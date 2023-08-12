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Эксперт Череповский назвал преимущества участия в IT-соревнованиях для школьников

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Анастасия Румянцева
Михаил Череповский, руководитель олимпиадного направления VK, рассказал в беседе с RT о преимуществах участия в IT-соревнованиях для школьников.
Эксперт Череповский назвал преимущества участия в IT-соревнованиях для школьников
  • Gettyimages.ru

Первым важным преимуществом, по его словам, является развитие у школьников навыков командного взаимодействия.

Они крайне необходимы для старта карьеры в IT-индустрии практически в любом направлении, где большая часть работы происходит именно в командах, подчеркнул собеседник RT. 

Как отметил Череповский, для этого есть олимпиады в сфере информационных технологий с групповыми заданиями: например, Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию или Национальная технологическая олимпиада.

Кроме того, участие в олимпиаде — отличный шанс поближе познакомиться с компанией.

«Ведь не только работодатели выбирают кандидатов, но и наоборот. Общение с экспертами даёт возможность понять, подходят ли тебе конкретное направление и продукт, близка ли корпоративная культура, хотел бы ты стать её частью», — поделился эксперт.

Череповский добавил, что участие в олимпиаде может подтолкнуть ученика к запуску собственного продукта или даже стартапа. 

Наконец, как объяснил специалист, участвуя в профильных IT-чемпионатах, хакатонах и олимпиадах, школьники получают возможность попробовать свои силы в работе над реальными задачами бизнеса.

«Так они могут напрямую прикоснуться к тому миру технологий, который ждёт их в будущем, если они решат продолжить обучение и начать строить карьеру в этом направлении», — заключил он. 

Ранее стало известно, что российские школьники завоевали пять золотых медалей на международной олимпиаде по физике в Токио.

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