«Вечная искренняя дружба»: как император Пётр III отдал Пруссии российский Кёнигсберг

260 лет назад был подписан Петербургский договор между Россией и Пруссией. Согласно этому документу, Российская империя выходила из Семилетней войны и возвращала Пруссии земли, жители которых ранее присягнули на верность императрице Елизавете. Петербургский договор стал одним из факторов, вызвавших резкое падение популярности российского императора Петра III и позволивших его жене (будущей императрице Екатерине II) организовать государственный переворот. Сегодня историки оценивают Петербургский договор неоднозначно. Одни отмечают, что он обнулил территориальные приобретения России за несколько лет, другие полагают, что договор помог официальному Санкт-Петербургу установить дружеские отношения с Пруссией, способствовавшие защите российских внешнеполитических интересов.

5 мая 1762 года между Россией и Пруссией был подписан Петербургский договор. Несмотря на успехи российской армии, официальный Санкт-Петербург решил выйти из Семилетней войны и вернуть Пруссии все земли, жители которых ранее успели присягнуть умершей к этому времени императрице Елизавете. Среди историков нет однозначной оценки Петербургского договора. Одни считают, что он бессмысленно лишил Россию территорий, другие отмечают, что мир с Пруссией в дальнейшем позволил Санкт-Петербургу эффективно решать свои внешнеполитические проблемы.

Семилетняя война

Семилетняя война началась в мае 1756 года. Ей предшествовал колониальный конфликт между Великобританией и Францией за владения в Северной Америке, на фоне которого Лондон и объявил войну Парижу.

У обеих сторон конфликта в Европе были союзники. Великобритания входила в единую коалицию с Пруссией, Ганновером и несколькими небольшими германскими монархиями, а Франция — с Россией, Австрией, Швецией, Саксонией и остальными германскими государствами.

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Источником для конфликта на континенте было то, что в 1740-е годы союзник Великобритании прусский король Фридрих II, обладая одной из сильнейших армий в Европе, отнял у Австрии богатую провинцию Силезию, и официальная Вена хотела её вернуть. В свою очередь Пруссия планировала развить успех и превратиться в ведущую державу Центральной и Восточной Европы.

«Пруссия была бедной ресурсами небольшой страной, которую называли песочницей Европы. Но Фридрих II превратил её в способное к успешным боевым действиям милитаристское государство, планировавшее путём грубых военных захватов расширить свою территорию», — заявил в комментарии RT доцент МПГУ Алексей Синелобов.

Как рассказал в беседе с RT профессор МПГУ Виталий Захаров, у России явного государственного интереса в войне не было, но Вена находилась в союзе с Санкт-Петербургом, и это порождало определённые обязательства.

Елизавета Петровна

© Wikimedia commons

Кроме того, у правившей в это время в России дочери Петра I императрицы Елизаветы существовал личный мотив для противостояния с Пруссией. По словам Виталия Захарова, прусский король Фридрих II был известным женоненавистником и терпеть не мог находящихся на престоле женщин — российская императрица Елизавета отвечала ему взаимной неприязнью.

Российская армия вступила в Восточную Пруссию. Хотя войска действовали успешно, их главнокомандующий Степан Апраксин вскоре издал приказ об отступлении, сославшись на проблемы со снабжением.

Памятник императрице Елизавете в городе Балтийске Калинградской области

РИА Новости

© Михаил Голенков

По словам Виталия Захарова, реальной причиной действий Апраксина стала серьёзная болезнь императрицы Елизаветы. Наследником престола был её племянник Пётр III, с детства преклонявшийся перед Фридрихом II и считавший противником России не Пруссию, а Данию.

«Апраксин опасался смерти императрицы и дал команду отступить, чтобы не расстраивать потенциального нового царя», — подчеркнул Виталий Захаров.

Но императрица выздоровела. Апраксин был отстранён от командования армией, отдан под суд и умер во время следствия.

Кунерсдорфское сражение

© Wikimedia commons

Российская армия заняла Восточную Пруссию и её исторический центр — Кёнигсберг (современный Калининград). Всё население региона, включая философа Иммануила Канта, присягнуло на верность Елизавете.

В дальнейшем российское войско одержало ещё ряд блестящих побед над прекрасно обученной прусской армией. Действуя совместно с австрийским корпусом, русские войска разгромили 48-тысячную прусскую группировку под командованием самого Фридриха II в Кунерсдорфском сражении. Поражение было настолько тяжёлым, что из штаба Фридриха в Берлин ушло сообщение: «Всё потеряно, спа­сай­те двор и ар­хи­вы». Пруссию тогда спасли только противоречия в лагере союзников, не позволившие продолжить наступление.

