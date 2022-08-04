«Точка в финансовом эксперименте»: чем был вызван московский Медный бунт 1662 года

360 лет назад в Москве произошёл Медный бунт. Он был спровоцирован денежной реформой, которую царь Алексей Михайлович начал в 1654 году. Ради экономии было решено чеканить наравне с серебряными монетами медные того же номинала. Однако новые деньги быстро обесценились, и это негативно сказалось на благосостоянии простых людей. Жители Москвы считали бояр, имевших отношение к денежной реформе и сбору налогов в казну, изменниками. В день Медного бунта восставшие москвичи потребовали от царя выдать им неугодных чиновников. Бунт был жестоко подавлен. Однако, по словам историков, Алексей Михайлович сделал из произошедшего выводы и денежную реформу свернул.

4 августа 1662 года в Москве произошло восстание, известное как Медный бунт. Жители столицы России, недовольные ходом денежной реформы, которую проводил царь Алексей Михайлович, восстали и потребовали выдать им бояр, отвечавших за выпуск новых денег и сбор налогов. Бунт был жестоко подавлен, однако вскоре после его завершения монарх реформу отменил.

Денежная реформа Алексея Михайловича

По словам историков, войны и присоединение бывших польских территорий подтолкнули Алексея Михайловича к проведению в России денежной реформы. Русским властям необходимо было привести к единым стандартам валютную систему самой России и присоединившихся к ней земель, а также пополнить казну, опустошённую военными расходами.

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В середине XVII века в России чеканились серебряные монеты трёх номиналов: копейка, деньга и полушка. Платёжные средства более крупных номиналов не чеканились. Как отмечают эксперты, это создавало серьёзные неудобства при крупных сделках, потому что рассчитываться приходилось большим количеством мелких денег.

Как отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров, серебро для чеканки монет поступало в Россию из-за рубежа, а на фоне войны его запасы сильно сократились.

«Царь по рекомендации своего окружения решил провести реформу, которая бы могла стать ответом на все вызовы в сфере денежного обращения», — подчеркнул Захаров.

По словам экспертов, начало денежной реформе положило решение царя в 1654 году приступить к чеканке серебряных рублей из накопленных в казне европейских талеров. Рубль до этого использовался несколько столетий — но как условная счётная единица, монету такого номинала ранее не чеканили.

Серебряный рубль Алексея Михайловича (1654)

© Wikimedia Commons/Public Domain

На аверсе перечеканенной из талера монеты помещалось изображение царя на коне и его полный титул, а на реверсе — двуглавый орёл с короной и год чеканки.

Серебряный рубль попытались приравнять по стоимости к 100 серебряным копейкам, но по весу серебра он стоил всего 64 копейки.

По словам историков, с реформой практически сразу возникли проблемы. Из-за недостаточного количества серебра в монете население не воспринимало её как полноценный рубль. А сам процесс перечеканки был очень трудоёмким. С 1655 года власти стали просто надчеканивать штемпелем с всадником иностранные талеры. Если раньше в России талеры называли «ефимками», то монеты с надчеканкой в народе прозвали «ефимками с признаком». Их пришлось приравнять по стоимости к 64 копейкам.

«Ефимок с признаком» (надчеканки 1655 года на брабантском талере 1637 года)

© Wikimedia Commons/Public Domain

«Помимо переделки талеров, власти начали чеканить из меди монеты, приравняв их в административном порядке по стоимости к серебряным. Новая медная копейка была полностью идентична по виду старой серебряной. Население отреагировало на введение медных денег на первых порах позитивно и спокойно принимало их в качестве платёжного средства», — отметил Захаров.

«Огромная угроза для государства»

Но вскоре после начала выпуска медных монет начались серьёзные проблемы.

«К организации чеканки медных денег были допущены чиновники из ближайшего окружения царя, осуществлявшие незапланированные эмиссии денег, часть из которых расхищалась на личные нужды. В реформе возникла коррупционная составляющая», — заявил в комментарии RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По его словам, в стране начал расти объём ничем не обеспеченной денежной массы. Ситуация усугублялась активной деятельностью фальшивомонетчиков, также освоивших производство монет из меди. В 1661 году в Москве одну серебряную копейку можно было обменять уже на 15 медных.

