгляду на мир.
— Какой фольклорный герой считается прототипом Деда Мороза? И почему этот сказочный персонаж сохранил светский характер? Когда сформировался тот образ современного Деда Мороза, который все мы знаем? В какой момент появился образ Снегурочки?
— Образ современного Деда Мороза в роли зимнего, новогоднего дарителя подарков окончательно сформировался относительно недавно, в конце 1930-х годов. Его очень удачно использовали для участия в детских новогодних праздниках, ёлках, и, конечно, это был светский персонаж. Спустя десятилетия Дед Мороз обзавёлся внучкой Снегурочкой. С ними недолго существовал третий персонаж, мальчик Новый год, но он не прижился.
На образ Деда Мороза повлиял и западноевропейский Санта-Клаус, который тоже является достаточно «молодым» персонажем. Его образ возник на основе рождественских открыток середины XIX века и под влиянием легенд о Святом Николае. Вокруг и Деда Мороза, и Санта-Клауса быстро родилась уже современная мифология, главным образом в среде родителей и детей. Это мифология с отчётливой педагогической направленностью: подарки на Новый год и Рождество получают дети, которые хорошо себя вели весь год.
Если прообразом западного Санта-Клауса стал Николай Чудотворец, то образ Деда Мороза возник на основе славянского фольклора. Морозко из волшебной сказки — мифологический предок новогоднего деда. Морозко сначала выступает в роли антагониста, а затем становится, наоборот, добрым дарителем, но при этом справедливым. В фольклоре восточных славян есть и другие истории с повелителем мороза, холода. В славянских обрядах Мороз не имел человеческого облика, но его полагалось задабривать, чтобы он не заморозил посевы, звать к столу за праздничную трапезу. Именно в этих обрядах и появилось впервые его имя — Дед Мороз.
Образ Снегурочки, или Снегурушки, тоже есть в славянских фольклорных сказках, рано перешедших в детскую среду, — это очень трогательный персонаж, снежная девочка, которая появляется у бездетной пары стариков.
— Одна из самых популярных новогодних и рождественских сказок — «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана. В чём секрет успеха этой сказки и почему именно она стала новогодним символом, несмотря на некоторую мрачность?
— Я бы сказала, чторождественским и новогодним символом стала всё-таки не сама сказка Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», а балет Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик». Да, сказки Гофмана весьма мрачные, прежде всего потому, что, в отличие от народных сказок, действие которых происходит в вымышленном мире, у Гофмана волшебство как бы прорывается в повседневный мир, и это жутковато.
Для балетного либретто сказку адаптировали, сделав историю более доброй, светлой и цельной, без лишних деталей. В её основе, кстати, лежит древний фольклорный сюжет о том, что кто-то внешне неприглядный обладает добротой, самоотверженностью и способностью искренне любить. А после всех испытаний его внешность приходит в соответствие с внутренними качествами: он или она становится красавцем или красавицей. Это вечная история о любви и добре, которое побеждает зло. Действие сказки происходит под Рождество, а с ним связано ожидание чуда, когда даже взрослые как бы возвращаются в детство.