В Новгородской области начались съёмки фильма «Огниво»

В Новгородской области приступили к съёмкам картины «Огниво» по мотивам одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена.

По словам кинематографистов, в ленте также будут фигурировать персонажи русского фольклора.

В центре истории — шустрый авантюрист Ваня, способный и обмануть кого угодно, и притвориться солдатом, если нужно. Однажды он находит огниво — старинную зажигалку, — откуда появляется взывающая о помощи царевна Даша. Впереди героев ждут опасные приключения, небывалые трудности и засады, подстроенные коварным врагом. Однако Ваня готов не только сразиться за Дашу, но и мужественно защищать вечные ценности.

Режиссёром ленты выступает Александр Войтинский, ранее снявший такие картины, как «Призрак», «Чёрная молния», а также сериал «Метод 2» и другие. Центральные роли исполнят Роман Евдокимов, Ирина Старшенбаум, Ян Цапник и Антонина Бойко.

«По жанру это классическая русская сказка с чудесами и озорством, с царём Берендеем, слугой Балалаем, непокорным Иваном-себе-на-уме. А по стилю абсолютно роскошный историзм — сочетание исторических стилей прошлого, обретающих новую современность в русской сказке, удивительные образцы разных времён и близких культур. Мы снимаем в настоящих интерьерах, продолжили традицию нашего «По щучьему велению». Снимаем в Новгородском кремле и Знаменском подворье. Это исторические памятники, включённые в Список культурного наследия ЮНЕСКО», — рассказал постановщик.

Кроме того, съёмки пройдут в Санкт-Петербурге и Республике Карелия.

Как уверяют продюсеры, зрителей ожидают все главные составляющие блокбастера: непредсказуемый сюжет, масштабные сцены с использованием визуальных эффектов, остроумный юмор и герой-авантюрист.

Производством фильма занимаются кинокомпания СТВ и телеканал «Россия» при поддержке Фонда кино.

Ранее в России были анонсированы съёмки сериала «Олимпиада» об изнанке летних Игр-1980.