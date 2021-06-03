«Влияние России на Дальнем Востоке усилилось»: какую роль в истории сыграл русско-китайский договор 1896 года

125 лет назад в Москве был заключён русско-китайский договор. Документ предполагал создание оборонительного союза между странами, а также строительство Китайско-Восточной железной дороги до Владивостока, облегчавшей передислокацию российских войск в случае японской агрессии. По словам историков, в отличие от западноевропейских держав, которые в одностороннем порядке навязывали Пекину свои условия, Россия подписанием Московского договора продемонстрировала, что признаёт самостоятельность Китая и готова оказывать ему необходимую помощь. В то же время договор усиливал военные и экономические позиции России на Дальнем Востоке, отмечают эксперты.

3 июня 1896 года в Москве был заключён русско-китайский договор, включавший в себя положения о создании оборонительного союза между Санкт-Петербургом и Пекином, а также о строительстве Китайско-Восточной железной дороги. По мнению специалистов, документ был выгоден обеим сторонам. Китай получал поддержку со стороны более сильной в военном плане державы, а Россия усиливала свои позиции в Дальневосточном регионе.

Предпосылки к заключению договора

Как отмечают историки, непосредственные предпосылки для подписания Московского договора создала экспансионистская политика Японии, а также активность западных держав в Дальневосточном регионе. Официальный Токио навязал Пекину ряд неравноправных договоров, а затем одержал победу в войне 1894—1895 годов. Согласно условиям заключённого по итогам войны Симоносекского договора, империя Цин отказалась от сюзеренитета над Кореей, а также согласилась передать Японии остров Тайвань, архипелаг Пэнхуледао и Ляодунский полуостров. Кроме того, Китай должен был выплатить Японии крупную контрибуцию и открыть для её судов свои торговые порты.

«Договор с Японией был унизительным для Китая. В то же самое время, такое резкое изменение геополитической ситуации было невыгодно ряду других государств, в частности России», — рассказал в беседе с RT профессор МПГУ, доктор исторических наук Виталий Захаров.

По его словам, Россию сильно встревожила перспектива перехода под контроль Японии Ляодунского полуострова. Санкт-Петербург видел в этом угрозу создания антироссийского плацдарма, как самой Японией, так и союзной с ней Великобританией. Более того, российские власти хотели договориться с Китаем об аренде незамерзающего порта в этом регионе. В итоге Санкт-Петербург, заручившись поддержкой Парижа и Берлина, путём дипломатического давления вынудил Японию отказаться от прав на Ляодунский полуостров. Кроме того, Россия и Франция предоставили империи Цин кредит для уплаты предусмотренной Симоносекским договором контрибуции.

Ещё во время Китайско-японской войны в Санкт-Петербурге началось обсуждение перспективы заключения с Цинской империей договора о совместной защите от дальнейшей экспансии со стороны Японии и о строительстве на территории Китая железной дороги, ведущей по кратчайшему пути на российский Дальний Восток. В 1895 году Китай посетила группа российских инженеров, изучавших возможные пути прокладки железнодорожной магистрали.

«Думаю, что теперь именно время на переговоры с Китаем для получения концессии на постройку через Маньчжурию железной дороги из Забайкалья прямо во Владивосток», — написал 15 ноября 1895 года Николай II на секретной телеграмме, полученной из посольства России в Китае и посвящённой заключению франко-китайской железнодорожной конвенции.

Китайско-японская война

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Китайские власти сначала сомневались в целесообразности передачи России всех прав на строительство проходящей по территории империи Цин железной дороги. Весной 1896 года из Китая в Россию на коронацию Николая II выехала делегация во главе с влиятельным чиновником Ли Хунчжаном. Китайские власти поручили ему договориться о строительстве железной дороги силами самой Цинской империи, но с привлечением российских инвестиций и специалистов. В переговоры с ним в Санкт-Петербурге вступил министр финансов России Сергей Витте. Кроме того, встречу с Ли Хунчжаном провёл император Николай II. После неё китайский чиновник склонился к тому, чтобы принять условия, предложенные российской стороной, и по телеграфу получил согласие из Пекина на подписание договора.

