«Все праздновали освобождение»: как смерть императора Павла I повлияла на историю России

220 лет назад заговорщики убили императора Павла I. Историки называют это событие последним дворцовым переворотом в России и отмечают неоднозначность последствий случившегося для истории страны. Само правление Павла, по словам экспертов, было крайне противоречивым: он проводил прогрессивные реформы, но в то же время его подданные страдали от царского своеволия. Из-за того, что факт насильственной смерти монарха при его сыне Александре I был засекречен, многие обстоятельства убийства остались неизвестны историкам и до сих пор служат почвой для научных дискуссий.

В ночь с 23 на 24 марта 1801 года группа заговорщиков, состоявшая преимущественно из представителей российской знати и офицеров-гвардейцев, убила императора Павла I, освободив путь к престолу его сыну Александру. У историков до сих пор нет ни чёткой версии относительно обстоятельств самого убийства, ни однозначной оценки случившегося для истории страны.

Поводы для убийства

Павел, сын Петра III, после смерти отца был на долгие годы отстранён от реальной власти своей матерью Екатериной II, с которой у него существовали многочисленные противоречия. После смерти Екатерины и восшествия на престол Павел I стал проводить политику, которая во многом противоречила духу правления его матери.

Военные и гражданские реформы Павла радикально ужесточили требования к офицерам и чиновникам, на гражданской службе была введена военная дисциплина. Павел начал совершать инспекционные поездки в регионы и ввёл сенаторские ревизии — чрезвычайный надзор за деятельностью органов власти и судов. Многие коррупционные схемы, существовавшие во времена Екатерины II, по словам историков, были разрушены.

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В введённых Павлом I воинских уставах, адаптированных монархом к российской действительности, было много заимствований из военного дела Пруссии. Но прусские порядки подвергались жёсткой критике со стороны талантливых российских военачальников, в частности Александра Суворова. Однако, как отмечают историки, если гении военного дела не нуждались в жёсткой регламентации своих действий, то в случае со среднестатистическим командиром чёткие правила и требования были скорее полезны.

При этом Павел I выступал за более гуманное отношение к солдатам, чем это было во времена его предшественников. Он запретил начальникам использовать солдат в качестве крепостных крестьян, ограничил сроки службы в армии. Император улучшил солдатское довольствие и повысил качество медицинского обслуживания в армии, увеличил нижним чинам жалование. За ненадлежащее обращение с солдатами офицеров при Павле строго наказывали. В то же время возможность стать офицером император превратил в исключительно дворянскую привилегию, недоступную для выходцев из простого народа.

Вместе с тем Павел I запретил офицерам уходить в долгосрочные отпуска, жёстко требуя от всех военнослужащих постоянно находиться по месту службы. Была ликвидирована практика записывать в полки с целью получения выслуги малолетних дворян.

Если до Павла около 70% офицеров служили чисто формально, то теперь все они вынуждены были находиться в частях и заниматься своими прямыми обязанностями. Условия службы стали гораздо тяжелее. Царь подвергал личный состав воинских частей муштре и отправлял на длительные марши.

Павел I

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«Одновременно Павел I начал жёстко пресекать произвол помещиков по отношению к крепостным. Своим манифестом он потребовал ограничить барщину тремя днями в неделю, чем вызвал сильное недовольство у дворян, воспринявших это как наступление на свои свободы», — рассказал в интервью RT профессор МПГУ доктор исторических наук Виталий Захаров.

Даже то, что Павел старался экономически поддерживать дворян, вводя для них материальную помощь через кредитно-банковскую систему, не изменило отношения к царю.

«Гвардейцев оскорбляло отношение Павла к военачальникам, к офицерам. Он мог разжаловать любого. Был случай, когда одному штабс-капитану за неуважение к ордену святой Анны — а Анной звали одну из фавориток Павла — он приказал дать тысячу палок. Каждый чувствовал, что следующим может стать он», — рассказал в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

По словам профессора ВШЭ Александра Каменского, политика Павла и его взаимоотношения с политической элитой того времени не соответствовали тем ожиданиям и требованиям, которые к сложились в русском обществе.

«Русское общество того времени не желало терпеть на престоле человека, которого считали самодуром и воспринимали как человека непоследовательного, непредсказуемого. Вся его политика, как внутренняя, так и внешняя, создавала ощущение нестабильности», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал в беседе с RT доцент РГГУ Евгений Пчелов, российское общество при Павле I постоянно находилось в состоянии сверхнапряжения.

«Павел был непредсказуем в своих решениях и назначениях. Понимаете, если вас завтра отправят в крепость по обвинению, а потом простят и назначат сенатором, — это не очень весело. Павел ликвидировал стабильность в состоянии общества того времени. Он был непредсказуемым человеком, имевшим о себе представление как о хозяине, до некоторой степени самодуром. В таких условиях люди жить не могли», — отметил Пчелов.

Военный парад времён Павла I

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Сильные колебания происходили и в российской внешней политике. После прихода Павла к власти Россия сначала занимала позицию твёрдого нейтралитета, а затем вошла в состав антифранцузской коалиции. В 1798 году Павел принял под свой протекторат Мальтийский орден и стал его великим магистром. Но в 1800 году англичане захватили остров Мальта и отказались возвращать его ордену. Это стало одним из факторов, приведших к резкому ухудшению отношений с Англией и сближению с Францией.

