«Требуются годы подготовки»: специалисты — о необходимости ужесточения требований к психологам

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В последние годы в России спрос на профессиональную психологическую помощь растёт, особенно среди молодёжи. При этом данная сфера практически не регулируется, а стать практикующим психологом можно без базового профильного образования, пройдя короткие курсы спецподготовки. В действительности получить необходимые для работы психолога навыки и знания можно лишь в рамках вузовского образования. А услуги неквалифицированных специалистов могут навредить. Об этом в интервью RT рассказали вице-президент Российского психологического общества, декан факультета психологии СПбГУ Алла Шаболтас и президент Санкт-Петербургского психологического общества, заведующая кафедрой психологии личности СПбГУ Светлана Костромина.

— 10 октября в мире отмечается Всемирный день психического здоровья. Какими профессиональными навыками должен обладать хороший психолог? Каким критериям он должен соответствовать? На что следует ориентироваться при выборе специалиста?

Алла Шаболтас: Специалист-психолог должен быть глубоко образованным человеком, обладать знаниями в целом ряде научных дисциплин. В психологических проблемах часто отражаются медицинские, биологические, физиологические, социальные и собственно психологические аспекты. Поэтому стандарты высшего образования подготовки психологов предусматривают изучение физиологии центральной нервной системы, строения мозга, гормональных проявлений, общей биологии, психогенетики, социологии, истории и философии.

К тому же психологическая проблема — это не заболевание, которое можно диагностировать, просто сдав анализы. Психологи работают с состоянием человека, его уникальными мыслями, установками и поведением, требуется индивидуальный, творческий подход. Для этого требуются годы подготовки и формирование зрелой профессиональной личности, способной к критическому анализу и рефлексии. Примерно половину обучения психологов должна занимать практика. При этом очень важно, чтобы психолог не стал заложником своих идей и концепций. Специалист должен выработать индивидуальный подход к каждому человеку, понимая, что, например, в том или ином случае надо использовать когнитивно-поведенческую или экзистенциальную парадигму или вообще отказаться от какого-либо психологического вмешательства.

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Светлана Костромина: Психология — это очень широкая сфера профессиональной деятельности, которая не предусматривает исключительно путь помогающего специалиста. Практические занятия во время обучения в вузе помогают студентам определить границы собственной компетентности. Это является одним из главных показателей профессиональной зрелости. Невозможно быть специалистом во всём ― лечить фобии, быть семейным консультантом и помогать с трудностями в обучении в школе.

Грамотный специалист, общаясь с клиентом, прекрасно понимает, когда это его случай, а когда человека надо перенаправить другому специалисту или посоветоваться с коллегами. Поэтому в первую очередь психолог должен обладать фундаментальными научными знаниями и критическим мышлением, а затем «надстраивать» базу практических умений.

— По данным ВЦИОМ, за последние десять лет в РФ спрос на психологическую помощь вырос в два раза. Люди какого возраста охотнее всего обращаются к психологам и психотерапевтам? И сколько в среднем длится работа специалиста с клиентом?

С.К.: Есть отчётливая тенденция — активнее всего посещают психологов люди в возрасте 18—30 лет, в крупных городах порой считается модным иметь своего психотерапевта. При этом большинство людей старше 45—50 лет никогда не обращались к психологу.

А.Ш.: Надо понимать, что не все люди вообще нуждаются в помощи психологов. К сожалению, некоторые практикующие психологи и психотерапевты как бы «подсаживают» людей на свои услуги, хотя на самом деле слишком долгая работа зачастую является признаком непрофессионализма. Мы не можем прожить рядом с человеком его жизнь, постоянно подсказывая, как поступать в том или ином случае, и прорабатывая каждую сложную ситуацию. Вместо этого психолог должен помочь клиенту стать сильнее и научиться самостоятельно разрешать внутренние дилеммы. Адаптационные возможности человека огромны. Например, опыт прошлых военных конфликтов в разных странах показал, что при реальном столкновении с травмирующей ситуацией смерти в 45—50% случаев развиваются отдельные симптомы посттравматического стресса (ПТСР). Однако очень многие потом сами справляются с этой проблемой без помощи специалистов. Вера в возможности человека — это основа психологической парадигмы.

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— Есть ли какие-то маркеры ситуаций, когда нужно обратиться к психологу?

С.К.: Об однозначных маркерах, при которых необходимо обращаться к психологу, говорить трудно, поскольку психологическая помощь — это лишь один из инструментов разрешения трудностей. Она не является обязательной или единственно возможной, а главное — такая помощь всегда индивидуализирована и привязана к конкретному человеку и его ситуации. Поэтому давать общие для всех рекомендации — большая ошибка.

Профессиональная психологическая помощь может оказываться в различных обстоятельствах, а не только в каких-то острых состояниях. Это могут быть трудные житейские ситуации, когда человек чувствует себя в тупике, при наличии факторов, с которыми ему трудно справиться самому, в моменты выбора или жизненных изменений, сложных отношений с близкими людьми или на работе либо просто когда нужен совет по противоречивому или непонятному вопросу.

— К психологам люди могут приходить с разными проблемами... Как специалисты понимают, когда клиент нуждается в психиатрической помощи?

