Власти Подмосковья поздравили школьников с медалями на олимпиаде по физике

Учащиеся Физтех-лицея имени Капицы из подмосковного Долгопрудного завоевали 34 медали на олимпиаде по экспериментальной физике, прошедшей в Белоруссии.

Об этом сообщает телеканал «360».

Школьников поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Команда физтех-лицея сотворила настоящее чудо на международной олимпиаде по экспериментальной физике — взяла 15 золотых, десять серебряных и девять бронзовых медалей в личном зачёте», — сказал он.

Кроме того, подмосковные школьники получили Гран-при в младшей лиге и два первых места в старшей лиге по результатам работы команд, передаёт «Радио 1».

Ранее сообщалось, что три школьника из Московской области попали в число финалистов премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».