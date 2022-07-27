«Без него у России могло не быть Тихого океана»: как Василий Завойко разгромил англо-французскую эскадру на Камчатке

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Святослав Князев, Максим Лобанов
210 лет назад родился выдающийся мореплаватель, один из пионеров освоения Дальнего Востока Василий Завойко. По словам историков, он был ярким представителем группы военных, которая вела борьбу с царедворцами и чиновниками, выступавшими против освоения берегов Тихого океана. Завойко сыграл важнейшую роль в развитии Камчатки и Николаевска-на-Амуре, а также пресёк попытки Англии и Франции вытеснить Россию с Дальнего Востока в годы Крымской войны.
«Без него у России могло не быть Тихого океана»: как Василий Завойко разгромил англо-французскую эскадру на Камчатке
  • Василий Завойко
  • © Wikimedia commons

27 июля 1812 года в селе Прохоровка Полтавской губернии (ныне — Черкасская область Украины) родился выдающийся представитель российского военно-морского флота Василий Завойко. По словам историков, наиболее ярким моментом его биографии стала организация обороны Петропавловского порта (в наши дни — город Петропавловск-Камчатский) от англо-французской эскадры во время Крымской войны.

Начало карьеры

Василий Завойко родился в семье военного врача. Военно-морское образование он получил в Николаеве в Черноморском штурманском училище, по окончании которого был переведён на Балтийский флот. На корабле «Александр Невский» 15-летний мичман Завойко совершил переход в Средиземноморье и принял участие в Наваринском сражении против турецкого флота.

«Во время Наваринского сражения Завойко командовал четырьмя пушками на борту «Александра Невского», который вёл бой сразу с тремя вражескими судами. В ходе боя один из турецких кораблей затонул, а второй сдался», — рассказал RT методист тюменского исторического парка проекта «Россия — Моя история» Василий Малов.

Позднее Завойко участвовал в блокаде пролива Дарданеллы, после чего вернулся на Балтику и получил назначение на фрегат «Паллада», которым командовал Павел Нахимов.

«Служба на «Палладе» в то время была парадной и проходила в водах Финского залива. Это было Завойко не по душе, и он перевёлся на направлявшийся в Тихий океан транспорт «Америка», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН, доктор исторических наук Андрей Богданов.

  • Фрегат «Паллада», акварель Андрея Боголюбова, 1847 год
  • © Wikimedia commons

В 1834—1839 годах Завойко совершил два кругосветных путешествия, во время которых посетил тихоокеанские острова, Камчатку и северо-западные берега Америки. По словам Василия Малова, после возвращения из первого плавания Завойко хотели назначить командиром судна, выполнявшего посыльные поручения при командовании флота на Балтике, однако он отказался от повышения и добился повторной отправки в кругосветку.

В 1840-м Завойко перешёл на службу в Российско-американскую компанию, возглавив её факторию в Охотске.

«Завойко вошёл в группу российских офицеров, считавших, что Россия должна утвердиться на Тихом океане. Можно сказать, что это был «заговор», так как им пришлось вести борьбу с царедворцами и чиновниками Министерства иностранных дел, которые не видели в освоении дальневосточного региона перспектив и мечтали сдать его американцам, англичанам, французам или китайцам», — рассказал Андрей Богданов.

Герой Петропавловской обороны

В 1849 году (в некоторых источниках указывается 1850 год) Завойко был назначен военным губернатором Камчатки и командиром Петропавловского порта. На новом месте службы он приступил к масштабным преобразованиям порта и всего региона.

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Под руководством Завойко в Петропавловском порту были возведены казармы и флигели для военнослужащих, строились частные дома, торговые лавки, литейные мастерские, были возведены пристань, кирпичный завод и здание казначейства. Кроме того, на Камчатке начали прокладывать дороги. Также Завойко инициировал вакцинацию населения от оспы и привлёк врачей морского ведомства к лечению проказы у местного населения.

По словам Андрея Богданова, Завойко распорядился завезти на Камчатку коров и создать скотоводческую ферму. Кроме того, по его инициативе в регионе была построена мельница и мастерская по производству полотна из крапивы, которое отличалось высокой прочностью и практичностью.

