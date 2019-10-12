«По праву силы»: как европейские колонисты уничтожили индейцев архипелага Огненная Земля

135 лет назад был основан аргентинский город Ушуая, расположенный на берегу одноименной бухты острова Огненная Земля. С этого момента начался процесс активного освоения колонистами островов, лежащих вдоль Магелланова пролива, который сопровождался массовым уничтожением коренного населения. Количество селькнамов — представителей одного из основных индейских народов, заселявших Огненную Землю — за 35 лет сократилось более чем на 90%. Местные скотоводы выплачивали охотникам за головами денежную премию за каждого убитого индейца. На сегодняшний день в Южной Америке проживает небольшое количество потомков коренных огнеземельцев, родившихся от смешанных браков с белыми колонистами и полностью утративших свою культуру. Об одном из наиболее поздних геноцидов индейских народов — в материале RT.

Первые люди на архипелаге Огненная Земля появились, согласно оценкам археологов, 6—10 тыс. лет назад. К моменту прихода в Новый свет европейцев на островах проживали три индейских народа: морские охотники яганы, рыболовы алакалуфы и охотившиеся на гуанако (животных, родственных ламам).

Селькнамы, предположительно, возникли как этническое сообщество на территории материковой части Южной Америки и лишь затем мигрировали на Огненную Землю. Они охотились на степных млекопитающих с помощью луков и бола (метательного оружия, представлявшего собой каменные шары, скрепленные ремнями, и предназначенные для спутывания конечностей). Яганы и алакалуфы в морских промыслах использовали гарпуны и стрелы. Несмотря на низкую температуру воздуха, огнеземельцы носили примитивную одежду и строили только простейшие временные жилища. При этом жители Огненной Земли обладали достаточно сложной мифологией.

Представители племени селькнам, 1890-1900.

© London Stereoscopic Company/Hulton Archive/Getty Images

«Индейцы Огненной земли жили на территории, бедной природными ресурсами и изолированной от остального мира. Их техническая оснащенность был низкой. Индейцы некоторых районов Северной Америки, обитавшие в относительно сходных условиях, были гораздо лучше приспособлены к холодному климату, а их орудия, знания и навыки позволяли вести хозяйство эффективнее. Поэтому плотность населения на крайнем юге Южной Америки была низкой, а его численность, соответственно, невысокой», — рассказал в интервью RT доктор исторических наук, заведующий отделом Америки Музея антропологии и этнографии РАН Юрий Берёзкин.

Приход европейцев

Архипелаг Огненная Земля отрыл испанский мореплаватель Фернан Магеллан. Путешественник полагал, что достиг неизвестного ранее материка, уходящего далеко на юг. Своё название Огненная земля получила из-за горевших на берегу индейских костров. То, что Магеллан открыл не новый континент, а прилегающий к Южной Америке архипелаг, стало ясно несколько десятилетий спустя, после плаваний британского флибустьера Фрэнсиса Дрейка и нескольких испанских экспедиций.

«Ещё в XVI веке Огненная Земля формально оказалась под властью испанской короны, но никакого интереса для испанцев не представляла. Ситуация изменилась после провозглашения Чили и Аргентиной независимости», — отметил Юрий Берёзкин.

В 1829 году правительство Аргентины административно включило острова Огненной Земли в единое «военное и политическое командование» с Фолклендскими островами. В 1860-е годы на Огненной Земле в бухте Ушуая с разрешения аргентинских властей служил англиканский миссионер Уэйт Стирлинг. Позже он стал епископом Фолклендских островов.

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В Ушуае Стирлинга сменил один из его сподвижников — Томас Бриджес. Он завоевал доверие яганов и выучил их язык. В 1875 году Бриджес установил контакт и с селькнамами. Он существенно расширил миссию, к которой присоединились новые проповедники, прибывшие из Европы, а также родственники самого Бриджеса. Миссионеры крестили многих местных жителей и занимались просвещением огнеземельцев. С этой целью Бриджес проводил филологические исследования и разрабатывал словари.

