«Малодушие на грани трусости»: как Пётр III открыл Екатерине II дорогу к самодержавному правлению

260 лет назад в Российской империи произошёл переворот, в результате которого был свергнут император Пётр III и к власти пришла его жена Екатерина II. Историки неоднозначно оценивают личность Петра III, однако практически все единодушны в том, что он совершенно не понимал Россию и её народ. Под властью Екатерины II российское государство стремительно развивалось и расширяло свои границы. По мнению историков, это было связано с тем, что новая императрица прекрасно разбиралась в людях и продвигала по службе способных государственных и военных деятелей.

9 июля 1762 года в Российской империи произошёл государственный переворот, в результате которого к власти пришла Екатерина II. Её свергнутый с престола муж Пётр III вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах. Новая правительница, прекрасно разбиравшаяся в людях, смогла сформировать команду государственников, укрепивших Российскую империю и расширивших её границы.

Пётр и Екатерина

Будущий император России Пётр III (имя при рождении — Карл Петер) появился на свет 21 февраля 1728 года в германском городе Киль в семье гольштейн-готторпского герцога Карла Фридриха и урождённой великой княжны Анны — дочери Петра I. Он с детства восхищался личностью прусского короля Фридриха II и долгие годы вёл с ним переписку.

Карл Петер рано лишился родителей. В 1742 году его тётя, российская императрица Елизавета I, не имевшая законных наследников, пригласила юного герцога в Санкт-Петербург и объявила, что он будет её преемником на престоле. После принятия православия он получил имя Пётр Фёдорович.

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1 сентября 1745 года наследник престола обвенчался со своей дальней родственницей — урождённой ангальт-цербстской принцессой Софией Августой Фредерикой, которая при принятии православия стала Екатериной. Отношения между молодыми супругами не сложились. Внук Петра I жил отдельно от своей жены и открыто заводил романы с фрейлинами. На фоне отсутствия внимания со стороны супруга Екатерина посвящала большую часть времени изучению литературы, искусства и наук.

Вскоре у Екатерины, как и у её мужа, начали появляться внебрачные связи. Известно о её отношениях с польским дипломатом (будущим королём Речи Посполитой) Станиславом Понятовским и графом Григорием Орловым. В браке Петра и Екатерины родились сын Павел и дочь Анна. Однако некоторые историки сомневаются в том, что их отцом был Пётр.

5 января 1762 года Елизавета Петровна умерла. Как отмечают эксперты, ещё до её смерти среди влиятельных придворных начались разговоры о том, что отличающийся ветреным характером Пётр не сможет стать достойным правителем. Оказавшись на престоле, он дал основания для усиления критики в свой адрес.

Пётр III, картина Лукаса Конрада Пфандцельта, 1762 год

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Пётр III вывел Россию из Семилетней войны, заключив мир с Пруссией и вернув той ранее присягнувшие на верность российскому престолу территории, включая Кёнигсберг. Он объявил о секвестре имущества православной церкви и отмене монастырского землевладения. Кроме того, Пётр заявил о подготовке к войне с Данией, которую он с юности считал противницей России.

«Пётр III пренебрёг победами, которые были одержаны кровью русских солдат и офицеров в Семилетней войне, начал процесс ограбления церкви, не стал венчаться на царство по православному обряду и совершил множество других поступков, являвшихся в глазах современников полной нелепостью. Эти политические ошибки ярко продемонстрировали, что он практически ничего не понимал в России и её жизни», — рассказал в разговоре с RT профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Дмитрий Володихин.

По словам сотрудницы Волгоградского исторического парка проекта «Россия — Моя история» Татьяны Хомутовой, непонимание у окружающих вызывало также нежелание Петра III следовать правилам придворного церемониала, которые он нередко открыто нарушал и высмеивал.

Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы, картина Николая Ге, 1874 год

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«Пётр III завязывал в российском обществе узлы напряжения, в которых затем сам и запутался», — полагает эксперт.

Как отметил в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров, Петра III не стоит считать однозначно негативным историческим персонажем, однако в политике он разбирался плохо и российские реалии не понимал.