Численность населения Петропавловска с конца 1840-х годов до 1854-го выросла с 370 до 1594 человек.

«Завойко практически с нуля построил в Петропавловске город. Но главной его задачей была, конечно, организация обороны порта и всей Камчатки», — подчеркнул Богданов.

Как рассказал Василий Малов, под руководством Завойко в Петропавловске был создан новый флотский экипаж и построено несколько судов.

«В 1854 году произошло самое яркое событие в славной биографии Василия Завойко. Ему было суждено возглавить оборону Камчатки от мощной англо-французской эскадры, направленной против российского Дальнего Востока Лондоном и Парижем в рамках Крымской войны», — заявил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

  • Василий Завойко, портрет работы неизвестного художника, 1870-е годы
  • © Wikimedia commons

По словам историков, европейские державы планировали захватить российские владения на Дальнем Востоке, уничтожить военные базы России в регионе и отвлечь внимание от черноморского театра военных действий.

В англо-французскую эскадру, предназначенную для захвата Камчатки, входили три фрегата, пароходофрегат, корвет и бриг, оснащённые в общей сложности 218 артиллерийскими орудиями. Экипажи и десант кораблей насчитывали около 2,6 тыс. военнослужащих.

Этой мощи гарнизон Петропавловска мог противопоставить всего шесть береговых батарей, насчитывавших 40 устаревших орудий, а также фрегат «Аврора» и транспортное судно «Двина», на которых в общей сложности было установлено 27 пушек. Гарнизон Петропавловского порта вместе с экипажами кораблей и местными добровольцами составлял 920 человек.

Вражеская эскадра подошла к Петропавловскому порту и начала перестрелку с береговыми батареями 30 августа 1854 года. На следующий день враг высадил десант численностью около 300 человек и захватил одну из батарей. Однако сводный отряд российских солдат и матросов численностью около 230 человек штыковой атакой сбросил вражеский десант в море. В тот же день было предотвращено ещё две попытки высадки англо-французских сил на берег.

5 сентября противник повторил попытку захвата Петропавловского порта. Подавив огнём две российские береговые батареи, корабли вражеской эскадры высадили на берег десант, состоявший из около 970 военнослужащих. Однако при попытке подойти к городу он был остановлен отрядом российских солдат и матросов. После четырёхчасового боя враг отступил.

  • «Оборона Петропавловского порта», картина Андрея Боголюбова, XIX век
  • © Wikimedia commons

8 сентября вражеская эскадра отошла от Петропавловского порта. За время боёв англо-французские силы потеряли убитыми и ранеными около 400 человек, а защитники порта — 115.

«Поражение под Петропавловском стало для Англии и Франции огромным позором», — отметил Виталий Захаров.

Однако, по словам Василия Малова, английское и французское командование не оставляло надежд уничтожить российскую военно-морскую базу в Петропавловском порту. Поэтому, чтобы обезопасить гарнизон и жителей города, Завойко решил перенести базу в устье Амура. Срыв укрепления и уничтожив деревянные строения Петропавловского порта, Завойко погрузил людей, вооружение и ценности на несколько кораблей, которые смогли с боем прорваться мимо вражеских судов.

«Эскадра под командованием Завойко достигла Николаевского поста на Амуре (современный Николаевск-на-Амуре). За два с половиной месяца в этом месте были построены город и порт», — рассказал Андрей Богданов.

В дальнейшем Завойко был назначен командующим всеми морскими и сухопутными силами России в устье Амура. Год спустя его перевели в Санкт-Петербург, где он был включён в состав морского генерал-аудитората (высшего военно-морского суда). По словам историков, во время службы в столице Завойко активно занимался научной деятельностью и стал член-корреспондентом Российского географического общества. В 1874 году ему был присвоен чин адмирала. Умер Завойко в феврале 1898 года в своей усадьбе в селе Великая Мечетня Подольской губернии.

«Роль Завойко в истории определяется просто: без него у России могло бы не быть Тихого океана, а, возможно, и всей Восточной Сибири. Сначала он вместе со своими единомышленниками настоял на освоении этих территорий, а потом отстоял их в бою. Во многом благодаря лично ему мы получили Россию в её современных границах», — подытожил Андрей Богданов.

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