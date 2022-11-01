«Отразится на их выживании негативно»: почему за столетие у носорогов уменьшились рога

Учёные из Кембриджского университета выяснили, что за последнее столетие рога носорогов уменьшились в размерах. Такие выводы исследователи сделали, проанализировав фотографии носорогов, сделанные между 1886 и 2018 годами. По словам специалистов, редуцирование рогов стало итогом искусственного отбора — браконьеры стараются убивать животных с крупными рогами, имеющими более высокую цену на чёрном рынке.

Учёные из Кембриджского университета установили, что почти за 100 лет рога носорогов уменьшились в размерах. По словам авторов работы, причина таких изменений — охота и браконьерство. Результаты исследования опубликованы в журнале People and Nature.

Специалисты изучили фотографии 80 носорогов, сделанные между 1886 и 2018 годами. На них были представлены все пять видов носорогов: белый, чёрный, индийский, яванский и суматранский. Чтобы определить точный размер рогов, учёные измерили длину тела и головы животных. Оказалось, длина рогов за последнее столетие значительно уменьшилась у всех видов носорогов.

«В ходе эволюции рог развился у носорогов не просто так: разные виды находят рогам различное применение, скажем, используют их для добычи еды или защиты от хищников. Так что мы думаем, что меньший размер рога отразится на их выживании негативно», — отметил первый из авторов исследования, в прошлом научный сотрудник зоологического факультета Кембриджского университета, ныне работающий в Хельсинкском университете (Финляндия) Оскар Уилсон.

Исследователи предполагают, что причина уменьшения рогов — охота, которая велась на носорогов в течение многих лет. Рога этих животных используются в «традиционной медицине» в странах Азии и Африки, что приводит к истреблению носорогов браконьерами. Учёные предположили, что браконьеры в первую очередь убивают животных с длинными рогами, представляющими большую ценность на чёрном рынке. Поэтому у особей с менее крупными рогами было больше шансов на выживание и продолжение рода.

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Учёные напомнили, что только в 1950-х годах люди задумались о необходимости сохранить виды носорогов, оказавшиеся на грани вымирания, и начали предпринимать усилия для их защиты. Исследователи связывают это, в частности, с получением независимости африканскими странами, после чего европейские охотники больше не могли свободно ездить в Африку и охотиться на редких животных. Скорее всего, европейские охотники также предпочитали убивать носорогов с более крупным рогом, служившим престижным трофеем.

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В 1973 году ООН приняла Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Документ охраняет все виды носорогов и запрещает охоту на них.

Однако высокий спрос, возникший в Азии по вине знахарей, приписывающих рогам носорога целительные свойства, приводит к тому, что истребление животных продолжается до сих пор. Кроме того, рог носорога нередко используется в качестве статусного подарка или даже инвестиционного вложения: цена одного килограмма такого трофея на чёрном рынке — около $60 тыс.

Так, только за первую половину 2021 года в ЮАР от рук браконьеров погибло 249 носорогов — такие данные ранее привели власти африканского государства.