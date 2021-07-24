«Окутанная тайной»: почему инкская крепость Мачу-Пикчу до сих пор остаётся загадкой для учёных
- Мачу-Пикчу
- globallookpress.com
- © Sergi Reboredo/picture alliance
24 июля 1911 года американский исследователь Хайрам Бингем, возглавлявший экспедицию Йельского университета, обнаружил в Перу покинутую инкскую крепость, названную впоследствии в честь одной из ближайших гор Мачу-Пикчу (её древнее название науке достоверно не известно). Бингем искал затерянные города инков и в одном из разговоров с индейцами узнал о руинах, находящихся менее чем в 100 км от города Куско в горной цепи Кордильера-де-Вилькабамба, между горами Мачу-Пикчу и Уайна-Пикчу.
Когда Бингем прибыл в указанный район, местные жители подтвердили, что остатки древних сооружений действительно существуют. Но из-за плохой погоды другие участники экспедиции не захотели идти в горы, и Бингем двинулся к инкскому поселению только с телохранителем и местным мальчиком-проводником. По словам историков, результаты похода превзошли все его ожидания. Археолог обнаружил не тронутую испанскими завоевателями крепость, построенную несколькими столетиями ранее.
Укреплённое поселение располагалось на высоте около 2,4 тыс. м над уровнем моря. Как отмечают эксперты, оно не было полностью заброшенным: на возведённых инками горных террасах местные индейцы продолжали заниматься сельским хозяйством, а в XIX веке, предположительно, крепость посещали европейские искатели приключений. Однако официальной науке она не была известна и никогда ранее не исследовалась учёными.
«Важным достоинством Мачу-Пикчу было то, что она не подверглась никаким искусственным разрушениям. Сгнили соломенные и деревянные элементы строений, а всё остальное стояло нетронутым», — рассказал в интервью RTАндрей Щелчков, редактор «Латиноамериканского исторического альманаха».
В 1912 и 1915 годах в самой крепости и её окрестностях Бингем провёл археологические раскопки, обнаружив другие инкские поселения и вывезя в США коллекцию инкских артефактов. Однако, вернувшись в Соединённые Штаты, археолог через некоторое время оставил науку и занялся политикой. Он был губернатором Коннектикута и сенатором, а при президенте Гарри Трумэне участвовал в расследованиях случаев «подрывной деятельности» в Госдепартаменте США. По мнению некоторых исследователей, Бингем является одним из прообразов вымышленного археолога Индианы Джонса.
- Хайрам Бингем
- © Yale University Peabody Museum of Natural History
Загадки Мачу-Пикчу
Вслед за Бингемом в Мачу-Пикчу стали приезжать другие учёные. Изучение крепости продолжается до сих пор. В XXI веке на помощь археологам пришли специалисты по лазерному сканированию и использованию георадаров. Но, несмотря на хорошую сохранность зданий Мачу-Пикчу, на многие вопросы об истории поселения учёные не могут ответить до сих пор.
По словам доктора исторических наук, заведующего отделом Америки Музея антропологии и этнографии РАН Юрия Берёзкина, в настоящее время считается, что крепость Мачу-Пикчу была основана примерно в середине XV века создателем империи инков Пачакутеком Юпанки и была одной из его резиденций.
«Строго говоря, мы не знаем точно, бывал ли в Мачу-Пикчу Пачакутек Юпанки лично, но в резиденциях всё должно было постоянно находиться в готовности к его прибытию», — рассказал Берёзкин.
При этом, как отмечает генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской, всё, что связано с основанием Мачу-Пикчу, в значительной мере базируется на предположениях.
«Мачу-Пикчу — это крепость, окутанная тайной. Мы имеем общие версии относительно её истории, но не знаем деталей», — подчеркнул эксперт.
Как пишет в одной из своих статей известный российский искусствовед Сергей Курасов, недавно при исследованиях в Мачу-Пикчу были обнаружены предметы, датированные первой половиной XIV столетия. Вполне возможно, что крепость (или, по крайней мере, поселение на её месте) старше, чем предполагалось ранее.
- Мачу-Пикчу
- globallookpress.com
- © DanitaDel
По словам доктора исторических наук Виктора Хейфеца, население Мачу-Пикчу было небольшим, в том числе и по меркам инкской империи.
«По всей видимости, там никогда не жило больше 1200—1500 человек», — пояснил историк.
