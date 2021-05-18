«Символ антиколониальной борьбы»: какую роль в истории Латинской Америки сыграло восстание Тупака Амару II
- Памятник Тупаку Амару II
- globallookpress.com
- © Craig Lovell
18 мая 1781 года испанской колониальной администрацией был казнён вождь индейского восстания в Южной Америке — латиноамериканец Хосе Габриэль Кондорканки Ногера, известный также как Тупак Амару II. По словам историков, его борьба с испанцами стала примером для многих латиноамериканских революционеров.
Причины восстания
Испанские конкистадоры вторглись в Южную Америку в первой половине XVI века. В это время обширные территории в западной части континента занимала империя инков. Пришельцы из Европы захватили в плен и казнили под надуманным предлогом правителя инков Атауальпу и содействовали приходу к власти его племянника — Манко Капака II.
Однако новый правитель вскоре разочаровался в своих европейских союзниках из-за их постоянных грабежей и жестокости по отношению к местному населению. Манко Капак II поднял против испанцев восстание, но так и не смог изгнать их из страны. Он ушёл вместе со своими сторонниками в горы, основал там так называемое Новоинкское государство и продолжил борьбу против захватчиков, однако вскоре был убит предателем.
Сын Манко Капака II — Тупак Амару — также возглавлял сопротивление, но был схвачен и казнён в 1572 году.
По словам историков, на территории бывшей Империи инков на несколько столетий установился жестокий колониальный режим. Индейцев принуждали к уплате высоких налогов и фактически рабскому труду на испанских мануфактурах и в рудниках. Кроме того, чиновники насильно заставляли индейцев «покупать» у них в долг ненужные дорогостоящие товары (бархат, скульптуры, книги античных писателей), а за неуплату отбирали имущество и арестовывали родных. При этом испанцы предоставляли различные льготы индейской аристократии, пытаясь опираться на её представителей при проведении своей политики.
19 марта 1738 года в вице-королевстве Перу родился Хосе Габриэль Кондорканки Ногера — прямой потомок Тупака Амару. Наследственный касик (вождь) рано стал сиротой и воспитывался дядей. Он получил хорошее образование в иезуитской школе для детей индейской аристократии.
Юный Хосе Габриэль Кондорканки был доктором теологии и права, а также хорошо знал испанский язык и латынь. Молодой человек получил богатое наследство — 350 мулов, — позволившее стать ему крупным перевозчиком грузов. В 28 лет он официально был признан касиком трёх наследственных селений.
- Казнь Тупака Амару в 1572 году
- © Wikimedia Commons
«Нельзя сказать, что он был человеком из народа. Однако он с большим почтением относился к наследию своих предков и за это пользовался уважением соплеменников», — отметил в интервью RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.
По словам биографов Кондорканки, во время путешествий по Перу молодой аристократ повсеместно сталкивался с примерами бесчеловечного отношения испанцев к простым индейцам, и это вызывало у него сильное негодование. Он стал выплачивать налоги за разорившиеся семьи в собственных землях и оказывать помощь голодающим, но в масштабах вице-королевства это ничего не меняло. Хосе Габриэль решил, что проблемы связаны со своеволием местных чиновников, и пытался решать их при помощи жалоб и петиций. Однако это ничего не дало. Наоборот, Хосе Габриэлю жёстко дали понять, что он выходит за пределы своих полномочий.
«Кондорканки обладал хорошими знаниями, в том числе юридическими. Изначально он пытался действовать в рамках системы, но у него ничего не получилось, и касик пришёл к выводу, что договориться с испанцами невозможно», — рассказал в беседе с RT главный редактор журнала Латинская Америка, профессор СПБГУ Виктор Хейфец.
- Индейцы на испанских рудниках
- © Wikimedia Commons
По этой причине потомок инкских монархов решил перейти к революционным формам борьбы. В начале 1780 года в Куско был раскрыт антииспанский заговор. Власти подозревали в причастности к нему Кондорканки, но арестовывать его не стали, опасаясь волнений среди индейцев.
Индейское восстание
В начале ноября 1780 года известный жёсткими поборами и бесчеловечным отношением к индейцам коррехидор (представитель короля) в перуанской провинции Тинта Антонио де Арриага прибыл на торжества в честь дня рождения монарха в селение Янаока. На торжествах присутствовал и касик Кондорканки.
Ночью выехавший из Янаока коррехидор был схвачен и доставлен домой к касику в селение Тунгасука. Хосе Габриэль заставил чиновника подписать несколько документов. От имени коррехидора он потребовал, чтобы в Тунгасуку была доставлена казна провинции, огнестрельное оружие и ключи от всех общественных зданий.
10 ноября 1780 года Кондорканки якобы от имени короля заявил, что Арриага будет казнён как мятежник. Местное население восприняло новость с одобрением, и коррехидора повесили.
