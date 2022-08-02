Отстоять независимость: как в Молодинской битве было спасено русское государство

450 лет назад русское войско одержало победу в Молодинской битве над армией крымского хана Девлет-Гирея I. Ханские войска в несколько раз превосходили по численности русские полки и включали в себя элитные турецкие отряды, направленные османским султаном. Битва продолжалась несколько дней. В результате успешных действий русских воинов Девлет-Гирей I потерял большую часть своего войска и вынужден был бежать. Эксперты называют это сражение одним из важнейших в истории России. По их словам, крымский хан намеревался захватить Москву и сделать русское государство своим вассалом. В результате Молодинской битвы страна сохранила независимость, а Крымское ханство надолго отказалось от грабительских походов на территорию Восточной Европы.

2 августа 1572 года завершилась Молодинская битва между войском русского государства и армией Крымского ханства, усиленной ногайскими и турецкими отрядами. Русское войско под командованием Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина одержало убедительную победу. По словам историков, благодаря успеху при Молодях русское государство сохранило независимость и территориальную целостность, а также на некоторое время обезопасило себя от набегов Крымского ханства.

Антирусская коалиция

В XVI веке Крымское ханство регулярно совершало масштабные набеги на территорию русского государства. Ханские войска грабили города и деревни, а жителей массово угоняли в рабство.

«Крым претендовал на главенствующее положение на степном постордынском пространстве и считал своими южнорусские земли», — рассказал в разговоре с RT профессор МГУ имени Ломоносова доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

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По словам историков, ситуация с набегами усугублялась тем, что Крымское ханство было вассалом Османской империи. Её руководство не могло смириться с тем, что в середине XVI столетия царь Иван IV присоединил к русскому государству Казань и Астрахань.

Турецкие власти считали, что Нижнее и Среднее Поволжье входит в сферу их геополитических интересов. Кроме того, Османская империя опасалась усиления Москвы и исчезновения из-за этого у Крымского ханства возможности поставлять невольников на турецкие рынки.

«В 1558 году русское государство по решению Ивана IV вступило в Ливонскую войну, на фоне которой между Речью Посполитой, Османской империей и Крымским ханством сложилась антирусская коалиция. Поляки с помощью Крымского ханства надеялись отвлечь русские войска с театра боевых действий в Прибалтике», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

В 1569 году турецко-татарское войско совершило поход на Астрахань, но город взять не смогло. После этой неудачи османский султан Селим II повелел крымскому хану Девлет-Гирею I подготовить масштабное вторжение вглубь территорий русского государства.

«На сторожевой границе Московского государства». Картина Сергея Иванова, 1907 год

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В 1571 году войско крымского хана, насчитывавшее, согласно различным свидетельствам современников, от 40 тыс. до 200 тыс. воинов, дошло до Москвы, сожгло её предместья и отступило. Ханские воины разорили 36 русских городов, захватили богатую добычу и угнали в рабство несколько десятков тысяч человек.

«После успеха 1571 года Девлет-Гирей I начал строить более масштабные планы. Теперь он хотел не просто пограбить, а захватить южнорусские земли, сделать Москву своим вассалом, а возможно, даже полностью уничтожить русскую государственность», — заявил в разговоре с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Летом 1572-го войско Девлет-Гирея I начало поход против русского государства. По словам историков, хан прямо говорил, что «едет в Москву на царство». Историки оценивают численность его войска в 100—120 тыс. человек, включая отряд отборных турецких воинов, направленных османским султаном.

Воин русской поместной конницы, акварель из «Всемирного театра старинной и современной моды» Лукаса де Гира, XVI век

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В июле ханское войско подошло к Оке. Как отмечают историки, участники похода были настолько уверены в своём успехе, что мурзы уже делили между собой русские земли, а купцы получали от хана грамоты на беспошлинную торговлю в русских городах.

Численность русской армии, оборонявшей рубеж на Оке, историки оценивают в 20—25 тыс. человек. По словам Виталия Захарова, помимо земских и опричных войск, в неё входили также отряды немецких наёмников, донских и запорожских казаков.

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«Русскими войсками командовали князья Михаил Воротынский и Дмитрий Хворостинин. Находящиеся под их командованием силы в несколько раз уступали по численности противнику, поэтому ставку в борьбе с захватчиками было решено сделать на использование тактических приёмов», — отметил в комментарии RT сотрудник исторического парка проекта «Россия — моя история» Андрей Никитин.