«Пётр III был очень сложным человеком, но в целом доброжелательным и гуманистически настроенным по отношению к людям. Он критиковал крепостное право и освобождал политических заключённых. Однако его внешняя политика, находившаяся во власти личной привязанности к прусскому королю Фридриху II, прямо противоречила национальным интересам. Это вызывало сильное возмущение у российского дворянства», — подчеркнул Захаров.

Государственный переворот

После того как Пётр III взошёл на престол, его отношения с женой ухудшились. Он публично оскорблял супругу, грозился арестовать её или отправить в монастырь. Кроме того, Пётр думал, как ему заключить брак с одной из своих фавориток — Елизаветой Воронцовой. По словам историков, популярность Екатерины, подчёркивавшей своё уважение ко всему русскому, росла пропорционально раздражённости населения России действиями её супруга. Жена царя, несмотря на немецкое происхождение, хорошо выучила русский язык и соблюдала православные обряды. Кроме того, по меркам своего времени, она была начитанна и обладала широким кругозором.

Вокруг Екатерины постепенно сложился круг государственных и военных деятелей, симпатизировавших ей и считавших, что она станет гораздо лучшим правителем, чем её муж. В их числе были братья Орловы, дипломат Никита Панин, президент Российской академии наук, гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский и многие офицеры гвардейских полков.

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По оценкам современников, на стороне Екатерины были готовы в любой момент выступить около 40 гвардейских офицеров и порядка 10 тыс. солдат гвардии.

9 июля 1762 года Екатерине стало известно, что один из её сторонников, гвардейский офицер Пётр Пассек, арестован. Как отмечают историки, это событие могло привести к потере Екатериной любых возможностей занять престол, поэтому окружение убедило её действовать незамедлительно.

Екатерина в окружении сторонников отправилась в гвардейские полки, которые один за другим присягнули ей на верность. На улицах Санкт-Петербурга её приветствовал народ. Прибыв в Зимний дворец, она приняла присягу у Сената и Синода. Сразу же был составлен манифест, согласно которому новая императрица обещает защищать русскую воинскую славу и православную церковь.

Великая княгиня Екатерина Алексеевна, картина Луи Каравака, 1745 год

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Пётр III проводил лето 1762 года в Ораниенбауме. В день переворота он собирался посетить супругу, которая должна была находиться в Петергофе, но не застал её там и вскоре узнал о происходящем в Санкт-Петербурге. По словам историков, окружение предлагало Петру направиться в Кронштадт и развернуть борьбу за власть, опираясь на армию и флот, но император растерялся и вернулся в Ораниенбаум.

Екатерина во главе гвардии двинулась на встречу со своим мужем. Пётр окончательно пал духом. 10 июля 1762 года он официально отрёкся от престола. Под надзором гвардейского караула во главе с Алексеем Орловым Пётр был отправлен в посёлок Ропша.

«Лёгкость, с которой был проведён переворот, объясняется тем, что Пётр III проявил малодушие на грани трусости. Он сам отказался от любых форм борьбы за власть», — подчеркнул Виталий Захаров.

Коронация Екатерины II, иллюстрация из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона

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17 июля 1762 года Пётр скончался в Ропше при невыясненных обстоятельствах. По официальной версии он умер в результате геморрагического инсульта, однако многие историки предполагают, что он мог быть убит — либо по приказу самой Екатерины II, либо по указанию её противников, пытавшихся таким образом дискредитировать и свергнуть новую императрицу, но не сумевших довести свой замысел до конца.

Как отмечают эксперты, народ позитивно воспринял переход власти к Екатерине II.

«Новая императрица в народном сознании представлялась надеждой на спасение от гнёта, нужды и других негативных явлений», — заявил в разговоре с RT сотрудник Тюменского исторического парка проекта «Россия — Моя история» Василий Малов.

По его словам, после прихода к власти Екатерина II щедро наградила всех участников переворота. В дальнейшем она старалась осыпать милостями представителей верхушки общества, чтобы сделать невозможным появление заговоров против неё.

«Екатерина II прекрасно разбиралась в людях. Она приложила все усилия, чтобы не оттолкнуть от себя умудрённых жизнью сановников и одновременно привлечь на свою сторону молодых энергичных офицеров и чиновников, способных к новым свершениям. Это стало залогом укрепления государства и расширения границ России в годы её правления», — подытожила Татьяна Хомутова.