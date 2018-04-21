Жертвы цивилизации: американские учёные спрогнозировали полное вымирание крупных животных
- Reuters
Учёные из Университета Нью-Мексико изучили палеонтологическую летопись, охватывающую последние 65 млн лет. Результаты исследования оказались весьма неожиданными: выяснилось, что ход эволюции зависел от антропогенного фактора гораздо больше, чем считалось ранее.
«До сих пор учёные были уверены, что крупные животные в силу своей природы и физиологических особенностей наиболее подвержены риску вымирания. Но на самом деле размер живого организма играл не такую большую роль: в вымирании крупных животных виновен человек», — сообщила автор исследования Фелиса Смит.
Около 1,8 млн лет назад с развитием материальной культуры гоминиды научились делать каменные орудия, а также готовить пищу на огне. Специалисты выяснили, что непосредственный предок современного человека Homo erectus был гораздо более активным охотником, чем считалось ранее.
По мере расселения первых людей с Африканского континента начали вымирать крупные животные. Тенденция к сокращению их численности особенно чётко проявилась на территории Нового Света во время позднего плейстоцена. В это же время человек перешёл к использованию первого дальнобойного оружия — стрел и лука.
- Ловушка для мамонта
- © Зденек Буриан
«Мы подтвердили прямую связь между расселением людей и попутным исчезновением крупных животных. Всего за 100 тысяч лет средняя масса больших представителей фауны Евразии снизилась примерно наполовину. В Австралии средняя масса животных за последние 125 тысяч лет сократилась на 90%. Что касается Северной Америки, то средняя масса обитателей животного мира этого континента сократилась с 98 до 8 кг», — рассказала Смит.
Первые люди охотились на крупных млекопитающих исключительно ради мяса. Чем крупнее было животное, тем большую ценность с точки зрения питания оно представляло.
«Мясо одного кролика могло прокормить лишь маленькую семью в течение одного дня. Мясо мамонта могло несколько дней кормить целое племя», — отметила Смит.
Надежда на генетику
Разумеется, на сокращение численности крупных животных влияли не только растущие охотничьи навыки человека.
Промышленная революция и активная урбанизация потребовали освоения новых территорий, и человек стал вырубать леса — естественную среду обитания крупных особей животного мира. Уничтожение человеком мелких обитателей степей и лесных массивов также играет свою отрицательную роль — крупные хищники лишаются пищи.
«Поскольку человек довольно эффективно использует природные территории, а некоторые животные обитают лишь в определённой области, конфликт интересов нарастает. У людей всё больше инфраструктуры, пахотных земель, городов, транспорта. Проблема вымирания видов глобальная и точно не исчезнет. Она актуальна для всех частей света и встречается как в относительно благополучной Европе, так и в Африке», — отметил в беседе с RT доктор биологических наук, директор зоологического музея МГУ, руководитель направления «Животные» проекта «Ноев ковчег» Михаил Калякин.
Американские исследователи пришли к выводу, что если подобная тенденция сохранится, то через 200 лет самым крупным животным на земле будет корова. С ними солидарны и российские биологи.
«Африканские слоны находятся сейчас на грани вымирания. Браконьеры продолжают торговать слоновой костью, и не исключено, что лет через 20 эти звери исчезнут совсем. Недавно умер последний самец северного белого носорога. Все эти животные очень крупные, и они действительно вымирают», — рассказала в интервью RT научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ксения Авилова.
С целью не допустить окончательного исчезновения некоторых видов животных Россия запустила масштабный проект — национальный банк-депозитарий живых систем «Ноев ковчег». За четыре года работы проекта МГУ им. М.В. Ломоносова специалисты создали уникальную криоколлекцию клеток исчезающих видов — здесь «под единым куполом» собраны все зоологические и ботанические коллекции, включая микроорганизмы, а также информация о них. Система базируется на уже имеющихся коллекциях Зоологического музея МГУ и крупном университетском гербарии.
«Общая идея биобанка — объединить не только коллекции, но и сведения о живых существах, включая литературные, и, что наиболее важно, сведения о генетике. Есть надежда, что именно разработки генетиков позволят нам сохранять редкие виды животных, некоторые из которых сейчас живут в питомниках и зоопарках. Генетики уже понимают, как мы можем благодаря новым разработкам сохранять редкие виды. Восстанавливать их из пробирки — пока для нас магистральная цель. Но нам удаётся накопить коллекции тканей, клеток крови, половых клеток, иными словами, сохранить генетический материал исчезающих видов, чтобы его при возможности использовать», — пояснил Калякин.
Учёный отметил, что сейчас генетики активно разрабатывают методы, с помощью которых можно было бы применить этот материал. Калякин добавил, что считает возможным «когда-нибудь получить из пробирки мамонтёнка».