В Малайзии умер последний суматранский носорог. Теперь этот вид носорогов представлен лишь небольшим числом, в основном, в Индонезии, сообщает SBS.

Самка 25 лет по кличке Иман болела раком, она жила в малайзийском штате Сабах на острове Калимантан.

«Смерть Иман наступила гораздо раньше, чем мы ожидали, но мы понимали, что она начинает испытывать сильную боль», — сказала директор департамента дикой природы Сабаха Августин Тууга.

Суматранский носорог был признан вымершим видом в дикой природе Малайзии в 2015 году. В мае этого года умер последний самец этого вида.

В марте в Кении умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан. Тогда 45-летнее животное умерло из-за возрастного заболевания, которое привело к дегенеративным изменениям мышц и костей и повреждениям кожи.