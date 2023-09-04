«Открыты двери всех университетов»: наставник российской команды — о победе на Международной олимпиаде по информатике

Российская команда завоевала четыре золотые медали на 35-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Венгрии. Помимо россиян, золото также получили китайские, американские и японские школьники. Как объяснил в интервью RT руководитель российской команды, директор Высшей школы программной инженерии и руководитель Центра развития IT-образования МФТИ Алексей Малеев, такие победы вдохновляют других школьников, а также их учителей к участию в четырёх отборочных этапах олимпиады на национальной уровне. Они проводятся ежегодно по 20 предметам, призовое место на Всероссийском этапе открывает для ребёнка большие образовательные перспективы — его примет любой вуз страны.

— Трудно ли ребятам далась победа и насколько сильными были соперники из других стран?

— Конечно, это было сложно, они выложились по максимуму, поскольку соперники были очень серьёзные. У наших ребят четыре золотые медали, также по четыре медали удалось завоевать китайской команде, японской и ребятам из США — все команды состояли из четырёх человек. Всего было присвоено тридцать золотых медалей, то есть, все наши школьники попали в топ-30. На олимпиаде было представлено 89 стран и около 350 участников.

Наши ребята боролись до конца. Наш самый младший участник, Гимран Абдуллин, только перешёл в 10 класс. В первый день соревнований он поднялся в зону серебряных медалей, находился в шестом десятке участников. А на второй день он уже улучшил свои показатели, поднявшись сразу на 30 мест в таблице. Чтобы вырваться вперёд, ему пришлось решать больше заданий, чем решали другие ребята, которые были с ним в третьей десятке.

Российская команда школьников и её руководители

© Правительство России

— Сколько времени и сил занимает обычно подготовка к олимпиадам такого уровня?

— Несколько лет. Отмечу, что олимпиадное движение имеет в России давнюю историю, например Всероссийская олимпиада школьников — преемница ещё союзных Олимпиад. Всесоюзные Олимпиады по информатике проводились ещё в СССР.

Всероссийская олимпиада проходит в четыре этапа. Первый — школьный и доступен всем, в каждой школе в середине осени проходит 1-й тур. Потом лучшие попадают на муниципальный, второй этап. Третий этап — региональный, он проходит в январе-феврале во всех регионах страны в одно и то же время. И наконец заключительный этап, когда уже победители регионального уровня соревнуются друг с другом, представляя свои субъекты. Обычно в этом этапе принимают участие около 350 лучших школьников страны.

Победители Всероссийской олимпиады приглашаются на тренировочные сборы, которые проходят два раза в году, летом и осенью. И вот те, кто уже на тренировочных сборах показывает высокий результат, попадают в команду. Правила участия и отбора очень простые и прозрачные — таблички с очками есть в открытом доступе.

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Я считаю, что попасть в команду — само по себе является не менее сложной задачей, чем победа на международной олимпиаде. Потому что достойных кандидатов очень много, а в команду отбираются только четыре человека.

Поэтому ребята готовятся к этому по несколько лет — решают задачи, часто переходят из школы в школу. Например, Гимран сам из Уфы, но переехал учиться в лицей-интернат №2 города Казань. В нашей команде есть ещё один участник из Татарстана и двое ребят из Москвы.

— Что школьникам даёт такая медаль в плане будущих образовательных перспектив?

— Перед ними открыты двери всех университетов. Правда, отмечу, что такие же возможности даёт уже победа на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, это не менее значимое достижение.

Такие дети — наша национальная гордость, на них ориентируются многие ровесники и младшие ученики. Так что эти победы очень важны для всех школьников и учителей России, как мотивирующий пример.

Думаю, что у самих ребят очень большие перспективы, после получения высшего образования они будут востребованы сильнейшими IT-компаниями страны.

РИА Новости

© Александр Кряжев

— Какого рода задания нужно было выполнить для победы?

— Это задачи по программированию, основной язык программирования на международной олимпиаде — это С++. Участник должен написать код, отправить его на сервер, где он компилируется и проверяется несколькими тестами.

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Такие олимпиады очень похожи на спортивные соревнования, присутствует такой же спортивный дух. Подразумевается, что все будут играть честно, и многое в таких соревнованиях основано на доверии. Например, условия задач направляются руководителям команд заранее, на английском языке. Наставники сами переводят на родной для детей язык, в день соревнований участники уже получают задачи сразу и на своём, и на английском языке.

— Какой вклад в такие победы со стороны педагогов?

— По большому счёту, это также победа российских учителей, которые вложили много сил и уделили много внимания детям. И это при том, что многие участники успевают за время подготовки сменить пару школ, а также посещают сборы и летние компьютерные школы при вузах — например, такая есть при МФТИ.

В целом, если взять одного победителя международной олимпиады, то вклад в его подготовку сделали порядка десяти профильных преподавателей.

— О победах российских школьниках на различных международных олимпиадах новости появляются довольно часто. Почему, на ваш взгляд, российские школьники регулярно добиваются успеха на таких соревнованиях?

— Думаю, это заслуга и достаточно высокого уровня школьного образования, а кроме того, давней традиции олимпиадной системы, которая была построена ещё в советский период. Сейчас четырёхступенчатая система отбора, о которой я рассказал ранее, охватывает более 20 предметов — то есть, по каждой школьной дисциплине проводятся соревнования.