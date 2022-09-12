«Забыли, что есть другие люди»: член-корреспондент РАН — о жизни неконтактных племён
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- © COLLART Hervé/Sygma
— Сергей Александрович, в Бразилии недавно скончался последний представитель индейского племени, который отказывался от любых контактов с цивилизацией. Мужчина, известный как Человек из дыры, умер после 26 лет полной изоляции в джунглях бассейна Амазонки. Всё его племя было истреблено в период 1970-х по начало 1990-х годов. Удалось ли учёным собрать какую-то информацию об этом племени, когда оно ещё существовало?
— Об этом племени науке практически ничего неизвестно. Но главный вопрос, который следует поднять, — почему эти люди были убиты? Это серьёзная проблема. Да, в Бразилии и во многих других странах существуют законы об охране местных аборигенных племён. Однако часто эти законы остаются на бумаге, потому что крупные землевладельцы заинтересованы в вырубке лесов и расширении своих владений. В этом им мешают неконтактные племена, которые живут на неосвоенных территориях. И часто против них устраиваются провокации — попросту говоря, этих людей убивают. Полиция должна реагировать на такие преступления, но её нередко подкупают заказчики преступления.
Впрочем, часть таких племён всё же сохранилась. Так, в Бразилии живёт племя, которое прозвали «флечейрос», что означает «стрелки» — как они сами называют себя, неизвестно. Они вооружены луками и стрелами и живут в глубине непроходимых лесов, когда кто-то пытается к ним проникнуть, они его просто пристреливают. Поэтому контактов с ними нет, а об их образе жизни ничего не известно.
- Сергей Арутюнов
- © Институт этнологии и антропологии РАН
На моей памяти был открыт ряд подобных племён — в Бразилии и Новой Гвинее. В принципе, большая часть неконтактных племён смогла сохраниться именно в этих регионах, поскольку именно там ещё есть такие непроходимые леса, которые могут служить для них убежищем.
Однако надо понимать, что как только о племени становится известно, это автоматически означает, что оно перестаёт быть неконтактным — кто-то из него вошёл в контакт с цивилизованным миром. Возможно, что опосредованно, через соседние племена, которые уже активно сообщаются с окружающим миром. И уже через них условно «неконтактные» племена могут устанавливать связи с большим миром.
Такие ситуации я наблюдал у нас в Арктике, когда в 1970-е годы работал среди чукчей и ненцев. Отдельные роды отказывались от контактов с внешним миром — советской властью, милицией, райсоветами и т. д. При этом «неучтённые» люди продолжали общаться со своими родственниками, жившими в посёлках. Через них эти вольные семьи отдавали своих детей учиться в интернаты. Дети учились, но часто бросали школу, не доучившись — просто не возвращались после каникул. Чтобы вернуть детей за парты власти отправляли искать стойбища их семей с вертолёта — я сам был свидетелем таких экспедиций. Но найти в лесотундре их было очень непросто, часто не получалось.
Люди эти держали большие оленьи стада — неофициально, никаких налогов они не платили. И это в 1970-е годы, в Советском Союзе — что уж говорить про леса Бразилии.
— Почему до сих пор некоторые традиционные племена не хотят приобщаться к современной цивилизации, какие у них мотивы?
—Потому что они знают, что произошло с теми, кто приобщился. Эти люди нищают, спиваются, люмпенизируются, теряют свою культуру и традиции. Большинству из них живётся в современной цивилизации плохо. Так что представители условно неконтактных племён — отнюдь не дураки. Напротив, они вполне сознательно предпочитают сохранять свой образ жизни и обычаи. Тем более, что некоторые из этих обычаев могут очень не понравиться белым людям. Например, ещё в середине прошлого века у представителей племени форе, жившего в Новой Гвинее, было принято не хоронить своих умерших, а съедать. Об этом стало известно, когда американский врач Даниел Гайдузек расследовал механизм распространения болезни Куру среди этого племени. Выяснилось, что недуг распространялся именно через поедание человеческого мозга.
