Второе рождение тилацина: учёные могут воссоздать тасманийского сумчатого волка

Австралийские учёные совместно с компанией Colossal Biosciences могут возродить вымершего тасманийского сумчатого волка — тилацина. Исследователи планируют применить технологии редактирования и секвенирования генов животного. По словам учёных, они смогут получить эмбрион сумчатого волка через 10 лет.

Австралийские учёные из Университета Мельбурна совместно с биотехнологической компанией Colossal Biosciences могут возродить вымершего тасманийского сумчатого волка — тилацина с помощью технологии редактирования и секвенирования генов.

В 2007 году учёные из Университета Мельбурна секвенировали геном (определили всю или почти всю последовательность ДНК генома организма за один раз. — RT) тилацина, выделив часть его ДНК из хранившегося в музее экземпляра.

В 2022 году группа из 50 учёных объединилась с биотехнологической компанией Colossal Biosciences, которая занимается сохранением дикой природы и экосистем, а также генетическими разработками в области возрождения шерстистых мамонтов.

«Сейчас мы можем делать огромные прорывы в сохранении находящихся под угрозой вымирания австралийских сумчатых и принять вызов по воссозданию утраченных видов», — заявил руководитель лаборатории, занимающейся исследованиями по комплексному генетическому восстановлению сумчатого волка, профессор Эндрю Паск.

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Colossal Biosciences собираются провести опыты с помощью технологии CRISPR, основанной на разрезании и редактировании последовательностей ДНК для создания генетического кода. Учёные считают, что можно объединить технологию с их наработками по секвенированию генома тилацина. По словам специалистов, первый детёныш вымершего животного может появиться на свет через 10 лет.

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Палеонтолог Ярослав Попов в беседе с RT отметил, что австралийские учёные уже смогли составить полный геном сумчатого волка. На данный момент, благодаря технологии CRISPR, они хотят внедрить участки генов вымершего животного в максимально приближенный к тилацину геном сумчатой землеройки.

По словам учёного, для этого им нужно найти отличия в ДНК у обоих животных и понять, какие гены нужно заменить. На следующем этапе учёные будут заменять гены и создавать новое ДНК, которое они внедрят в клетку сумчатой землеройки, пояснил специалист.

«Не очень понятно, как будет расти сам эмбрион: в пробирке или в суррогатной матери. Это ещё нужно прорабатывать. Животное далее нужно будет как-то кормить и выращивать, а в какой среде учёные планируют это делать, пока неизвестно», — отметил Попов.

По словам эксперта, процесс возрождения тилацина может затянуться и пока ещё рано говорить о том, когда детёныш появится на свет.

«Если австралийские коллеги смогут учесть все нюансы и вырастить детёныша, то станут первопроходцами. Однако мамонтов уже давно пытаются клонировать, но пока у учёных не получается. Возможно, история повторится и с сумчатым волком», — объяснил палеонтолог.

Напомним, сумчатые волки в новейшей истории встречались только на острове Тасмания, где были широко распространены до 1830-х годов. Среди причин вымирания этих животных называют болезни, конкуренцию с собаками динго, истребление человеком, изменение климата, совокупность всех или нескольких этих факторов.