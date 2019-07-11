В обществе приматов: социальная система горилл оказалась похожа на отношения людей

Учёные обнаружили у горилл сложную социальную структуру. Близкие отношения, родственные и социальные связи внутри этого вида приматов напоминают общественное устройство у людей. Полученные результаты свидетельствуют о том, что общий предок человека и больших человекообразных обезьян имел развитые навыки взаимодействия с себе подобными.

Учёные из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, что гориллы, как и люди, обладают сложным социальным устройством. О ранее неизвестном факте сообщается в журнале Лондонского королевского общества Proceedings of the Royal Society B.

В течение шести лет на двух исследовательских площадках в Республике Конго учёные наблюдали за социальным поведением нескольких сотен западных равнинных горилл. В результате работы стало ясно, что внутри этого вида существует развитое общественное устройство с несколькими уровнями связей — близкими, родственными и различными социальными отношениями.

Три группы западных горилл мирно сосуществуют и питаются на одной поляне

«Социальную организацию горилл изучать не так просто, — говорит ведущий автор исследования антрополог Кембриджского университета Робин Моррисон. — Большую часть времени гориллы проводят в густом лесу, и могут потребоваться годы, чтобы они привыкли к присутствию человека. Они приходят полакомиться водными растениями к свободным от деревьев заболоченным участкам. В таких районах команды исследователей и оборудуют платформы для наблюдения, чтобы на протяжении многих лет с рассвета до заката фиксировать жизнь горилл».

Робин Моррисон и её коллеги выяснили, что, помимо обычной семьи, у горилл есть ближайший круг общения — рассредоточенная «расширенная» семья примерно из 13 горилл: тёти и дяди, бабушки и дедушки, кузены. Исследователи утверждают, что у этого вида есть и следующий круг общения — объединённая группа примерно из 39 горилл. Его можно сравнить с ранним поселением человека или первой деревней, считают учёные.

Если доминирующие самцы были родственниками, то они с большей вероятностью находились в одной группе. При этом более 80% таких самцов хоть и не были близкими родственниками, но прекрасно взаимодействовали друг с другом в качестве представителей одной социальной группы лидеров.

Доминирующие самцы двух разных групп западных горилл мирно питаются на лесной поляне

© Wildlife Conservation Society

«Самки на протяжении жизни проводят время в нескольких группах, что позволяет самцам, не состоящим в близком родстве, расти в одной натальной группе. В чём-то они становятся похожи на сводных братьев, — говорит Моррисон. — Из-за формируемых связей могут развиваться социальные отношения у взрослых особей. Если проводить аналогии с людьми, то время, проводимое ими в компании друг друга, можно сравнить со старой дружбой».

Также исследователи отметили особый период взаимоотношений у горилл, возникающий в то время, когда молодые самцы отделяются от семьи и сбиваются в «холостяцкую группу», так как ещё не готовы к самостоятельной жизни.

Учёные также утверждают, что иногда большие сообщества горилл устраивают ежегодные собрания, похожие на фестивали, однако пока недостаточно сведений, чтобы это подтвердить. Предполагается, что такие собрания связаны с плодоношением, когда представители вида объединяются для сбора любимых фруктов.

«Западные гориллы часто проходят в день по многу километров в поисках плодов широкого ряда растений, плодоносящих редко и непредсказуемо, — говорит Моррисон. — Пищу легче найти, сотрудничая в поиске. На ранних этапах жизни гориллы проводят много времени в семейной группе, что способствует их обучению поискам еды. Сотрудничеству и сохранению коллективной памяти в вопросах поиска труднонаходимой пищи помогают и другие долгосрочные социальные связи».

Исследователи считают, что обнаружение столь сложной социальной структуры у горилл говорит о том, что у человека есть общий с ними предок в рамках одного семейства гоминид.

«Соотношения между каждым из уровней социальных отношений у горилл соответствуют тем, которые наблюдаются не только в ранних человеческих обществах, но и у павианов, зубатых китов и слонов. Социальная организация приматов сильно варьируется в зависимости от вида, но сейчас у горилл можно проследить основополагающую структуру, вероятно, существовавшую до того, как наши виды разошлись в развитии, и она на удивление хорошо подходит как модель социальной эволюции человека. Наше исследование в очередной раз демонстрирует, что эти находящиеся под угрозой исчезновения животные очень умны и развиты и что люди могут быть не настолько особенными, как кому-то, возможно, нравится полагать» — заключила Моррисон.