Мачу-Пикчу была связана с другими инкскими центрами дорогой шириной около 1,5 м, вымощенной гранитными плитами. Строительство на территории укреплённого поселения продолжалось вплоть до XVI века — времени прихода в Южную Америку испанских конкистадоров.
«Поселение Мачу-Пикчу было изолированным. Скорее всего, о нём не знали даже большинство инков. Поэтому после прихода испанцев даже некому было о нём рассказать конкистадорам», — предположил Андрей Щелчков.
- Мачу-Пикчу
- © Ron Gatepain / A Britannica Publishing Partner
В свою очередь, Юрий Берёзкин сомневается, что крепость Мачу-Пикчу могла быть одним из ключевых общественных либо культовых центров империи инков, однако подчёркивает, что аналогов ей на сегодняшний день нет.
Учёные обнаружили в Мачу-Пикчу около 100 жилых домов и примерно столько же зданий общественного и культового назначения. В поселении представлены все характерные для инкских центров типы построек: храмы, обсерватория для определения дня солнцестояния, дома знати, помещения для проживания «избранных дев» — особой социальной группы, участвовавшей в религиозных ритуалах и являвшейся, согласно ряду предположений, негласными жёнами правителя.
Характерной особенностью Мачу-Пикчу учёные называют обилие лестниц и предназначенных для ведения сельского хозяйства террас с эффективной системой водоотвода.
- Мачу-Пикчу
- globallookpress.com
- © Sergi Reboredo/picture alliance
«Для возведения Мачу-Пикчу было использовано пространство в горной цепи гранитных отложений таким образом, что святилище оказалось идеально вписанным в рельеф между наиболее важными для инков природными объектами», — пишет Сергей Курасов.
По его словам, естественный ландшафт и архитектура Мачу-Пикчу неотделимы друг от друга и составляют единое гармоничное пространство. Огромные каменные глыбы для возведения зданий в Мачу-Пикчу доставлялись из каменоломен, находящихся на значительном расстоянии от самого населённого пункта, при помощи мускульной силы, брёвен и приспособлений, напоминающих сани. Камни обрабатывались, шлифовались и тщательно подгонялись друг к другу так, что в щели между ними невозможно просунуть даже лезвие ножа. Цементирующие растворы при этом не использовались.
«Чудо, сотворённое из камня», — писал о Мачу-Пикчу чешский этнограф и исследователь истории индейцев Милослав Стингл.
- Мачу-Пикчу
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- © Reinhard Kaufhold/dpa-Zentralbild
По его словам, Мачу-Пикчу состоит из трёх основных частей: Королевского и Священного кварталов, а также района, состоящего из простых домов, в которых, очевидно, жили слуги и строители. В крепости также были тюрьма и специальное помещение, в котором размещались судьи, надзиратели и палачи. Укрепления поселения включали стены, башни и валы.
В Мачу-Пикчу обнаружен и ряд инкских захоронений. По словам Егора Лидовского, анализ костных останков обитателей крепости свидетельствует о том, что они не были местными жителями, а происходили из различных районов инкской империи.
По мнению учёных, лишь часть населения Мачу-Пикчу проживала в крепости постоянно. Большинство её обитателей находились в ней всего по два-три месяца в году.
Причины запустения крепости, до которой так и не дошли испанские конкистадоры, науке неизвестны. Милослав Стингл предполагал, что Мачу-Пикчу стала местом, в котором часть инкской элиты попыталась законсервировать старый образ жизни. Но воины уходили на партизанскую войну против испанских захватчиков и не возвращались, жрецы старели, а «избранные девы» больше не рожали детей. Возможно, постепенно город опустел сам по себе. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что население покинуло Мачу-Пикчу намеренно — например, из-за нехватки воды. Произошло это, предположительно, в XVI веке.
- Мачу-Пикчу
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- © Peter Giovannini
«По-настоящему про инков мы никогда не узнаем больше, чем нам известно теперь. Археология на такие вопросы ответить не может, а письменных источников нет», — высказал своё мнение Юрий Берёзкин.
По словам Егора Лидовского, Мачу-Пикчу является ярким свидетельством того, насколько высок был уровень, достигнутый цивилизациями Западного полушария до прихода европейцев.
«Изучение Мачу-Пикчу наглядно демонстрирует нам, что индейцы в каких-то моментах даже опережали европейцев, и если бы их не трогали, они бы могли создать совершенно уникальную цивилизацию, отличающуюся от всего, что мы сегодня знаем. Сейчас же Мачу-Пикчу — это всего лишь привлекательный туристический объект, внесённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО», — резюмировал Егор Лидовской.
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