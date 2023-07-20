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Мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива

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Первый сезон анимационного сериала «Сказочный патруль» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии.
Мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива
  • © «Паровоз»

«27 июля проект «Сказочный патруль» анимационной студии «Паровоз», произведённый по заказу российского медиахолдинга «Цифровое телевидение», покажут в кинотеатрах сразу четырёх стран Ближнего Востока. Юные зрители Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии познакомятся с героями первого сезона сериала — Варей, Машей, Аленкой и Снежкой», — цитирует ТАСС сообщение представителей компании.

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