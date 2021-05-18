«Символ антиколониальной борьбы»: какую роль в истории Латинской Америки сыграло восстание Тупака Амару II

240 лет назад колониальные власти казнили в Перу лидера одного из крупнейших в истории Южной Америки индейских восстаний против испанского господства — Хосе Габриэля Кондорканки Ногеру, известного под псевдонимом Тупак Амару II, который он взял в честь предка — правителя инков. Тупак Амару II изначально пытался законным путём улучшить условия жизни своих порабощённых соотечественников, но, ничего не добившись от местных властей, возглавил восстание против колониальной администрации. Он нанёс несколько серьёзных поражений испанцам, однако был предан, захвачен в плен и жестоко казнён. По словам историков, личность Тупака Амару II оказала сильное влияние на антиколониальные и революционные движения в Латинской Америке.

18 мая 1781 года испанской колониальной администрацией был казнён вождь индейского восстания в Южной Америке — латиноамериканец Хосе Габриэль Кондорканки Ногера, известный также как Тупак Амару II. По словам историков, его борьба с испанцами стала примером для многих латиноамериканских революционеров.

Причины восстания

Испанские конкистадоры вторглись в Южную Америку в первой половине XVI века. В это время обширные территории в западной части континента занимала империя инков. Пришельцы из Европы захватили в плен и казнили под надуманным предлогом правителя инков Атауальпу и содействовали приходу к власти его племянника — Манко Капака II.

Однако новый правитель вскоре разочаровался в своих европейских союзниках из-за их постоянных грабежей и жестокости по отношению к местному населению. Манко Капак II поднял против испанцев восстание, но так и не смог изгнать их из страны. Он ушёл вместе со своими сторонниками в горы, основал там так называемое Новоинкское государство и продолжил борьбу против захватчиков, однако вскоре был убит предателем.

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Сын Манко Капака II — Тупак Амару — также возглавлял сопротивление, но был схвачен и казнён в 1572 году.

По словам историков, на территории бывшей Империи инков на несколько столетий установился жестокий колониальный режим. Индейцев принуждали к уплате высоких налогов и фактически рабскому труду на испанских мануфактурах и в рудниках. Кроме того, чиновники насильно заставляли индейцев «покупать» у них в долг ненужные дорогостоящие товары (бархат, скульптуры, книги античных писателей), а за неуплату отбирали имущество и арестовывали родных. При этом испанцы предоставляли различные льготы индейской аристократии, пытаясь опираться на её представителей при проведении своей политики.

19 марта 1738 года в вице-королевстве Перу родился Хосе Габриэль Кондорканки Ногера — прямой потомок Тупака Амару. Наследственный касик (вождь) рано стал сиротой и воспитывался дядей. Он получил хорошее образование в иезуитской школе для детей индейской аристократии.

Юный Хосе Габриэль Кондорканки был доктором теологии и права, а также хорошо знал испанский язык и латынь. Молодой человек получил богатое наследство — 350 мулов, — позволившее стать ему крупным перевозчиком грузов. В 28 лет он официально был признан касиком трёх наследственных селений.

Казнь Тупака Амару в 1572 году

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«Нельзя сказать, что он был человеком из народа. Однако он с большим почтением относился к наследию своих предков и за это пользовался уважением соплеменников», — отметил в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

По словам биографов Кондорканки, во время путешествий по Перу молодой аристократ повсеместно сталкивался с примерами бесчеловечного отношения испанцев к простым индейцам, и это вызывало у него сильное негодование. Он стал выплачивать налоги за разорившиеся семьи в собственных землях и оказывать помощь голодающим, но в масштабах вице-королевства это ничего не меняло. Хосе Габриэль решил, что проблемы связаны со своеволием местных чиновников, и пытался решать их при помощи жалоб и петиций. Однако это ничего не дало. Наоборот, Хосе Габриэлю жёстко дали понять, что он выходит за пределы своих полномочий.

«Кондорканки обладал хорошими знаниями, в том числе юридическими. Изначально он пытался действовать в рамках системы, но у него ничего не получилось, и касик пришёл к выводу, что договориться с испанцами невозможно», — рассказал в беседе с RT главный редактор журнала Латинская Америка, профессор СПБГУ Виктор Хейфец.

Индейцы на испанских рудниках

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По этой причине потомок инкских монархов решил перейти к революционным формам борьбы. В начале 1780 года в Куско был раскрыт антииспанский заговор. Власти подозревали в причастности к нему Кондорканки, но арестовывать его не стали, опасаясь волнений среди индейцев.

Индейское восстание

В начале ноября 1780 года известный жёсткими поборами и бесчеловечным отношением к индейцам коррехидор (представитель короля) в перуанской провинции Тинта Антонио де Арриага прибыл на торжества в честь дня рождения монарха в селение Янаока. На торжествах присутствовал и касик Кондорканки.

Ночью выехавший из Янаока коррехидор был схвачен и доставлен домой к касику в селение Тунгасука. Хосе Габриэль заставил чиновника подписать несколько документов. От имени коррехидора он потребовал, чтобы в Тунгасуку была доставлена казна провинции, огнестрельное оружие и ключи от всех общественных зданий.