«Павел начал секретные переговоры с Наполеоном о подготовке совместного похода в занятую британцами Индию», — подчеркнул Виталий Захаров.

Заговор и убийство

По словам историков, среди знати идея свержения Павла I родилась почти сразу после его прихода к власти. Первый заговор возник в 1797—1799 годах, однако был пресечён. Вскоре возник новый кружок заговорщиков, в который входили бывший вице-канцлер Никита Панин, генерал-губернатор Санкт-Петербурга Пётр Пален, государственный деятель Осип Рибас (умер до гибели Павла, в 1800 году), а также братья Платон и Николай Зубовы, имевшие влияние во времена Екатерины II.

По словам историков, большинство заговорщиков не намеревались убивать Павла, а планировали свергнуть его и передать престол его сыну Александру. Чтобы добиться успеха, они стали массово привлекать на свою сторону офицеров гвардейских полков и представителей знати. По разным оценкам, в заговор было вовлечено от 180 до 300 человек.

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Одним из сложнейших вопросов является участие в заговоре британских властей, упоминаемое в ряде исторических трудов. Однако Александр Каменский и Евгений Пчелов в беседе с RT категорически отвергли эту версию.

«Если бы мы сказали о «британском следе» тем людям, которые совершили переворот, то эти люди были бы по меньшей мере удивлены, а скорее всего, оскорблены», — заявил Каменский.

В то же время историк Мальтийского ордена кандидат исторических наук Владимир Захаров в наличии «британского следа» не сомневается.

«Политика Павла I шла полностью вразрез с политикой Англии. Приказ убрать императора исходил от британских политических кругов», — уверен Захаров.

В свою очередь, Михаил Мягков также считает британское влияние на заговор весьма вероятным.

Портреты Никиты Петровича Панина (слева) и графа Петра Алексеевича фон дер Палена

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«Есть источники, свидетельствующие о том, что сестра Зубовых, Ольга Жеребцова, была связана с британским послом Уитвортом и получила от Англии на свержение Павла 2 млн рублей. Кроме того, британцы активно настраивали общественное мнение в России и мире против Павла I», — отметил он.

При этом Виталий Захаров считает, что британцы в заговоре участвовали, но их роль была второстепенной, так как без внутреннего недовольства дворянства политикой Павла англичане были бы бессильны.

Заговорщики активизировались после возникновения слухов о подготовке к узакониванию статуса внебрачных детей императора и о желании Павла приблизить к трону принца Вюртембергского Евгения — своего родственника по жене.

Напасть на императора заговорщики решили в недавно отстроенном им Михайловском дворце, в котором жил император. По словам Мягкова, многие из участников заговора в последний момент заняли выжидательную позицию, и к вечеру организаторам заговора пришлось уже подбадривать своих сторонников.

Вид на Михайловский замок со стороны Фонтанки

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«Накануне они встретились у Зубова и пили шампанское. За исключением руководителей — они были пьяны. Во дворец двинулись несколько десятков, но до комнаты Павла дошли в итоге всего 10—12 человек», — рассказал Михаил Мягков.

Заговорщики заранее позаботились о том, чтобы дворец охраняли лояльные им части. Тем не менее Павел I, услышав какой-то шум, успел спрятаться за занавеску. Участники заговора проверили постель и, убедившись, что она тёплая, кинулись искать императора.

Дальнейшие события имеют много версий. Согласно наиболее распространённой из них, обнаруженный заговорщиками царь вступил с ними в спор, получил удар золотой табакеркой в висок, а затем был задушен шарфом. Роли отдельных участников убийства описываются в исторической литературе тоже по-разному. Участниками физической расправы чаще всего называют Николая Зубова, его камердинера-француза и офицера-гвардейца Якова Скарятина.

Было ли убийство запланировано заранее или произошло случайно, достоверно неизвестно. Никита Панин, отсутствовавший во дворце, само убийство назвал «позорным делом».

«Когда Павла убили, было счастье. Исчезло шампанское в Петербурге моментально, потому что все праздновали освобождение от этого человека», — рассказал Евгений Пчелов.

На престол взошёл сын Павла Александр I. Принимал ли он участие в заговоре или просто знал о нём, историки однозначно сказать не могут. По первоначальной официальной версии, Павел умер от апоплексического удара. Реальные обстоятельства его смерти скрывались властями до начала ХХ века.

Как бы там ни было, придя к власти, сын Павла I немедленно издал ряд указов о помиловании, объявил амнистию тем, кто вынужден был скрываться от царя за границей, освободил от телесных наказаний священников и дьяконов. При Александре было восстановлено денежное содержание ведущих научных учреждений и одновременно ликвидирована Тайная канцелярия.

«Смерть Павла сильно повлияла как на внутреннюю, так и на внешнюю политику России. Во внутренней сын Павла во многом вернулся к линии своей бабушки, Екатерины II. Во внешней же Александром была подписана Русско-английская конвенция, завершившая межгосударственный кризис, при нём же к России были присоединены территории Восточной Грузии, Финляндии, Бессарабии и бывшего герцогства Варшавского. Кроме того, сразу после смерти Павла Александр принял решение о возвращении Донского казачьего войска из Индийского похода, а в 1804 году произошёл разрыв франко-русских дипломатических отношений, после чего Россия вступила в третью антифранцузскую коалицию», — подытожил Михаил Мягков.