Жертвы цивилизации: американские учёные спрогнозировали полное вымирание крупных животных

Главная причина исчезновения большинства видов крупных животных — деятельность человека. К таким выводам пришли биологи Университета Нью-Мексико, проанализировав палеонтологическую летопись за последние 65 млн лет. Ранее считалось, что крупные представители земной фауны вымерли из-за ряда физиологических особенностей. Авторы исследования отметили, что если подобная тенденция сохранится, через 200 лет корова станет самым большим млекопитающим на Земле. Однако российские биологи считают, что современная генетика способна притормозить процесс вымирания. О деструктивной роли человека и о специальном отечественном проекте «Ноев ковчег» — в материале RT.

Учёные из Университета Нью-Мексико изучили палеонтологическую летопись, охватывающую последние 65 млн лет. Результаты исследования оказались весьма неожиданными: выяснилось, что ход эволюции зависел от антропогенного фактора гораздо больше, чем считалось ранее.

«До сих пор учёные были уверены, что крупные животные в силу своей природы и физиологических особенностей наиболее подвержены риску вымирания. Но на самом деле размер живого организма играл не такую большую роль: в вымирании крупных животных виновен человек», — сообщила автор исследования Фелиса Смит.

Около 1,8 млн лет назад с развитием материальной культуры гоминиды научились делать каменные орудия, а также готовить пищу на огне. Специалисты выяснили, что непосредственный предок современного человека Homo erectus был гораздо более активным охотником, чем считалось ранее.

По мере расселения первых людей с Африканского континента начали вымирать крупные животные. Тенденция к сокращению их численности особенно чётко проявилась на территории Нового Света во время позднего плейстоцена. В это же время человек перешёл к использованию первого дальнобойного оружия — стрел и лука.

Ловушка для мамонта

© Зденек Буриан

Также по теме Революция в эволюции: в Африке обнаружены останки неизвестного ранее вида динозавров Учёные из Университета Мансуры (Египет) обнаружили в пустыне Сахара кости, принадлежащие неизвестному ранее виду динозавров. По...

«Мы подтвердили прямую связь между расселением людей и попутным исчезновением крупных животных. Всего за 100 тысяч лет средняя масса больших представителей фауны Евразии снизилась примерно наполовину. В Австралии средняя масса животных за последние 125 тысяч лет сократилась на 90%. Что касается Северной Америки, то средняя масса обитателей животного мира этого континента сократилась с 98 до 8 кг», — рассказала Смит.

Первые люди охотились на крупных млекопитающих исключительно ради мяса. Чем крупнее было животное, тем большую ценность с точки зрения питания оно представляло.

«Мясо одного кролика могло прокормить лишь маленькую семью в течение одного дня. Мясо мамонта могло несколько дней кормить целое племя», — отметила Смит.

Надежда на генетику

Разумеется, на сокращение численности крупных животных влияли не только растущие охотничьи навыки человека.

Промышленная революция и активная урбанизация потребовали освоения новых территорий, и человек стал вырубать леса — естественную среду обитания крупных особей животного мира. Уничтожение человеком мелких обитателей степей и лесных массивов также играет свою отрицательную роль — крупные хищники лишаются пищи.

«Поскольку человек довольно эффективно использует природные территории, а некоторые животные обитают лишь в определённой области, конфликт интересов нарастает. У людей всё больше инфраструктуры, пахотных земель, городов, транспорта. Проблема вымирания видов глобальная и точно не исчезнет. Она актуальна для всех частей света и встречается как в относительно благополучной Европе, так и в Африке», — отметил в беседе с RT доктор биологических наук, директор зоологического музея МГУ, руководитель направления «Животные» проекта «Ноев ковчег» Михаил Калякин.

Американские исследователи пришли к выводу, что если подобная тенденция сохранится, то через 200 лет самым крупным животным на земле будет корова. С ними солидарны и российские биологи.

«Африканские слоны находятся сейчас на грани вымирания. Браконьеры продолжают торговать слоновой костью, и не исключено, что лет через 20 эти звери исчезнут совсем. Недавно умер последний самец северного белого носорога. Все эти животные очень крупные, и они действительно вымирают», — рассказала в интервью RT научный сотрудник кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ксения Авилова.

С целью не допустить окончательного исчезновения некоторых видов животных Россия запустила масштабный проект — национальный банк-депозитарий живых систем «Ноев ковчег». За четыре года работы проекта МГУ им. М.В. Ломоносова специалисты создали уникальную криоколлекцию клеток исчезающих видов — здесь «под единым куполом» собраны все зоологические и ботанические коллекции, включая микроорганизмы, а также информация о них. Система базируется на уже имеющихся коллекциях Зоологического музея МГУ и крупном университетском гербарии.

Также по теме «Противоречит автономии личности»: чем опасно клонирование человека Ровно 20 лет назад был подписан Протокол о запрете клонирования людей, ставший дополнением к Европейской конвенции по правам человека....

«Общая идея биобанка — объединить не только коллекции, но и сведения о живых существах, включая литературные, и, что наиболее важно, сведения о генетике. Есть надежда, что именно разработки генетиков позволят нам сохранять редкие виды животных, некоторые из которых сейчас живут в питомниках и зоопарках. Генетики уже понимают, как мы можем благодаря новым разработкам сохранять редкие виды. Восстанавливать их из пробирки — пока для нас магистральная цель. Но нам удаётся накопить коллекции тканей, клеток крови, половых клеток, иными словами, сохранить генетический материал исчезающих видов, чтобы его при возможности использовать», — пояснил Калякин.

Учёный отметил, что сейчас генетики активно разрабатывают методы, с помощью которых можно было бы применить этот материал. Калякин добавил, что считает возможным «когда-нибудь получить из пробирки мамонтёнка».