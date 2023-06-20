Московские школьники стали лауреатами олимпиады по химии в Узбекистане

Московские школьники завоевали четыре награды на Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни в Узбекистане.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В олимпиаде принимали участие дети из 15 стран, в том числе из Алжира, Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии и Турции. Они соревновались в двух турах.

Столичные учащиеся выиграли одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее НСН со ссылкой на пресс-службу московского правительства сообщила, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных учащихся с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.