Московский договор

3 июня 1896 года русско-китайский договор был официально заключён. Его подписание состоялось в Москве, поэтому историки часто называют его Московским договором. Свои подписи под документом с российской стороны поставили министр финансов Сергей Витте и министр иностранных дел Алексей Лобанов-Ростовский, а с китайской — Ли Хунчжан, как государственный секретарь и чрезвычайный и полномочный посол Цинской империи.

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Согласно договору, обе стороны договорились поддерживать друг друга «всеми сухопутными и морскими силами» в случае нападения на одну из них Японии. Китай пообещал в случае начала военных действий открыть для России все свои порты. Кроме того, «чтобы облегчить русским сухопутным войскам доступ в угрожаемые пункты и обеспечить их съестными припасами», правительство империи Цин согласилось на строительство через Амурскую и Гиринскую провинции Китая российской железной дороги в направлении Владивостока. В мирное время Россия получала право на сквозной транзит войск через территорию Китая. А в случае войны железная дорога могла использоваться Российской империей в военных целях без каких-либо ограничений.

По словам историков, русско-китайский договор 1896 года позволил Пекину завершить эпоху неравноправных международных актов, подписанных между Китаем и западными державами во второй половине XIX столетия.

«По итогам Опиумных войн с Великобританией и Францией Китай был превращён в полузависимое государство. Контроль над страной в значительной мере перешёл к иностранцам. Московский же договор с Россией частично восстанавливал самостоятельность Китая», — заявил в беседе с RT врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Как отметил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, новый договор с Китаем позволял России более активно защищать свои интересы на Дальнем Востоке.

«Россия была заинтересована в продвижении к Тихому океану. Она имела серьёзные экономические интересы в регионе и поэтому хотела видеть в Китае надёжного партнёра. Договор стал большим шагом в данном направлении», — подчеркнул эксперт.

Китайско-Восточная железная дорога. Мост через реку Сунгари. Фото нач. 20 в.

© Большая российская энциклопедия / bigenc.ru

В рамках реализации положений Московского договора в августе 1896 года был подписан контракт на постройку и эксплуатацию Китайско-Восточной железной дороги. Управлять магистралью должно было специально учреждённое «Общество Китайско-Восточной железной дороги». Китайское правительство получало право выкупить магистраль через 36 лет после запуска движения поездов. В свою очередь власти Цинской империи бесплатно передавали «Обществу КВЖД» земли, необходимые для строительства, эксплуатации и охраны дороги. Предприятие было освобождено не только от контроля со стороны китайского правительства, но также от ряда местных налогов и пошлин.

Состав управления КВЖД утверждался министром финансов России. Для обеспечения безопасности магистрали была создана специальная Охранная стража, преобразованная в дальнейшем в пограничную стражу Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи.

Основные работы по строительству КВЖД производились в 1897—1903 годах. Общая протяжённость железной дороги составила 2450 км. На ней были возведены 92 станции и проложены девять тоннелей.

Вид на Порт-Артур. 1904 год

РИА Новости

Как рассказал Виталий Захаров, помимо строительства КВЖД, Россия, развивая достигнутые в Москве соглашения, подписала в 1898 году конвенцию по аренде у Китая Порт-Артура и Дальнего, получив их в полное и исключительное пользование на 25 лет.

«В результате реализации положений Московского договора влияние России на Дальнем Востоке резко усилилось. Однако это в свою очередь привело к росту напряжённости в отношениях с Японией, следствием чего стала Русско-японская война», — отметил эксперт.

По словам Алексея Маслова, договор 1896 года и строительство КВЖД были выгодны обеим сторонам.

«КВЖД создала позиции для укрепления России в регионе, предоставила ей военный доступ в Маньчжурию. Россия усилила защиту дальних рубежей. С другой стороны, она принесла пользу Китаю — оживилась торговля, возникли новые населённые пункты, учебные заведения, которые существуют до сих пор, была создана промышленная база. Если бы не неудачная для нас Русско-японская война, после которой действие договора было приостановлено, обе стороны и дальше могли бы пользоваться его выгодами», — резюмировал Маслов.