Капитуляция Берлина в 1760 году

© Wikimedia commons

Позже небольшой российско-австрийский корпус принудил к капитуляции и некоторое время удерживал Берлин. А год спустя российские войска заставили сдаться стратегически важную крепость Кольберг и помогли австрийцам вернуть себе часть Силезии.

На фоне поражений экономическое положение Пруссии резко ухудшилось, так как она оказалась отрезана от Балтийского моря. По словам историков, никто в Европе не верил в то, что Пруссия может избежать поражения.

Петербургский договор

5 января 1762 года императрица Елизавета умерла. Её преемником стал Пётр III, видевший Пруссию своим главным внешнеполитическим ориентиром. Новый монарх приказал российской армии немедленно прекратить боевые действия. В марте 1762 году между Россией и Пруссией было заключено перемирие.

По словам историков, Фридрих II был уверен, что для заключения мира ему придётся пойти на территориальные уступки, поэтому он заранее дал согласие своему посланнику барону Бернгарду Вильгельму фон дер Гольцу на признание Восточной Пруссии частью России. Однако Пётр III территориальный вопрос поднимать не стал и заявил, что согласится подписать мирный договор, предложенный прусской стороной.

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5 мая 1762 года был подписан Петербургский мир, который официально прекращал войну между Россией и Пруссией и провозглашал «вечную искреннюю дружбу» между обоими государствами. Свои подписи под ним поставили фон дер Гольц и российский канцлер Михаил Воронцов. Документ предполагал оказание обеими сторонами взаимной помощи и отказ от любых союзнических обязательств, направленных друг против друга.

Пётр III объявлял себя сторонником мира в Европе. Договор признавал «священнейшие и наследственные» права Фридриха на занятые российскими войсками в ходе войны территории. Восточная Пруссия, включая Кёнигсберг, в двухмесячный срок должна была вернуться под контроль прусского короля. Согласно легенде, Иммануил Кант тогда отказался переприсягать прусскому королю и остался российским подданным.

Как отмечают эксперты, Петербургский договор спас Пруссию от разгрома.

«Подписание Петербургского мира — это был неожиданный поворот в войне, причём неожиданный даже для самой Пруссии», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По словам историков, мир на прусских условиях и планы по объявлению войны Дании, к боевым действиям с которой царь приказал гвардии готовиться в июне 1762 года, привели к резкому снижению популярности Петра III в российском обществе. Воспользовавшись этим, жена царя Екатерина, опираясь на группу верных ей офицеров, совершила 9 июля 1762 года государственный переворот. На следующий день Пётр III официально отрёкся от престола, был арестован и вскоре скончался при невыясненных обстоятельствах. Несмотря на то что Екатерина II формально осудила Петербургский договор, разрывать мир с Пруссией она не стала.

Фридрих II

© Wikimedia commons

«Существует мнение о Петербургском мире как об измене или глупости со стороны Петра III, но это не совсем так. Екатерина II не зря сохранила отношения с Пруссией. В какой-то степени это отвечало дипломатическим и прочим интересам Российской империи. Хорошие отношения с Пруссией как с надёжным предсказуемым соседом пригодились, в частности, при решении польского вопроса и во время войн с Турцией», — отметил Алексей Синелобов.

Однако с такой трактовкой Петербургского договора согласны не все историки.

«Решение Петра III стало глубочайшим оскорблением всех российских военных, а также свидетельством пренебрежения памятью тех, кто погиб на полях сражений с Пруссией. Не зря это вызвало такое серьёзное возмущение и привело к утрате императором власти. Говорить о политических выгодах договора нет смысла, так как без него Россия могла просто диктовать свою волю Пруссии», — заявил Владимир Оленченко.

Пётр III

© Wikimedia commons

При этом историки отмечают, что сама по себе Семилетняя война подарила российской армии бесценный опыт, ставший одним из залогов военных побед эпохи Екатерины II.

Семилетняя война завершилась в 1763 году. По её итогам Великобритания существенно расширила колониальные владения за счёт Франции и Испании, а Пруссия упрочила своё положение в Германии и стала ещё более уверенно претендовать на лидерство в Центральной Европе.

Восточная Пруссия вернулась в состав России почти два столетия спустя. Она была признана частью СССР по результатам Великой Отечественной войны на Потсдамской конференции 1945 года, после чего на её территории была образована Калининградская область РСФСР.