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10 ноября 1780 года Кондорканки якобы от имени короля заявил, что Арриага будет казнён как мятежник. Местное население восприняло новость с одобрением, и коррехидора повесили.

После этого Кондорканки заявил, что монарх якобы наделил его чрезвычайными полномочиями для наведения порядка в Перу, и объявил о ликвидации кабальных сборов и трудовых повинностей.

На следующий день после казни Арриаги повстанцы двинулись в соседнюю провинцию Киспиканчи и взяли её под свой контроль. Но руководство провинции смогло бежать и сообщило о восстании в крупный колониальный центр — Куско.

Уже в первые дни восстания к Кондорканки присоединились около 6 тыс. человек. Однако вооружены повстанцы были плохо — большинство индейцев располагали только пиками и пращами, на всё войско насчитывалось всего около 300 мушкетов. Несмотря на это, восстание успешно развивалось.

Из Куско против повстанцев отправили карательный отряд, состоявший из 1500 испанцев и креолов и 2400 лояльных к властям индейцев. Но сторонники Кондорканки окружили и уничтожили карателей, захватив богатые трофеи.

«Колониальная система выжимала из индейцев всё, что могла, многие ею были, конечно, недовольны. Кто-то присоединялся к восстанию по этой причине, кто-то — потому что видели в Кондорканки наследника правителей империи инков», — подчеркнул Виктор Хейфец.

Тупак Амару II

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В Куско началась паника. Жена касика — донья Микаэла — настаивала на штурме города, однако Кондорканки, взявший себе в честь знаменитого предка псевдоним Тупак Амару II, развернул свои войска на юг. За считанные недели восстание охватило 24 провинции. Армия повстанцев достигла численности в 90 тыс. человек.

Антииспанские бунты вспыхивали даже в столице вице-королевства Перу — Лиме. В итоге вице-король Августин де Хауреги объявил о лишении Кондорканки звания касика, а индейцам пообещал разобраться со злоупотреблениями со стороны коррехидоров.

И всё же многие историки называют отказ от немедленного штурма Куско роковой ошибкой Тупака Амару II.

Восстание Тупака Амару II

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Воспользовавшись отсутствием основных сил противника, в Куско стали строить оборонительные сооружения, пополнять запасы оружия, набирать ополчение из испанцев, креолов и подданных лояльных короне касиков. Под ружьё ставили монахов и семинаристов.

Тупак Амару II вернулся под стены Куско в конце декабря 1780 года. Он предложил городу сдаться, но не получил никакого ответа. Предпринятые в начале января попытки штурма оказались безуспешными. Повстанцы снова отошли на юг, а окрестности Куско взяли под свой контроль мощные карательные отряды испанцев, прибывшие из Лимы.

Тупак Амару II попытался вступить с властями в переговоры, но от него требовали только капитуляции. Представители аристократии, примкнувшие ранее к революционному лидеру, бежали к испанцам и выдали его планы.

В начале апреля 1781 года на холмах Чекакупе Тупак Амару II дал последний крупный бой. Извещённые заранее о его планах, испанцы одержали победу. Вождь повстанцев пытался спастись, но предатель из его окружения заманил его в ловушку и передал испанцам.

Тупака Амару II пытали на дыбе, заставляя выдать тайных единомышленников, но он молчал. 18 мая 1781 года у него на глазах жестоко казнили жену, сына, дядю и шурина. Оставшихся в живых детей бывшего касика бросили в тюрьмы за пределами Перу. Самого вождя повстанцев сначала хотели разорвать с помощью лошадей, но в итоге было принято решение обезглавить Тупака Амару II.

Казнь Тупака Амару II

© Wikimedia Commons

«Индейская аристократия была лишена практически всех своих прав. Однако во время восстания возникли и позднее сохранились идеи независимости Латинской Америки от Испании», — заявил ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, доктор исторических наук Андрей Щелчков.

По его словам, в современной исторической памяти перуанцев восстание Тупака Амару II воспринимается как начало борьбы за собственную государственность и обретение независимости.

Как отметил Виктор Хейфец, в ХХ веке именем Тупака Амару стали называть себя левые повстанческие движения в Перу, Уругвае и других странах Латинской Америки.

«Это не значит, что они буквально борются за те же идеи, что и он. Имя Тупака Амару II теперь — это символ антиколониальной борьбы, символ борьбы за права бедных масс. Его восстание показало, что с испанцами можно воевать», — пояснил эксперт.

По словам Егора Лидовского, лидеры латиноамериканских левых партий и движений провозгласили Тупака Амару II и его предка — правителя инков — «иконами революционного движения».

«Это касается, в частности, и Уго Чавеса, который сам по происхождению частично индеец. Как и другие лидеры левого движения, он использовал образ Тупака Амару II для политической мобилизации индейского населения. Ведь индейцы и в ХХ веке остаются беднейшей частью населения Латинской Америки», — резюмировал Лидовской.