- Мальчик из племени форе, страдающий от последней стадии болезни Куру
- © Liberski PP/Wikimedia Commons/CC BY 3.0
Кроме того, многие аборигенные племена не имеют иммунитета к распространённым среди нас возбудителям болезней. Это тоже может быть причиной, почему эти люди не хотят контактировать с цивилизацией — они уже знают, что это может грозить новыми, смертельными для них недугами.
При этом такие племена могут даже вести торговлю с внешним миром — чаще всего, через соседей, но при этом сохранять свой традиционный уклад жизни. В 1950-е годы я был с экспедицией во Вьетнаме, мы посещали местное племя ксакау, оно имело контакты с внешним миром — примерно раз в месяц эти люди спускались с гор, выходили из лесов, чтобы продать свои продукты на местной ярмарке. Однако при этом они практически не пользовались покупными вещам — разве что мужчины. А женщины продолжали носить только домотканую одежду. И язык они знали только свой — язык пуок. Только старейшина владел тайским языком, благодаря этому и можно было как-то общаться.
— То есть, в целом племён, сохранивших первобытный уклад много, хотя не все из них неконтактные?
— В последнее время именно неконтактных племён становится всё меньше. Но ещё 60—70 лет назад, когда я начинал свою научную деятельность младшим научным сотрудником, неконтактных сообществ было довольно много.Я работалво Вьетнаме, в Индии, на Чукотке, на Таймыре, где в самых глухих местах ещё жили люди, отказавшиеся от связей с современной цивилизацией.
Сейчас такие группы сохранились разве что в глухих лесах Бразилии или далёких нагорьях Новой Гвинеи, но мало. Потому что после того, как такое племя выходит на контакт, к нему начинается массовое паломничество любопытных туристов.
— Насколько отличаются уклад различных аборигенных неконтактных племён? Или все они ведут примерно похожий образ жизни?
— Конечно, различия очень сильны. Но есть и схожие для всех черты — например, практически все такие племена уже занимаются земледелием. В чистом виде охотников-собирателей осталось не так много, хотя они и есть. В качестве примера можно привести племя хадза, которое живёт в Танзании. Но их постоянно теснят соседи-земледельцы, сокращают их охотничью территорию, хотя хадза и находятся под охраной государства. Сами же хадза не хотят переходить к земледелию и скотоводству.
По сути, так и не смогли полноценно перейти к современному образу жизни и австралийские аборигены. Да, они давно одеваются в фабричную одежду, живут в домах, которые им помогли построить власти, получают пособия… Но большинство из них не работает, они очень бедны, среди них распространено пьянство — которого в первобытном состоянии, конечно, не было.
- Молодой охотник из племени хадза
- Gettyimages.ru
- © chuvipro
В Индии аборигенные первобытные племена ведут разный образ жизни. Кто-то постепенно превращается в обычных индусов, как соседи, переходит к земледелию. Правда, земледельцы из таких людей обычно плохие, они собирают ничтожные урожаи. И поэтому многие просто нанимаются батраками к соседям. Живут в камышовых хижинах, часть пропитания собирают в лесу… Женщины обматываются в тряпки, а мужчины ходят в шортах, подобранных где-то на свалке.
Охотиться с луками им запрещает правительство, потому что окрестные леса объявлены заповедником. Так что этим людям остаётся охотиться с рогаткой. Увидит такой мужчина крысу — подберёт камушек и стреляет из рогатки, очень метко. А потом эту крысу поджарит и съест. Вот так живут многие племена, которые пошли на контакт с цивилизованным обществом.
В ещё худшем положении находится племя ик, которое живёт в Центральной Африке. Власти запрещают им охотиться, потому что рядом расположены заповедные леса с редкими видами животных. Климат в той местности засушливый, поэтому племя постепенно просто вымирает от голода.