С.К.: В программах высшего образования по психологии существует целый ряд фундаментальных и прикладных дисциплин, содержание которых предусматривает владение методами дифференциальной, в том числе клинической, диагностики. Во время занятий студенты учатся распознавать симптоматику различных нарушений и отклонений, а затем во время практики оттачивают свои знания в работе с реальными клиентами.

Такая подготовка позволяет понять, как выстраивать взаимодействие с клиентом, куда его перенаправить, какого ещё специалиста необходимо привлечь к работе. Очень часто проблематика клиента содержит целый комплекс факторов биологического, медицинского, психологического и социального характера, что предполагает тесное сотрудничество и комплексную помощь коллег из профессионального сообщества. Способность к межведомственной коммуникации — важная компетенция психолога, поэтому они должны уметь работать в команде и взаимодействовать с врачами, социальными работниками и т. д.

— В отношении психологов есть ряд предубеждений. Например, считается, что в психологии принято возлагать всю вину за проблемы человека на его родителей. Что породило такие представления?

С.К.: Шлейф различных мифов о работе психологов — результат того, что психологической практикой занимается огромное количество непрофессионалов. Отсутствие чётких требований к работе психолога создаёт у многих иллюзию профессиональной компетентности, которая часто приводит к негативным результатам, а иногда и к вреду для психологического здоровья клиентов. Безусловно, взаимопомощь и поддержка, различные виды бытовой психологической помощи очень важны для душевного равновесия. На этом базируются многие аспекты жизни — дружба, любовь, семья, коллектив, религиозная группа, трудовые коллективы и т. д. Профессиональная психологическая помощь очень похожа по форме, но в корне отличается по сути.

А.Ш.: Базовый этический принцип психологии — это уважение, которое предполагает безоценочные суждения и избегание прямых советов и рекомендаций. Жизнь каждого человека уникальна, в очень похожих ситуациях могут быть приняты противоположные решения. Цель профессиональной психологической помощи — не решить за клиента проблему, а помочь ему справиться самостоятельно, стать более независимым и уверенным в себе и в своих действиях. Квалификация психолога определяется его способностью помочь человеку найти в себе ресурсы для преодоления трудностей. Именно поэтому психолог не даёт советов и не предлагает готовых решений, он именно содействует результату.

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— Верно ли, что сейчас работа психологов в России не лицензируется, в отличие от психиатров? В 2022 году в Госдуму был внесён законопроект о государственном регулировании данной области, в частности, предлагалось сделать высшее психологическое образование обязательным для практикующих психологов. Назрели ли такие меры?

А.Ш.: Государственное регулирование психологической помощи важно для защиты интересов клиентов и их безопасности. Сам факт дискуссии о том, нужно ли для ведения практики психологу высшее профильное образование, — нонсенс. Проблема в том, что отсутствие регулирования привело к появлению стихийного рынка частных центров, предлагающих дополнительные образовательные программы в области психологии.

Людям предлагают овладеть профессией психолога за несколько месяцев, что невозможно. Не секрет, что такие краткосрочные курсы очень часто посещают те, кто обратился к психологии ввиду каких-то личных жизненных обстоятельств или сам нуждается в помощи. По сути, они часто занимаются самолечением за счёт других. Между тем консультация у плохо подготовленного специалиста может быть не просто бесполезной, а даже опасной для психического здоровья.

Мало того, такое обучение, которое часто проводится дистанционно, может навредить и самому психологу. Дело в том, что при очном обучении преподаватель в тесной коммуникации со студентом передаёт ему навыки сохранения личных границ и профилактики выгорания во время работы с людьми.

С.К.: Думаю, введение государственного регулирования психологической помощи будет означать признание государством важности этой сферы для благополучия граждан и в итоге сделает её более доступной. Почему для людей без высшего психологического образования так важно называться именно психологом, а не тренером личностного роста или консультантом? Они знают, насколько важна и понятна для людей эта квалификация. Профессиональным психологам, в свою очередь, хотелось бы, чтобы их отличали от «продавцов счастья» в интернете.

За последние годы появилось много дополнительных программ, предлагающих на первый взгляд лёгкий и красивый путь в профессию — это и арт-терапия, и музыкальная терапия. Психолог включил клиенту музыку, рассмотрел с ним картины или разложил метафорические карты… Да, человек чувствует кратковременное облегчение, но на самом деле не происходит глубокой работы для разрешения проблемы. И если речь идёт о действительно сложном случае, то такая «терапия» только отсрочит оказание необходимой помощи.

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— Где и как искать квалифицированных психологов?

А.Ш.: В государственной системе работает достаточное количество специалистов, которые могли бы оказывать помощь. Просто люди часто не знают, где могли бы её получить. Думаю, что сейчас перед государством стоит задача по обеспечению населения доступом к такой помощи. Повсеместно, а не только в столице и крупных городах, должны действовать телефоны доверия и службы очной психологической помощи. Кроме того, можно создать всероссийские и региональные реестры, в которых будет указана объективная информация о практикующих психологах, об их опыте и специализации.

Отмечу, что сейчас появилось немало онлайн-сервисов или агрегаторов по подбору услуг психологов. Некоторые из них неплохи, но и там есть свои нюансы. Важно понимать, что это коммерческие проекты, которые могут не соблюдать жёсткие требования к уровню подготовки специалистов.