«Спасли будущее своего народа»

26 июля (согласно другим источникам, 27 июля) войско Крымского ханства попыталось в нескольких местах переправиться через Оку. Главному военному советнику Девлет-Гирея I Дивей-мурзе с частью ханского войска удалось первым пересечь реку в районе села Дракино. После кровопролитной схватки с русскими войсками его отряд двинулся на соединение с главными силами крымской армии, которая переправилась через Оку в ночь на 28 июля.

Отбросив с занятых позиций в верховьях Нары полк правой руки русского войска, Девлет-Гирей I двинулся по серпуховской дороге на Москву. Его армию преследовал передовой русский полк под командованием князей Алексея Хованского и Дмитрия Хворостинина, поджидавший удобного момента для атаки на неприятеля. За ним шли основные силы русского войска.

28 июля 1572 года русский передовой полк в районе деревни Молоди атаковал арьергард ханской армии, состоявший из отборной кавалерии и находившийся под личным командованием сыновей крымского хана. Девлет-Гирей I, узнав о начале боя, отправил ещё один отряд на помощь сыновьям.

Крымско-татарский лучник. Рисунок Вацлава Павличака, XIX в.

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Большой полк русского войска установил на холме в удобном для обороны месте неподалёку от Молодей «гуляй-город» — передвижную деревянную крепость. По словам историков, отряду Дмитрия Хворостинина удалось заманить противника к «гуляй-городу», а затем резко отойти в сторону, подставив врага под мощный ружейно-артиллерийский огонь из крепости. Ханские воины понесли большие потери.

29 июля Девлет-Гирей I, находившийся уже в районе Подольска, решил вернуться к Молодям, так как опасался за безопасность своих тылов. На следующий день основные силы его армии обрушились на позиции русского войска.

«Нужно понимать, что Молодинская битва была не отдельным сражением, а частью огромной оборонительной операции. В результате целого ряда действий русского командования Девлет-Гирей I вынужден был вернуться из-под Москвы и принять бой в навязанном ему месте», — подчеркнул Дмитрий Володихин.

30 июля несколько десятков тысяч татар смогли уничтожить отряд из трёх тысяч стрельцов, занимавших позиции у подножия холма за пределами крепости, но взять сами укрепления не смогли. На следующий день в атаке на русское войско участвовала уже вся ханская армия, но и этот штурм оказался безуспешным.

1 августа атаку возглавил Дивей-мурза. После нескольких неудачных попыток прорвать оборону русского войска он с небольшим конвоем выехал на рекогносцировку и натолкнулся на совершавший вылазку русский отряд. В результате стычки второй человек в ханской армии был взят в плен.

Русское вооружение XVI столетия. Рисунок Ф. Г. Солнцева, 1869 год

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Русские воины сначала не поняли, что взяли в плен главного военного советника Девлет-Гирея I, но его выдали другие пленные — слуга и один из ханских сыновей. Поняв, что больше скрывать свою личность не получится, Дивей-мурза стал вести себя дерзко и в разговоре невольно выдал возможную стратегию ханской армии — взять русских измором, так как те из-за нехватки провианта уже начали есть собственных лошадей.

Командованию русского войска стало ясно, что ждать больше нельзя. 2 августа после возобновления боя Большой полк Воротынского тайно покинул «гуляй-город» по находившейся возле холма лощине и зашёл в тыл ханского войска. Остававшийся в крепости отряд под командованием Хворостинина дал мощный залп и начал вылазку против ханских войск.

«Войско Девлет-Гирея I, ошеломлённое ударом сразу с двух сторон, впало в панику и бежало. Русские воины преследовали беглецов», — рассказал Андрей Никитин.

Царю Ивану IV вручают трофеи, взятые у Девлет-Гирея I князем Воротынским. Гравюра, XIX век

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В Молодинском сражении погибли сын и внук Девлет-Гирея I и был полностью уничтожен отборный турецкий отряд, выделенный хану османским султаном. Русские воины захватили ханские знамёна, артиллерию и даже личное оружие Девлет-Гирея I. По оценкам историков, хан смог увести из-под Молодей не более 10 тыс. человек из своего огромного войска. Разгром был полным. Потери Крымского ханства оказались настолько велики, что оно на долгие годы отказалось от набегов на территорию русского государства.