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«Нужно отметить, что в казну в качестве налогов и сборов принимали исключительно серебро, а вот выплаты жалованья производились медью», — отметил в беседе с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

Как рассказал Михаил Мягков, выплаты в меди привели к заметному падению реальных покупательных возможностей населения.

«Это вызывало у людей сначала сильное раздражение, а затем гнев», — заявил Мягков.

По словам историков, в 1662 году ситуация в стране резко обострилась из-за решения властей ввести чрезвычайный налог на доходы посадского населения в размере 20% — так называемую пятую деньгу. Эти средства, как и другие поступления в казну, должны были выплачиваться серебром.

Монеты из клада времён Медного бунта, обнаруженного в Москве в Кадашёвской слободе в 2015 году

РИА Новости

© Евгения Новоженина

В ночь на 4 августа 1662 года неизвестные лица распространили листовки, в которых «изменники» из числа представителей царского окружения обвинялись в «разорении Московского государства». В числе «изменников» назывались руководивший несколькими органами власти боярин Илья Милославский, считавшийся инициатором выпуска медных денег дворецкий Фёдор Ртищев, ответственный за сбор налогов дьяк Богдан Хитрово, купец Василий Шорин и другие влиятельные лица.

Утром 4 августа листовки при большом стечении народа были публично зачитаны на Красной площади и на Лубянке. Толпа возмущённых людей, в которую входили получавшие жалование из казны солдаты и стрельцы, двинулась в село Коломенское к царю Алексею Михайловичу.

Навстречу толпе царь выслал бояр, велев принять у людей челобитную, а сам приказал стянуть к селу верные ему стрелецкие полки и запросил помощи у иностранцев в Новонемецкой слободе. Участники похода в Коломенское от посредничества бояр отказались, и царь вышел к ним лично. Алексей Михайлович пообещал разобраться с обвинениями в адрес чиновников и принять все необходимые для решения проблем меры.

Царь Алексей Михайлович, картина неизвестного художника XVII века

© Wikimedia Commons/Public Domain

В Москве в это время шли погромы в поместьях у «изменников». Пойманный восставшими сын купца Шорина якобы сказал, что его отец уехал в Польшу. Это было воспринято как надёжное доказательство измены. В сторону Коломенского двинулась другая толпа, в которую затем влились люди, ранее разговаривавшие с Алексеем Михайловичем. Согласно некоторым оценкам, общее число протестующих достигло 10 тыс. В толпе звучали требования к царю выдать «изменников», в противном случае монарху угрожали расправой.

Алексей Михайлович приказал верным ему частям применить против участников восстания, получившего впоследствии название Медный бунт, силу. Протесты были подавлены. Точное количество погибших и пострадавших неизвестно. Около 1,4 тыс. человек были высланы из Москвы.

«Медный бунт — это точка в финансовом эксперименте, который был задуман не очень удачно, а проведён и того хуже», — заявил Дмитрий Володихин.

Предметы из клада времён Медного бунта, обнаруженного в Москве в Кадашёвской слободе в 2015 году

РИА Новости

© Евгения Новоженина

По словам эксперта, Алексей Михайлович, несмотря на успешное подавление выступлений москвичей, сделал из сложившейся ситуации необходимые выводы.

«После подавления бунта, представлявшего огромную угрозу для государства, так как под ударом мог оказаться лично царь, власти не стали настаивать на своём и сдали назад. Они проявили разумную гибкость и отменили реформу», — отметил Володихин.

В 1663 году чеканка медных монет была прекращена, а оставшиеся у населения медные деньги были выкуплены по курсу 100 медных копеек за одну серебряную.

«Идею чеканки медных денег после тщательной подготовки успешно внедрил в жизнь уже сын Алексея Михайловича Пётр I в начале XVIII века», — подытожил Дмитрий Володихин.