Трое школьников из Подмосковья стали финалистами экологической премии
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Об этом сообщает телеканал «360».
Так, школьница из Балашихи заняла первое место в номинации «Экоблогер». Второе место в этой же номинации получила ученица из Железнодорожного. Второе место в номинации «Экопроект» присудили ещё одному школьнику за методику обучения ворон сбору мелкого мусора.
Всего в премии участвовали 45,5 тыс. проектов из 89 регионов России и 33 стран ближнего зарубежья.
В сентябре «Радио 1» сообщало, что в Московской области прошло более 40 мероприятий всероссийской акции «Поделись своим знанием».