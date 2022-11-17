Ископаемый гигант: палеонтологи открыли новый вид черепах

Европейские палеонтологи открыли новый вид ископаемых гигантских черепах, он получил название Leviathanochelys aenigmatica. Животное достигало в длину почти четырёх метров и обитало в морях, омывающих берега современной Европы. Ранее настолько большие экземпляры древних морских черепах встречались только в Северной Америке. По мнению учёных, находка свидетельствует о том, что похожие виды параллельно развивались в разных регионах планеты.

Палеонтологи нашли останки самой крупной морской черепахи из тех, что обитали в глубокой древности у европейского побережья. В длину животное достигало почти четырёх метров. Научная работа с описанием находки опубликована в журнале Scientific Reports. Авторы исследования — учёные из Каталонского института палеонтологии Микеля Крусафона и Автономного университета Барселоны (Анхель Лухан, Альберт Селлес и их коллеги).

По словам исследователей, ранее сопоставимых по размерам ископаемых морских черепах удавалось находить только в Северной Америке.

Представители самого известного вида вымерших гигантских черепах Archelon достигали 4,6 м в длину и весили до 3,2 т. Эти животные населяли океан в районе современной Северной Америки в конце мелового периода (145—66 млн лет назад). При этом в Европе палеонтологам до последнего времени не удавалось находить останки ископаемых морских черепах, чей панцирь превосходил бы в длину 1,5 м.

Однако черепаха, кости которой были найдены во время раскопок Кал-Торрадес на северо-востоке Испании в период между 2016 и 2021 годами, была почти такой же крупной, как Archelon. Исследователи обнаружили раздробленный таз животного, а также осколки панциря. Черепаха обитала в Кампанском ярусе (83,6—72,1 млн лет назад) мезозойской эры. Отличительной чертой найденной особи является кость, заметно выступающая из передней части таза. Как предполагают палеонтологи, эта анатомическая особенность могла быть связана с дыхательной системой животного.

Это отличает данный экземпляр от других морских черепах, что позволило учёным выделить новый вид. Исследователи назвали его Leviathanochelys aenigmatica.

Современная морская черепаха

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Исследователи рассчитали примерные размеры черепахи: она достигала в длину 3,74 м. Таким образом, представители Leviathanochelys aenigmatica были одним из крупнейших видов морских черепах не только на территории современной Европы, но и в мире.

Находка говорит о том, что разные виды гигантских черепах развивались в своё время независимо друг от друга в районе современных Европы и Северной Америки, отмечают авторы исследования.