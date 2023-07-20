Мультфильм «Сказочный патруль» покажут в странах Персидского залива

Первый сезон анимационного сериала «Сказочный патруль» покажут в кинотеатрах ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии.

«27 июля проект «Сказочный патруль» анимационной студии «Паровоз», произведённый по заказу российского медиахолдинга «Цифровое телевидение», покажут в кинотеатрах сразу четырёх стран Ближнего Востока. Юные зрители Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии познакомятся с героями первого сезона сериала — Варей, Машей, Аленкой и Снежкой», — цитирует ТАСС сообщение представителей компании.

Ранее стало известно, что блогерша Настя Ивлеева снимется в комедии «Мальвина» с Никитой Ефремовым.