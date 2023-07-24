Мультсериал «Футурама» вновь вернулся на экраны

Популярный американский анимационный сериал от авторов «Симпсонов» «Футурама» вернулся на экраны спустя десять лет после завершения седьмого сезона.

Первый эпизод шоу появился на сервисе Hulu. Серия получила название The Impossible Stream («Невозможный поток») и вышла 24 июля. Следующая — Children of a Lesser Bog («Дети малого болота») — станет доступна через неделю.

Новый сезон разделят на две части, первая из которых включит в себя десять серий и будет опубликована полностью до 25 сентября.

Впервые о возвращении «Футурамы» объявили в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива.