«Место слонов займут крысы»: учёные предрекли исчезновение крупных млекопитающих к концу XXI века

К концу нынешнего столетия многие виды животных исчезнут с лица Земли. К такому выводу пришли датские и шведские учёные. На данный момент планета переживает шестой период массового вымирания, причиной которого стала деятельность человека. При этом в первую очередь исчезают представители мегафауны, такие как слоны и носороги. В то же время популяции мелких животных вроде крыс увеличиваются. Исследователи считают, что на восстановление биоразнообразия может уйти 3—5 млн лет.

За последние 450 млн лет планета пережила пять периодов массового вымирания. В эти интервалы погибало от 30 до 95% всех живых существ. Причиной становились различные природные катастрофы, к примеру извержения вулканов, падение небесных тел. Современный период массового вымирания видов является шестым. Он начался в эпоху позднего плейстоцена, примерно 130 тыс. лет назад. На этот раз главным фактором стал антропогенный — уже с появлением древних людей исчезли представители палеолитической мегафауны, среди которых мамонты и гигантские ленивцы.

Учёные из Орхусского университета в Дании и Гётеборгского университета в Швеции определили число вымерших видов млекопитающих с начала шестого массового вымирания, оценили текущие темпы исчезновения биоразнообразия и вычислили, сколько времени уйдёт на его восстановление.

«Потеря мегафауны»

Исследователи проанализировали базы данных с информацией о современных представителях животного царства, а также о млекопитающих, которые вымерли с момента появления людей. Оказалось, что всего за последние 130 тыс. лет погибло более 300 видов животных.

По данным экспертов, в течение нескольких десятков лет будут утрачены 99,9% видов, находящихся на грани исчезновения, и 67% уязвимых видов животных. Наибольшая опасность грозит крупным млекопитающим, например носорогам и азиатским слонам. Вероятность вымирания последних к концу XXI века оценивается в 33%.

Одновременно с исчезновением крупных млекопитающих произойдёт своеобразный «перекос» в сторону более мелких. Грызунов станет непропорционально много, а приматов, за исключением человека, наоборот, мало.

«Вместе с потерей мегафауны мы вступаем в эпоху господства на Земле маленьких млекопитающих, в основном грызунов. Образно выражаясь, место слонов займут крысы», — сообщил автор исследования Мэтт Дэвис.

Согласно оценкам исследователей, восстановление утраченного биоразнообразия до текущего уровня займёт в лучшем случае 3—5 млн лет. А чтобы вернуться к уровню до начала активной деятельности сапиенсов, потребуется 5—7 млн лет.

Авторы исследования подчеркнули, что с точки зрения биоразнообразия исчезновение разных видов может иметь неодинаковые последствия. Так, в случае исчезновения одного из ныне существующих видов псовых (около 35) негативные последствия слабо отразятся на их семействе. Однако если не удастся сохранить оставшиеся два вида семейства слоновых, индийского и африканского слонов, как однажды не удалось сберечь мамонтов, то ещё одна ветвь на эволюционном древе млекопитающих будет обрублена.

Обитающие на Мадагаскаре индри, крупнейшие ныне существующие лемуры, также находятся под угрозой исчезновения. С точки зрения эволюции они очень сильно отличаются от своих сородичей. Поэтому в случае исчезновения вида восстановить его популяцию не удастся.

Индри

© Pierre-Yves Babelon/Aarhus University

«Мы смогли выявить виды, находящиеся под угрозой исчезновения и с длинной эволюционной историей. Это помогло нам определить, каких животных необходимо спасать в первую очередь. Среди тех, кто попал в список, — чёрный носорог, красная панда и индри», — отметил Дэвис.

«Легче защитить, чем восстанавливать»

По мнению российских экспертов, наступление человека на природу ведёт к катастрофической потере биоразнообразия.

Также по теме Белый носорог в пробирке: как учёные собираются спасти от вымирания одно из крупнейших млекопитающих на планете Немецкие учёные из Ассоциации Лейбница намерены спасти от вымирания северного белого носорога — одного из крупнейших млекопитающих....

«Около 15 лет назад в научной литературе появился термин «шестое массовое вымирание». Именного тогда исследователи обратили внимание на то, что из-за уменьшения площади свободных природных территорий резко сократились популяции крупных млекопитающих. Им попросту стало нечего есть и негде жить», — сообщил в беседе с RT профессор биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Журавлёв.

Эксперт добавил, что одной из причин массового вымирания животных также является браконьерство. Согласно оценкам учёных, с 2007 по 2014 год охотники истребили 144 тыс. слонов, населявших саванну и восток Африки, сократив популяцию на 30%.

«Чёрный рынок по продаже рогов носорогов и бивней слонов процветает. Основные поставки идут в юго-восточную Азию и Китай. Там из столь ценного материала делают различные изделия, предметы роскоши. Также фрагменты бивней и рогов добавляют в средства народной восточной медицины, хотя никакими полезными свойствами они не обладают», — отметил Журавлёв.

Пострадала от действий браконьеров и популяция красных панд, обитающих в юго-восточной части Гималайских гор. За последние полвека число представителей этого вида в регионе уменьшилось на 40%. Охотников привлекает красивый мех зверьков, который идёт на изготовление шапок.

Красная панда

Reuters

© Rebecca Naden

Учёный отметил, что не только сокращаются популяции, но и исчезают конкретные подвиды животных, например носорогов и тигров. Только усиление мер по защите уязвимых представителей животного царства, создание новых охраняемых территорий поможет предотвратить глобальное вымирание видов.

По мнению авторов исследования, мероприятия по сохранению млекопитающих необходимо начать как можно скорее.