«Успешному шоу можно уйти на паузу и вернуться годы спустя»: в США анонсировали продолжение сериала «Футурама»

В США снимут 20 новых серий популярного анимационного сериала для взрослых «Футурама». Над продолжением будет работать та же команда, что и над оригинальным проектом, в том числе продюсеры и сценаристы Дэвид И. Коэн и Мэтт Грейнинг, а также большинство актёров озвучки. При этом участие Джона Ди Маджио, подарившего голос Бендеру, пока не подтверждено. Работа над новыми эпизодами начнётся в ближайшее время, а премьера запланирована на 2023 год.

Видеосервис Hulu выпустит продолжение популярного анимационного научно-фантастического комедийного сериала для взрослых «Футурама». Как сообщает Variety, в рамках проекта будет снято 20 новых серий. Работа над ними начнётся уже в феврале 2022 года, а премьера запланирована на 2023-й.

Производством займутся продюсеры и сценаристы Дэвид И. Коэн и Мэтт Грейнинг, работавшие над оригинальным сериалом и рядом полнометражных лент, выпущенных в рамках франшизы.

«Этот культовый мультсериал с момента своего запуска помог проложить путь к успеху взрослой анимации, и мы с нетерпением ждём того, как Мэтт и Дэвид продолжат прокладывать этот путь и закрепят положение сервиса Hulu как главного места сосредоточения поклонников жанра», — говорит президент Hulu Originals и ABC Entertainment Крейг Эрвич.

Лента создаётся совместными усилиями студий 20th Television Animation и Rough Draft Studios, Inc.

«В анимации мне нравится то, что успешному шоу можно уйти на паузу и вернуться годы спустя, даже на другой платформе, и стартовать с того момента, на котором оно прервалось. «Футурама» — одно из таких шоу», — отмечает глава 20th Television Animation Марки Пройетто. По её словам, продолжение «Футурамы» — это «победа для фанатов, которые любят шоу с самого его начала, и для тех, кто сейчас впервые откроет его для себя».

К работе над новыми сериями присоединятся актёры, озвучивавшие оригинальный проект. Среди них — Билли Уэст (Фрай, профессор Хьюберт и доктор Зойдберг), Кэти Сагал (Лила), Лорен Том (Эми) и Фил Ламарр (Гермес). Участие Джона Ди Маджио, подарившего свой голос Бендеру, под вопросом. По данным Variety, авторы мультсериала не исключают возможности его замены.

Ди Маджио пока не комментировал своё участие в продолжении «Футурамы», однако на своей странице в Twitter сделал репосты публикаций некоторых пользователей площадки, выражающих недовольство возможным отсутствием артиста в проекте.

«Послушайте, Джон Ди Маджио должен вернуться в роли Бендера, иначе это не такая уж хорошая новость», — говорится в одном из комментариев.

«Если вы не сможете вернуть Джона Ди Маджио, то всё, тушите свет, «Футурама» без Бендера — всё равно что золотой век «Симпсонов» без Гомера», — пишет другой блогер.

Актёр озвучки поблагодарил пользователей за поддержку и пообещал держать их в курсе дальнейшего развития событий.

© Кадр из мультсериала «Футурама» (1999)

Премьера оригинального сериала «Футурама» состоялась в 1999 году. В нём рассказывается о 25-летнем разносчике пиццы по имени Филип Джей Фрай. По сюжету, в ночь на 1 января 2000-го он попадает в криогенную капсулу и размораживается спустя ровно тысячу лет. Герой устраивается на работу в компанию по доставке грузов, заводит новых друзей и пытается привыкнуть к жизни в далёком будущем.

Сериал нашёл свою аудиторию вскоре после премьеры, однако выпускавшая его телесеть Fox не считала проект перспективным.

«Футурама» была остановлена в 2002 году во время работы над четвёртым сезоном и продолжена спустя несколько лет на телеканале Comedy Central. В период с 2007 по 2009 год вышло несколько полнометражных анимационных фильмов, которые позднее перемонтировали в пятый сезон. Ещё два сезона транслировались с 2010 по 2013 год.

Со временем «Футурама» обрела культовый статус. Проект получил 14 номинаций на премию «Эмми» и был удостоен шести статуэток, в том числе в номинации «Выдающаяся анимационная программа». Одной из причин его успеха считается масштабная проработка представленного на экране мира. Авторы сериала ещё до его премьеры собрали концепции будущего, которые выдвигались в течение десятилетий, и объединили их в одну историю. Большинство представленных в сериале футуристических идей основывается на реальных научных принципах — в творческую группу «Футурамы» входили специалисты, разбиравшиеся в математике и естественных науках. Также в команде были доктора философии. В результате в сериал вошло много деталей и намёков, которые фанаты активно обсуждали в сети.

Среди других проектов сериал «Футурама» также выделялся смешением жанров. Он относится к научной фантастике, однако все технологии будущего и научные концепции в нём описываются в комедийном ключе. Кроме того, в ленте, по мнению её поклонников, присутствует эмоциональная глубина, которой часто не хватает анимации.