Однако Бриджес и его единомышленники оказались не единственными европейцами, заинтересовавшимися Огненной Землёй.

«В Америку отправились новые мигранты из Европы. Их интересовала возможность разводить скот и сеять пшеницу. Степи юга Южной Америки стали важнейшим районом колонизации. В этих условиях у местных индейцев не оставалось шансов», — рассказал Юрий Берёзкин.

В 1881 году правительства Чили и Аргентины договорились разделить пополам главный остров Огненной Земли, носивший такое же имя, как и весь архипелаг.

В сентябре 1884 года на Огненную Землю прибыла аргентинская военная экспедиция под руководством коммодора Аугусто Лассерре. Он провёл переговоры с Томасом Бриджесом, который согласился спустить в бухте Ушуая британский флаг. 12 октября коммодор Лассерре официально основал субпрефектуру и город Ушуая, заложил здания органов власти и поднял флаг Аргентины.

В октябре того же года возле Огненной Земли потерпело крушение французское судно «Арктика». Члены прибывшей ей на помощь спасательной экспедиции высадились на острове и нашли в местных водоёмах золото. О драгоценном металле на Огненной Земле заговорили в Сантьяго и Буэнос-Айресе. На ранее практически не исследованный архипелаг потянулись золотоискатели из Аргентины, Чили и европейских стран. Миссионеры остановить этот процесс уже не могли.

Геноцид селькнамов

Одним из первых в погоне за золотом из Европы прибыл авантюрист Джулиус Поппер. Он родился в Румынии в семье педагога, а в 17 лет переехал во Францию, где получил диплом горного инженера. После завершения образования Поппер отправился в путешествие по разным странам в поисках удачи. В 1885 году он прибыл в Аргентину. Год спустя, собрав группу из 18 горняков и авантюристов, Поппер отправился за золотом на Огненную Землю.

Джулиус Поппер

© Instituto Geografico Argentino

Там в это время уже действовала разведывательная экспедиция Аргентинского научного общества во главе с Рамоном Листой, выходцем из влиятельной военной семьи. С 1877 по 1885 года он работал профессором географии и проводил исследования в материковой части Аргентины, а в 1886 году во главе военной группы прибыл на Огненную Землю.

25 ноября группа Листы встретила нескольких селькнамов, которые не проявляли по отношению к белым никакой враждебности. Тем не менее Листа приказал открыть по индейцам огонь, убив без причины более 25 человек, включая нескольких детей. Сопровождавший экспедицию священник попытался протестовать, но Листа пригрозил застрелить и его. Спустя несколько дней от пуль людей Листы погибли ещё 11 селькнамов.

Обследовав главный остров архипелага Огненная Земля и оформив результаты своего путешествия в научных отчётах, Листа в конце 1886 года покинул регион. Ни руководитель экспедиции, ни его подчинённые никак не были наказаны за эти убийства. Напротив, в 1887 году, в возрасте всего 30 лет, Листа был назначен губернатором Национальной территории Санта-Крус.

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Правда, дальнейшая его судьба сложилась не так удачно. Из-за того, что у Листы было две жены, он стал фигурантом политического скандала. В итоге Листа ушёл в отставку и продолжил заниматься географическими исследованиями. В возрасте 41 года он был убит собственными проводниками.

После отъезда Листы с Огненной Земли Поппер продолжил исследование и картографирование территории острова в интересах властей Аргентины. О своих достижениях он докладывал в аргентинском Географическом институте. Он убедил правительство страны и местных коммерсантов вложить средства в основанное им «Южное золотопромышленное акционерное общество».

На Огненной Земле Поппер пользовался значительной свободой. Он даже выпускал собственные почтовые марки и чеканил из золота монеты, часть из которых признавало аргентинское правительство. Впрочем, запасы золота на Огненной Земле оказались относительно небольшими и быстро исчерпались. На смену старателям пришли скотоводы, однако Поппер нашёл общий язык и с ними.

