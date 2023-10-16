Анимированные герои в полнометражной картине: стартовали съёмки фильма «Домовёнок Кузя»

В Москве стартовали съёмки полнометражной ленты «Домовёнок Кузя». Её производством занимается «Кинокомпания братьев Андреасян», а режиссёром экранизации выступит Виктор Лакисов. Центральные роли в картине исполнят Марк Богатырёв, Евгения Малахова и София Петрова. Сюжет будет вращаться вокруг домовёнка Кузи, который из волшебного мира попадёт в реальный. За ним последует и Баба-яга, намеренная реализовать свои коварные планы.

В Москве начались съёмки семейной комедии «Домовёнок Кузя», производством которой занимается «Кинокомпания братьев Андреасян». В основу сюжета легло произведение советской детской писательницы Татьяны Александровой.

По сюжету домовёнок Кузя вырывается из плена Бабы-яги в волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи. Там он пытается отыскать сундук, исполняющий желания, который он когда-то подарил папе девочки. Наташа и ворчливый домовой Нафаня берутся помочь Кузе в поисках. Однако вслед за героем в современный мир попадает и Яга, которая намерена осуществить свои коварные планы с помощью сундучка.

Режиссёром картины выступит Виктор Лакисов, ранее снявший анимационный фильм «Крякнутые каникулы». По словам постановщика, он с большим удовольствием включился в проект.

«Я очень рад открыть персонажей «Домовёнка Кузи» для новых поколений зрителей — это безумно интересная творческая задача. Для меня это профессиональный вызов как с технической точки зрения, так и с режиссёрской: главные анимированные герои должны быть полноценными компьютерными персонажами и в то же время очень обаятельными и живыми, чтобы заслужить настоящую любовь зрителя, — приводит слова Лакисова портал InterMedia. — Уверен, что нам удастся создать захватывающую, интересную и увлекательную вселенную домовёнка Кузи, если говорить современным языком».

В недавнем интервью RT кинематографист Сарик Андреасян обещал «не надругаться» над детством тех, кто в своё время с упоением смотрел мультфильмы про домовёнка Кузю. По его словам, особенностью современной экранизации станет новый контент со старыми любимыми героями.

«Мы делаем кино, у нас не мультфильм. И экранизируем мы не мультфильм, — рассказал Андреасян. — Мы купили произведение и снимаем по книге. Безусловно, мы сохраняем персонажей — и Нафаню, и Кузю — и внешнего сходства добиваемся потому, что важно, чтобы зритель их узнавал, но в целом вы увидите новый контент. Такого не будет, чтобы надругались над вашим детством».

Вместе с тем в разговоре с RT кинематографист отметил, что цель экранизации — подарить новое дыхание героям литературных произведений.

«Кузя — это вообще наш супергерой, и история про домовых очень наша. Странно не переработать эти бренды. Современным детям сложно смотреть чёрно-белые фильмы, кукольные мультфильмы, но сам персонаж ведь «вкусный», произведение «вкусное». Поэтому мне кажется правильным шагом сделать переработку, чтобы и оригинал, и литературные произведения продолжали жить», — добавил он.

О том, что «Кинокомпания братьев Андреасян» возьмётся за производство полнометражной ленты, Сарик сообщил в апреле 2023 года в социальных сетях.

«В детстве, будучи ребёнком, я обожал рассказы о домовёнке Кузе! Теперь, когда я вырос, у меня появилась возможность осчастливить миллионы детей и показать им Кузю снова», — написал Андреасян.

Ожидается, что картина «Домовёнок Кузя» выйдет на экраны российских кинотеатров в 2025 году.

РИА Новости

© Евгения Новоженина

Впервые мультфильм о домовёнке — «Дом для Кузьки» — вышел в 1984 году. Затем появились ещё три анимационных проекта: «Приключения домовёнка» (1986), «Сказка для Наташи» (1986) и «Возвращение домовёнка» (1987). Книга Александровой вышла в печать в 1977 году, а сама писательница не дожила до экранизации своего произведения — она скончалась в 1983-м.

Студия братьев Андреасян также работает над экранизацией сборника Виктора Драгунского «Денискины рассказы», права на который были приобретены в декабре 2022 года. По мотивам 68 рассказов продюсеры планируют снять полнометражную ленту, игровой сериал и многосерийный мультфильм. По оценке авторов, на создание кинематографической вселенной им потребуется около семи лет.

Кроме того, в феврале 2023-го стало известно, что в планах компании адаптация книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Чтобы зрители могли увидеть приключения героев из Простоквашина в новой интерпретации, команда Сарика Андреасяна вела переговоры с семьёй Успенского на протяжении нескольких месяцев.

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«Фильму о приключениях Дяди Фёдора в Простоквашине быть, — написал постановщик в своих соцсетях. — Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны».

За реализацию проекта кинематографисты возьмутся в 2024 году.

Многие пользователи соцсетей с восторгом восприняли новости о предстоящих экранизациях. Они отметили, что неоднократно перечитывали упомянутые книги. Один из комментаторов добавил, что с нетерпением будет ждать проекты, поскольку они передают правильные культурные ценности подрастающему поколению.

Вместе с тем за продвижение русской культуры в массы взялись и другие кинематографисты, снимающие картины по отечественным сказкам. В последнее время стало появляться множество анонсов предстоящих лент, основанных на русском фольклоре или советских детских историях. Например, в октябре на экраны кинотеатров выйдет «По щучьему велению» Александра Войтинского, в январе 2024-го зрители увидят «Бременских музыкантов» Алексея Нужного и «Волшебника изумрудного города» Игоря Волошина. Кроме того, на стадии производства находится фильм «Огниво».

В разговоре с RT деятели кино пояснили всплеск интереса к адаптациям разными факторами. По словам Александра Войтинского, уход с российского рынка иностранных конкурентов открыл многим отечественным постановщикам возможность создавать собственные масштабные фэнтези-фильмы. В свою очередь, режиссёр Алексей Нужный считает, что текущая геополитическая обстановка в мире ограничивает кинематографистов в выборе репертуара и побуждает обратиться к темам «вечных ценностей». Оператор Игорь Гринякин подчеркнул, что публике нравятся картины, основанные на старых добрых сказках. К тому же они собирают немалую кассу в прокате. Например, семейная комедия Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» побила кассовый рекорд среди проектов отечественного производства, заработав более 6,7 млрд рублей. Авторы решили не останавливаться на достигнутом и снять продолжение истории про ушастого зверька.