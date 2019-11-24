В Малайзии умер последний суматранский носорог

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В Малайзии умер последний суматранский носорог. Теперь этот вид носорогов представлен лишь небольшим числом, в основном, в Индонезии, сообщает SBS.
В Малайзии умер последний суматранский носорог
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Самка 25 лет по кличке Иман болела раком, она жила в малайзийском штате Сабах на острове Калимантан.

«Смерть Иман наступила гораздо раньше, чем мы ожидали, но мы понимали, что она начинает испытывать сильную боль», — сказала директор департамента дикой природы Сабаха Августин Тууга.

Суматранский носорог был признан вымершим видом в дикой природе Малайзии в 2015 году. В мае этого года умер последний самец этого вида.

В марте в Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Тогда 45-летнее животное умерло из-за возрастного заболевания, которое привело к дегенеративным изменениям мышц и костей и повреждениям кожи.

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