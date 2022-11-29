Трое школьников из Подмосковья стали финалистами экологической премии

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Трое школьников из Московской области попали в число финалистов премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого».
Трое школьников из Подмосковья стали финалистами экологической премии
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Boorman

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, школьница из Балашихи заняла первое место в номинации «Экоблогер». Второе место в этой же номинации получила ученица из Железнодорожного. Второе место в номинации «Экопроект» присудили ещё одному школьнику за методику обучения ворон сбору мелкого мусора.

Всего в премии участвовали 45,5 тыс. проектов из 89 регионов России и 33 стран ближнего зарубежья.

В сентябре «Радио 1» сообщало, что в Московской области прошло более 40 мероприятий всероссийской акции «Поделись своим знанием».

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