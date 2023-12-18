«Турция лишилась важнейшей опорной базы»: как взятие Очакова изменило расстановку сил в Причерноморье

235 лет назад российские войска после длительной осады взяли штурмом мощную турецкую крепость Озю-Кале (русское название — Очаков). Хотя эта победа и не остановила Русско-турецкую войну 1787—1791 годов, падение крепости существенно повлияло на дальнейший её ход: османы лишились ключевой опорной базы в северо-западной части Причерноморья, что обеспечило дополнительные возможности русскому флоту. По условиям Ясского мира Очаков вместе со всем междуречьем Южного Буга и Днестра перешёл в состав Российской империи, а на месте турецкой крепости возник русский город.

18 декабря 1788 года российские войска взяли штурмом турецкую крепость Озю-Кале (русское название — Очаков). По словам историков, потеря важной военной базы существенно ослабила влияние Османской империи в северо-западной части Причерноморья и отразилась на всём ходе Русско-турецкой войны 1787—1791 годов.

«На высоком берегу Днепро-Бугского лимана»

Отношения между Российской и Османской империями в очередной раз обострились в 1787 году. Турецкий султан требовал, чтобы Россия отказалась от Крыма и оказания помощи грузинскому царю Ираклию II. Императрица Екатерина II выполнять турецкие требования отказалась, и тогда 24 августа 1787 года Османская империя объявила России войну, направив против неё 200-тысячную армию и мощную военно-морскую группировку.

Осенью 1787 года турецкий флот атаковал российские корабли в районе Кинбурнской косы, а затем на ней высадился десант. Однако османские силы были разгромлены российскими войсками под командованием Александра Суворова.

В мае 1788 года российская Екатеринославская армия выступила в походе против турецкой крепости Озю-Кале, располагавшейся в стратегически важном месте на северо-западном берегу Днепро-Бугского лимана, напротив Кинбурнской косы.

Очаков

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«Это была сильная турецкая крепость, возле которой базировался османский флот. Без её захвата нечего было даже думать об устойчивом контроле над Северо-Западным Причерноморьем», — заявил в беседе с RT профессор РГГУ Игорь Курукин.

По словам экспертов, укрепления Очакова были мощными. В середине и в 80-е годы XVIII века она подверглась масштабной реконструкции при участии французских инженеров, поэтому её штурм был заведомо непростой задачей.

«Крепость стояла на высоком берегу Днепро-Бугского лимана, в удобном для обороны месте. Она не просто служила базой для турецких войск в Северо-Западном Причерноморье, но и перекрывала выход из Днепра и Южного Буга в Чёрное море», — рассказал RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В конце июня турецкая эскадра в районе Очакова попала под обстрел российской артиллерийской батареи и была окружена русской гребной флотилией. За время четырёхчасового боя турки потеряли семь линейных кораблей, два фрегата и несколько вспомогательных судов, после чего вынуждены были отойти от крепости. Османский гарнизон остался без поддержки со стороны моря.

Григорий Потёмкин

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В июле к крепости подошли основные силы Екатеринославской армии, разбившие лагерь в 3,5 км от турецких укреплений. По словам историков, тогда между представителями российского командования разгорелся спор о том, как следует действовать дальше. Александр Суворов предлагал взять крепость штурмом при поддержке находившейся в лимане флотилии. Однако Григорий Потёмкин, командовавший Екатеринославской армией, отверг это предложение и решил устроить Очакову «формальную осаду»: установить артиллерийские батареи для прикрытия флангов осадной армии, овладеть пригородами, передвинуть артиллерию вперёд и начать постоянный обстрел крепости, принуждая её к капитуляции.

«Турция лишилась важнейшей опорной базы»

Однако первоначальный план Потёмкина не принёс успеха: осаждённые турки не только не пожелали капитулировать, но и трижды совершили масштабные вылазки.

«Потёмкин рассчитывал взять крепость измором, но турки были хорошо подготовлены к осаде, плюс у российской армии в условиях растянутых коммуникаций наблюдались перебои с поставками продовольствия и боеприпасов. С наступлением декабря держать армию на обдуваемом всеми ветрами берегу лимана стало сложно. Поэтому командующему нужно было что-то срочно менять», — отметил Захаров.

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По словам историков, Потёмкин убедился в том, что Суворов изначально был прав. Российские войска стали готовиться к решающему сражению.

Утром 17 декабря 1788 года при 23-градусном морозе российские войска пошли на штурм крепости. Сначала были захвачены земляные укрепления возле неё, а затем русская армия атаковала ворота и бастионы самого Очакова. Ожесточённый бой продолжался около двух часов. В итоге крепость пала.

Турецкие потери оцениваются историками по-разному, в зависимости от источника. Однако, в любом случае, погибли в бою и умерли от ран не менее 9,5 тыс. османских солдат и офицеров, ещё около 4 тыс. сдались в плен. При этом русская армия, действуя в наступлении, потеряла убитыми менее 1 тыс. человек.

Когда после штурма к Потёмкину привели пленного коменданта крепости Гуссейн-пашу, российский командующий гневно сказал османскому военачальнику, что кровопролитие произошло из-за его упрямства. Гусейн-паша ответил, что оба командующих исполнили свой долг, а судьба «решила дело».

Штурм Очакова

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За взятие Очакова Потёмкин получил от Екатерины II орден Святого Георгия 1-ой степени, шпагу, украшенную бриллиантами, и 100 тыс. рублей. Весь корпус, принимавший участие в осаде, был премирован дополнительным полугодовым жалованьем.

По словам Игоря Куркина, несмотря на серьёзное поражение, Турция продолжила войну, но базы, возле которой она бы могла разместить свой флот в Северном Причерноморье, у неё больше не было, и это сказывалось на ходе кампании.

В 1789 году боевые действия развернулись в Бессарабии и на Дунае. Александр Суворов, командовавший российскими и союзными австрийскими войсками, разгромил турок в Фокшанском и Рымникском сражениях. В дальнейшем Россия одержала ряд побед на море, на Черноморском побережье Кавказа и на Дунае. В частности, в 1790 году Суворов взял штурмом считавшуюся непреступной крепость Измаил.

9 января 1792 года между Россией и Турцией был заключён Ясский мирный договор. Османская империя подтверждала все свои прежние уступки, признавала Крым российским и передавала официальному Санкт-Петербургу междуречье Южного Буга и Днестра вместе с Очаковом. На месте крепости был возведён российский город.

Штурм Очакова

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«Прямым последствием штурма Очакова в 1788 году стала возможность наладить судостроение в Херсоне, а также основание Николаева, превратившегося в дальнейшем в одну из ключевых верфей России. Русские корабли получили возможность беспрепятственного выхода из Днепро-Бугского лимана в Чёрное море. Кроме того, тот факт, что Турция лишилась важнейшей опорной базы в северо-западной части Причерноморье, оказал огромное влияние на весь ход войны и внёс серьёзный вклад в подписание Ясского мира три года спустя», — подытожил Виталий Захаров.