— Похожи ли языки таких племён на современные языки?
— Нет, это очень своеобразные языки, как правило. Например, у них ограничены числительные — допустим, могут считать только до 60. И когда спрашиваешь представителя такого племени, почему только до 60, он может ответить, что это — максимальное количество свиней, сколько может держать одна семья. А больше считать нечего и незачем.
И, как правило, при соприкосновении с современными языками, такие первобытные языки быстро меняются. Например, я наблюдал это среди эскимосов. При столкновении с внешним миром они не прекращали говорить на своём языке, только его синтаксис всё больше начинал напоминать синтаксис английского. То есть, сложные многосоставные слова, которые были характерны для речи в её первобытном состоянии, заменяются простыми аналитическими конструкциями, характерными для языков высокоразвитых обществ.
- Gettyimages.ru
- © Ignacio Palacios
— Иногда встречается точка зрения, согласно которой жизнь первобытных охотников здоровее и в чём-то комфортнее, чем жизнь земледельцев и скотоводов. Так ли это?
— Да. Но только такая жизнь в два раза короче. Потому что никакой, даже примитивной медицины у таких племён нет — только колдовство и шаманство, и какие-то травы. Например, когда я работал на Чукотке, среди чукчей и эскимосов 50-летний человек уже считался стариком, до 60-ти мало кто доживал. Правда, ради справедливости скажу, что и в условиях современной цивилизации далеко не все мужчины живут дольше.
Что касается народов с первобытным образом жизни, то некоторые из них ещё и питаются специфически — у нас на севере, например, основу рациона составляло заквашенное мясо. Это не очень полезно, поэтому у этих народов часто встречается рак желудка.
— Как таким замкнутым сообществам удаётся тысячелетиями поддерживать популяцию, почему в ней не накапливаются генетические болезни?
— В действительности жизнь таких замкнутых групп далеко не всегда сопряжена с каким-то вырождением. Могу привести такой пример — одна группа полярных эскимосов давным-давно отбилась от общей популяции, поселилась на самом севере Гренландии. Их открыли примерно 200 лет назад — к тому моменту эти эскимосы даже забыли, что есть другие люди, считали себя единственными людьми. Численность этой группы составляла к моменту их открытия порядка 300 человек — но они не выродились. Дело в том, что если в исходной популяции нет носителей генетических болезней, то негативные гены и не смогут накопиться. В животноводстве, например, имбридинговые (имбридинг — скрещивание животных, состоящих в близком родстве. — RT) линии могут не вырождаться столетиями.
— Что в целом изучение таких народов даёт науке для понимания социального устройства нашего современного общества, психологии современных людей?
— На самом деле, ничего особенно не даёт. Для понимания психологии современных людей нужно изучать современных людей. Что касается социального уклада, то он у всех людей примерно одинаковый — верхушка и эксплуатируемые массы. У современных людей это принимает современные формы, а у первобытных племён роль верхушки исполняют вожди — как правило, ими становятся те, кто может устроить для соплеменников большое пиршество. У таких людей, конечно, нет деления на такие страты, как знать или рабы, например. Однако всё равно в каждом племени выделяется «начальник», который лидирует.
— То есть, иерархичность свойственна людям от природы?
— Да, начиная с самых первобытных времён. Даже в совсем маленьких группах, которые антропологи находили в джунглях, всё равно был лидер. Да, он мог принести много пользы своим сородичам — за счёт опыта, ума, ловкости. Но вождём он всё равно становился для собственной выгоды — не бескорыстно.
— Зачем современная наука изучает эти племена, что это даёт учёным?
— Во-первых, это делается из общего для людей стремления к новым знаниям. Во-вторых — в обычаях и нормах таких народностей и племён мы можем найти те механизмы толерантности, человеческой взаимопомощи и способности к компромиссам, которых так не хватает современной цивилизации с её технократическими и меркантильными тенденциями.
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