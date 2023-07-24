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Мультсериал «Футурама» вновь вернулся на экраны

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Популярный американский анимационный сериал от авторов «Симпсонов» «Футурама» вернулся на экраны спустя десять лет после завершения седьмого сезона.
Мультсериал «Футурама» вновь вернулся на экраны
  • Gettyimages.ru
  • © 20th Television Animation

Первый эпизод шоу появился на сервисе Hulu. Серия получила название The Impossible Stream («Невозможный поток») и вышла 24 июля. Следующая — Children of a Lesser Bog («Дети малого болота») — станет доступна через неделю.

Новый сезон разделят на две части, первая из которых включит в себя десять серий и будет опубликована полностью до 25 сентября.

Впервые о возвращении «Футурамы» объявили в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива.

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