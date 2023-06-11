«Люди действовали, исходя из логики «хороший царь — плохие бояре»: 375 лет назад в Москве начался Соляной бунт

11 июня 1648 года в Москве началось восстание, известное как Соляной бунт. По словам историков, он стал одним из самых крупных народных выступлений XVII века, в котором принимали участие представители самых разных социальных слоёв, недовольные экономическим и правовым положением в русском государстве. Царь Алексей Михайлович удовлетворил ряд требований восставших, однако активные участники бунта были казнены.

11 июня 1648 года (1 июня по старому стилю) в Москве начался Соляной бунт. По итогам этого восстания царские власти вынуждены были провести ряд реформ, призванных удовлетворить требования различных социальных групп, принимавших участие в протестах.

Причины восстания

По словам историков, в 1640-е годы из-за неудачной политики властей русское государство оказалось в сложном социально-экономическом положении: в казне не хватало средств на удовлетворение основных потребностей. Решить эту проблему пытались за счёт введения новых налогов.

В 1645-м на российский престол взошёл молодой царь Алексей Михайлович, ближайшим советником которого был его воспитатель — боярин Борис Морозов, сосредоточивший в своих руках огромную власть и фактически возглавлявший правительство. На ключевые государственные должности он расставил близких к себе людей. Однако решить основные проблемы страны ни сам Морозов, ни члены его команды оказались не в состоянии.

«В середине 1640-х годов Россия стояла на пороге финансового кризиса. Слабое развитие промышленности, внутреннего и внешнего рынка не позволяли государству увеличивать бюджет. Отсутствие финансовых средств для давно назревших реформ и колонизации Сибири, Поволжья, земель юга России новое правительство компенсировало ростом числа повинностей и служб населения», — рассказала в разговоре с RT заведующая сектором истории России с древних времён до XVIII века научно-экспозиционного отдела Государственного исторического музея Ольга Соколова.

Повышение существовавших ранее налогов проблему наполнения казны не решало: люди были не в состоянии их платить, что приводило только к росту недоимок.

«Правительство Морозова решило добиться лучшей наполняемости казны, отменив ряд прямых налогов и заменив их непрямым — пошлиной на соль, составлявшей около 50% от её рыночной стоимости», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

По его словам, соль в то время фактически была единственным доступным консервантом. Поэтому введение пошлины привело к резкому росту цен на многие широко распространённые продукты питания и, соответственно, к падению уровня жизни людей.

Портрет царя Алексея Михайловича, конец 1670-х — начало 1680-х годов

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«Население резко сократило потребление соли, а её контрабанда достигла огромных масштабов», — отметила Ольга Соколова.

По словам историков, в 1647 году стало ясно, что введение налога на соль не принесло желаемого финансового эффекта, и его отменили. Однако власти пошли на новые непопулярные меры. Финансовые сборы, которые правительство ранее обещало отменить, приравняли к недоимкам. Кроме того, власти резко сократили бюджетные расходы, что привело к отмене либо задержке выплат жалования ряду категорий людей, работавших на государство.

«В начале 1648-го правительство начало дополнительно взыскивать за предыдущие 1646 и 1647 годы крупнейшие прямые налоги — стрелецкие и ямские деньги, вместо которых взимался косвенный налог на соль. При этом служилым людям продолжали уменьшать жалованье», — рассказала Ольга Соколова.

Эксперты отмечают, что органы власти были буквально завалены челобитными с просьбами о предоставлении льгот или об отмене повинностей. Решения по этим заявлениям подолгу не принимались, что создавало условия для роста коррупции.

При этом, как рассказал в комментарии RT доцент МПГУ Алексей Синелобов, в сложившейся ситуации страдали не только беднейшие слои населения. У служилого дворянства возникли проблемы с оплатой за службу и с обеспечением землёй. Купцам было сложно конкурировать с иностранными торговцами, привозившими товары в Россию напрямую, без дополнительных издержек. Кроме того, представители многих социальных групп были недовольны существованием освобождённых от государственных налогов «белых слобод», жители которых получали преимущества в различных видах экономической деятельности.

