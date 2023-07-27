В России анонсированы съёмки сериала «Олимпиада» об изнанке Летних игр — 1980

В августе стартуют съёмки проекта «Олимпиада», действие которого разворачивается в конце 1970-х и начале 1980 годов.

По данным пресс-службы онлайн-кинотеатра «Кинопоиск», режиссёром сериала выступит Евгений Стычкин, ранее работавший над шоу «Нулевой пациент» и «Контакт», а сценаристом — Михаил Покрас, для которого проект станет дебютным.

Сюжет будет вращаться вокруг сына советского чиновника, которого в воспитательных целях отправляют работать в оргкомитет XXII Летних Олимпийских игр. Глазами героя и его окружения будет показана изнанка подготовки к масштабному событию.

«В 1970-х и 1980 годах Советский союз начал выходить из-за железного занавеса, и Олимпиада в самой закрытой стране мира должна была стать глобальным событием — первые Игры в Восточном блоке, первые в социалистической стране. Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80», — рассказала главный продюсер Александра Ремизова.

Помимо Москвы, съёмки также пройдут в Узбекистане.

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