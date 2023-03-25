Все члены российской команды получили медали на международной олимпиаде по физике

Все участники российской команды завоевали медали на IX Международной олимпиаде школьников по физике.

«Все десять членов российской команды завоевали медали на IX Международной олимпиаде школьников по физике Romanian Master of Physics!.. Мы поздравляем участников и их тренеров и желаем успехов в дальнейших соревнованиях», — говорится в сообщении Минпросвещения России.

Руководителем команды выступил доцент кафедры общей физики МФТИ Михаил Осин.

Тренер Виталий Шевченко отметил, что участие в этих соревнованиях является тренировочным этапом перед основными международными олимпиадами.

В декабре учащиеся Физтех-лицея имени Капицы из подмосковного Долгопрудного завоевали 34 медали на олимпиаде по экспериментальной физике, прошедшей в Белоруссии.