«Обострение политической ситуации в Москве в 1648 году произошло в результате целого комплекса причин», — подчеркнул Синелобов.

Московское восстание

11 июня 1648 года посадские люди попытались передать челобитную царю Алексею Михайловичу, когда тот возвращался из Троице-Сергиева монастыря в Москву. Однако челобитчики были избиты стрельцами, некоторые из них были арестованы.

На следующий день толпа снова окружила царя, когда тот возвращался из Сретенского монастыря в Кремль. Люди требовали освободить арестованных и наказать тех, кто был виновен в бедах народа. В городе начались сильные волнения.

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«Бунт был направлен не против царя, а против Морозова и его окружения. Люди действовали, исходя из логики «хороший царь — плохие бояре», поскольку Алексей Михайлович всё же не был автором реформ», — рассказал Виталий Захаров.

Власти попытались подавить народные выступления силами стрельцов, однако те, недовольные сокращением жалованья, разгонять протестующих отказались. Более того, согласно ряду источников, часть стрельцов присоединилась к бунту. В Москве стали громить боярские поместья, был убит влиятельный чиновник Назарий Чистой, считавшийся инициатором введения налога на соль.

В столице вспыхнули сильные пожары. Согласно ряду источников, они были устроены по приказу Морозова его слугами, чтобы отомстить горожанам за их выступления. В огне погибло большое количество людей. Однако это только сильнее разозлило протестующих.

На фоне разрастающихся беспорядков Алексей Михайлович был вынужден выдать участникам бунта считавшегося одним из главных коррупционеров судью Земского приказа Леонтия Плещеева, который был немедленно убит. После этого народ потребовал выдачи одного из ближайших приспешников Морозова — начальника Пушкарского приказа Петра Траханиотова. Царь попытался ограничиться высылкой чиновника, но под давлением народа вернул боярина, которого затем публично казнили.

Единственный, кого Алексей Михайлович категорически отказался выдавать восставшим или казнить, был Морозов. Царь сказал, что скорее сам пойдёт на смерть, чем допустит убийство своего наставника. В итоге боярин был отстранён от исполнения своих обязанностей и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь.

Стрельцы, изображение XIX века

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После этого царь своим указом отсрочил взимание недоимок по налогам. Волнения в столице постепенно пошли на спад, однако активные участники бунта были схвачены властями и казнены.

20 июня 1648 года высшие слои московского посада и выборные дворяне передали царю челобитную с просьбой провести в стране судебно-правовую реформу. Они объяснили монарху, что иначе его может ожидать новая волна бунта. Кроме того, волнения вслед за Москвой стали вспыхивать и в других городах.

26 июля был созван Земский собор, занявшийся разработкой в русском государстве нового законодательства. 8 февраля 1649 года было принято Соборное уложение — кодекс законов, регламентировавших государственное, административное, гражданское и уголовное право в стране. Включённые в него нормы, по словам историков, были неоднозначными: они, с одной стороны, удовлетворяли требования, высказанные во время Соляного бунта, но с другой — ограничивали права населения.

В Соборном уложении было окончательно зафиксировано введение крепостного права и понятие «государственные преступления». Антиправительственные выступления карались смертной казнью. «Белые слободы» были официально ликвидированы.

Ряду категорий государственных служащих, включая стрельцов, после Соляного бунта были выплачены долги по жалованью. Кроме того, для них ввели новые виды материального поощрения. Идя навстречу купцам, царь выслал из России ряд английских торговцев. Боярин Морозов вернулся в Москву, однако его влияние на царя, по словам историков, несколько снизилось.

«Волнения в Москве и других городах показали необходимость создания единого свода законов, наведения порядка в управлении и борьбы с вымогательством чиновников. Политика московского правительства в 1648—1650 годах постепенно становилась гибче и осторожнее. В стране началась кампания по примирению, в ходе которой было созвано несколько соборов с выборными представителями от населения», — подытожила Ольга Соколова.