После этого Кондорканки заявил, что монарх якобы наделил его чрезвычайными полномочиями для наведения порядка в Перу, и объявил о ликвидации кабальных сборов и трудовых повинностей.
На следующий день после казни Арриаги повстанцы двинулись в соседнюю провинцию Киспиканчи и взяли её под свой контроль. Но руководство провинции смогло бежать и сообщило о восстании в крупный колониальный центр — Куско.
Уже в первые дни восстания к Кондорканки присоединились около 6 тыс. человек. Однако вооружены повстанцы были плохо — большинство индейцев располагали только пиками и пращами, на всё войско насчитывалось всего около 300 мушкетов. Несмотря на это, восстание успешно развивалось.
Из Куско против повстанцев отправили карательный отряд, состоявший из 1500 испанцев и креолов и 2400 лояльных к властям индейцев. Но сторонники Кондорканки окружили и уничтожили карателей, захватив богатые трофеи.
«Колониальная система выжимала из индейцев всё, что могла, многие ею были, конечно, недовольны. Кто-то присоединялся к восстанию по этой причине, кто-то — потому что видели в Кондорканки наследника правителей империи инков», — подчеркнул Виктор Хейфец.
- Тупак Амару II
- © Wikimedia Commons
В Куско началась паника. Жена касика — донья Микаэла — настаивала на штурме города, однако Кондорканки, взявший себе в честь знаменитого предка псевдоним Тупак Амару II, развернул свои войска на юг. За считанные недели восстание охватило 24 провинции. Армия повстанцев достигла численности в 90 тыс. человек.
Антииспанские бунты вспыхивали даже в столице вице-королевства Перу — Лиме. В итоге вице-король Августин де Хауреги объявил о лишении Кондорканки звания касика, а индейцам пообещал разобраться со злоупотреблениями со стороны коррехидоров.
И всё же многие историки называют отказ от немедленного штурма Куско роковой ошибкой Тупака Амару II.
- Восстание Тупака Амару II
- © elespiadelinca.lamula.pe
Воспользовавшись отсутствием основных сил противника, в Куско стали строить оборонительные сооружения, пополнять запасы оружия, набирать ополчение из испанцев, креолов и подданных лояльных короне касиков. Под ружьё ставили монахов и семинаристов.
Тупак Амару II вернулся под стены Куско в конце декабря 1780 года. Он предложил городу сдаться, но не получил никакого ответа. Предпринятые в начале января попытки штурма оказались безуспешными. Повстанцы снова отошли на юг, а окрестности Куско взяли под свой контроль мощные карательные отряды испанцев, прибывшие из Лимы.
Тупак Амару II попытался вступить с властями в переговоры, но от него требовали только капитуляции. Представители аристократии, примкнувшие ранее к революционному лидеру, бежали к испанцам и выдали его планы.
В начале апреля 1781 года на холмах Чекакупе Тупак Амару II дал последний крупный бой. Извещённые заранее о его планах, испанцы одержали победу. Вождь повстанцев пытался спастись, но предатель из его окружения заманил его в ловушку и передал испанцам.
Тупака Амару II пытали на дыбе, заставляя выдать тайных единомышленников, но он молчал. 18 мая 1781 года у него на глазах жестоко казнили жену, сына, дядю и шурина. Оставшихся в живых детей бывшего касика бросили в тюрьмы за пределами Перу. Самого вождя повстанцев сначала хотели разорвать с помощью лошадей, но в итоге было принято решение обезглавить Тупака Амару II.
- Казнь Тупака Амару II
- © Wikimedia Commons
«Индейская аристократия была лишена практически всех своих прав. Однако во время восстания возникли и позднее сохранились идеи независимости Латинской Америки от Испании», — заявил ведущий научный сотрудник ИВИ РАН, доктор исторических наук Андрей Щелчков.
По его словам, в современной исторической памяти перуанцев восстание Тупака Амару II воспринимается как начало борьбы за собственную государственность и обретение независимости.
Как отметил Виктор Хейфец, в ХХ веке именем Тупака Амару стали называть себя левые повстанческие движения в Перу, Уругвае и других странах Латинской Америки.
«Это не значит, что они буквально борются за те же идеи, что и он. Имя Тупака Амару II теперь — это символ антиколониальной борьбы, символ борьбы за права бедных масс. Его восстание показало, что с испанцами можно воевать», — пояснил эксперт.
По словам Егора Лидовского, лидеры латиноамериканских левых партий и движений провозгласили Тупака Амару II и его предка — правителя инков — «иконами революционного движения».
«Это касается, в частности, и Уго Чавеса, который сам по происхождению частично индеец. Как и другие лидеры левого движения, он использовал образ Тупака Амару II для политической мобилизации индейского населения. Ведь индейцы и в ХХ веке остаются беднейшей частью населения Латинской Америки», — резюмировал Лидовской.