Власти Подмосковья поздравили школьников с медалями на олимпиаде по физике
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Об этом сообщает телеканал «360».
Школьников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Команда физтех-лицея сотворила настоящее чудо на международной олимпиаде по экспериментальной физике — взяла 15 золотых, десять серебряных и девять бронзовых медалей в личном зачёте», — сказал он.
Кроме того, подмосковные школьники получили Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд, передаёт «Радио 1».
Ранее сообщалось, что три школьника из Московской области попали в число финалистов премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».