«Равнины Огненной Земли оказались прекрасным местом для разведения скота. Вот только на этих самых равнинах располагались угодья, в которых селькнамы охотились на гуанако. И оказавшихся на своей земле овец индейцы тоже рассматривали как предмет охоты, что категорически не нравилось владельцам ранчо. Стоимость жизни индейца в глазах белых скотоводов была куда ниже стоимости овцы, и они были готовы платить деньги тем, кто избавит их от селькнамов», — рассказал в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского культурного центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

Геноцид селькнамов

© Libro Genocidio Ona

Поппер, располагавший к тому времени небольшой частной армией, и другие авантюристы предложили скотоводам свои услуги — владельцы ранчо стали им платить за головы, уши или кисти рук убитых индейцев. Причём за убитых женщин платили больше, так как они потенциально могли родить новых селькнамов. Кроме того, молодых девушек захватывали и насильно превращали в наложниц для сельхозрабочих. Некоторые «охотники за головами» нашли себе дополнительный заработок и поставляли черепа убитых индейцев в музеи, от которых получали денег значительно больше, чем от местных фермеров.

В 1893 году 35-летний Поппер при не до конца выясненных обстоятельствах умер в Буэнос-Айресе. По одной из версий, он был отравлен людьми, с которыми поссорился во время очередной своей авантюры. Однако со смертью Поппера массовые убийства селькнамов не прекратились. На индейцев продолжали охотиться даже в начале ХХ века.

Трагедия огнеземельцев

Во время первых контактов с европейцами численность селькнамов составляла предположительно около 4 тыс. человек. В 1919 году их насчитывалось 279, а в 1945 году — только 25. Сегодня их чистокровных потомков не осталось. В Аргентине проживают несколько сот метисов с долей селькнамской крови, однако культуру своих индейских предков они полностью утратили.

Детей селькнамов отправляют в Европу в человеческие зоопарки, 1899.

© rarehistoricalphotos.com

Судьба яганов и алакалуфов оказалась не намного более счастливой. «О защите малых народов ради сохранения их уникальных особенностей в XIX и начале XX века никто не думал. Неизвестные ранее болезни, хозяйственное освоение территории европейцами и общее состояние стресса в результате столкновения с неизмеримо более развитой и совершенно непонятной культурой привели либо к вымиранию (в случае с яганами и селькнамами), либо к полной культурной ассимиляции (если говорить об алакалуфах)», — рассказал Юрий Берёзкин.

По словам историка, сейчас для защиты и поддержки индейских народов власти Чили, Аргентины и других южноамериканских государств предпринимают серьёзные меры. Однако речь идёт о тех группах индейцев, которые смогли пережить наиболее трудный период, продолжавшийся примерно с 1880 по 1920 годы.

«В Чили это арауканы (мапуче) — один из самых крупных и успешных индейских этносов, в XVI—XVII веках перешедший от охоты и примитивного земледелия к разведению завезённых из Европы домашних животных, а затем и к пашенному земледелию. В Аргентине в относительно благоприятном положении оказались некоторые обитатели севера страны, в частности матако (область Чако). Население здесь было более значительным, а возможность эффективно заимствовать новые культурные навыки — более высокой», — пояснил Берёзкин.

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По мнению Егора Лидовского, индейские народы чаще всего оказывались способны выжить в двух случаях: либо если были достаточно воинственными и смогли долго продержаться в войне с белыми колонизаторами, либо если их земли не были нужны европейцам.

«В случае же с населением Огненной Земли совпало сразу несколько негативных факторов: золотая лихорадка, которая привлекла массу колонизаторов, благоприятный для сельского хозяйства климат, из-за которого белые решили остаться, плюс отсутствие устойчивости к европейским болезням», — отметил эксперт.

По его словам, то, что произошло с индейцами Огненной Земли, вписывалось в философию, господствующую в западном мире в конце XIX — начале XX века.

«Если ранее за индейцев вступались хотя бы миссионеры, то в это время духовные соображения полностью отошли на второй план. Имело значение только то, что приносило деньги. Огненную Землю покорили по праву силы», — подытожил Егор Лидовской.