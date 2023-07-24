Мультсериал «Футурама» вновь вернулся на экраны
- Gettyimages.ru
- © 20th Television Animation
Первый эпизод шоу появился на сервисе Hulu. Серия получила название The Impossible Stream («Невозможный поток») и вышла 24 июля. Следующая — Children of a Lesser Bog («Дети малого болота») — станет доступна через неделю.
Новый сезон разделят на две части, первая из которых включит в себя десять серий и будет опубликована полностью до 25 сентября.
Впервые о возвращении «Футурамы» объявили в феврале 2022 года.
Ранее стало известно, что мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива.