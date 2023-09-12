В сети вышел первый трейлер фильма «По щучьему велению»

В сети вышел трейлер сказочной картины «По щучьему велению», премьера которой назначена на 26 октября.

В ролике, опубликованном на YouTube-странице компании-прокатчика, Емеля ловит щуку. После этого начинаются захватывающие приключения героя — он загадывает желание и прямо на печке едет на экскурсию по городу. Однако в намерении парня жениться на дочери царя щучье волшебство бессильно. Но говорящая рыба готова помочь Емеле покорить царевну. Обернувшись обычной девушкой, она вместе с ним отправляется на встречу с Котом Баюном, в царство Кощея и на поиски скатерти-самобранки.

Центральные роли в ленте исполнили Никита Кологривый, Мила Ершова, Юрий Колокольников и Алина Алексеева. Также в проекте задействованы Роман Мадянов, Агриппина Стеклова, Сергей Бурунов и другие. Режиссёром проекта выступил Александр Войтинский, ранее работавший над фильмом «Призрак».

«Я сказочник. Я люблю сказки и считаю, что сказки — главный жанр в кино. Сказка меняет мир — это её прямая функция. А мир только благодаря сказке и меняется. Ребёнок или взрослый посмотрит и поймёт, что истины работают, а ценности помогают побеждать, и на несколько шагов сдвинется в пользу этих ценностей. Наш Емеля начинает фильм ребёнком. У него есть папа, который всё решит. Есть печка, на которой можно лежать, и ощущение, что как-то всё само собой склеится. А потом он понимает, что есть только две руки, две ноги, голова и сердце. И ты должен идти вперёд», — рассказал постановщик.

Съёмки ленты проходили Санкт-Петербурге, Перми, Тобольской и Тюменской областях.

Ранее в Новгородской области стартовали съёмки фильма «Огниво».