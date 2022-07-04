«Сохранение страны и государственного строя»: как Александр Бенкендорф защищал Россию на поле боя и в тайной войне

240 лет назад родился выдающийся военный и государственный деятель Российской империи Александр Бенкендорф. Он известен как шеф жандармов и глава Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, которое эксперты называют первой профессиональной спецслужбой в истории России. Кроме того, Бенкендорф был боевым офицером, отличившимся в Отечественной войне 1812 года, заграничном походе русской армии и других военных конфликтах. По словам историков, в ХХ веке образ Бенкендорфа был в значительной степени искажён и сведён к преследованию инакомыслящих, но на самом деле он много сделал для блага России. В частности, Третье отделение под руководством Бенкендорфа активно боролось с коррупцией и иностранным шпионажем.

4 июля 1782 года (в некоторых источниках указываются 1781 и 1783 годы) родился российский государственный и военный деятель Александр Бенкендорф. Как храбрый офицер он отличился во время Отечественной войны 1812 года, заграничного похода русской армии и ряда других военных конфликтов первой половины XIX века. Вскоре после восстания декабристов император Николай I назначил Бенкендорфа шефом жандармов и начальником Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. По словам историков, ведомство под руководством Бенкендорфа занималось политическим сыском, контрразведкой и борьбой с коррупцией.

На полях сражений

Александр Бенкендорф происходил из старинного прибалтийского дворянского рода. Его отец Христофор был близким другом сына Екатерины II Павла I, будущего императора. Воспитание Александр получил в престижном учебном заведении — иезуитском пансионе аббата Николя в Петербурге. В 1798 году его приняли на службу в лейб-гвардии Семёновский полк, произвели в прапорщики и назначили флигель-адъютантом императора Павла I.

В 1802 году Александра Бенкендорфа включили в состав экспедиции Георга Магнуса Спренгтпортена, которая должна была секретно провести военно-стратегические исследования территории России и некоторых прилегающих к ней стран. Бенкендорф побывал в Сибири и Средней Азии, на Дальнем Востоке и Кавказе, а также выполнял отдельные поручения в Якутске. В дальнейшем экспедиция через Крым и Константинополь направилась на остров Корфу.

Во время пребывания на Кавказе Бенкендорф участвовал в боевых действиях против Гянджинского ханства, а находясь на острове Корфу — в формировании войск из числа местных жителей для борьбы с французами.

Также по теме «Оказались впереди Европы»: какую роль сыграла Россия в разгроме империи Наполеона Бонапарта 205 лет назад Париж капитулировал перед войсками Шестой коалиции. Эскадроны кавалерии во главе с российским императором Александром I...

В 1806—1807 годах Бенкендорф участвовал в Русско-прусско-французской войне и, по словам историков, отличился в нескольких сражениях. После заключения Тильзитского мира между Россией и Францией он некоторое время служил при русском посольстве в Париже, а затем добровольцем отправился в Дунайскую армию для участия в Русско-турецкой войне 1806—1812 годов. Бенкендорф часто находился в авангарде или командовал отдельными отрядами. За мужество, проявленное в сражении под Рущуком, был награждён орденом Святого Георгия IV степени.

Во время Отечественной войны 1812 года Бенкендорф командовал арьергардом у Фердинанда Винцингероде — руководителя Обсервационного корпуса и армейского партизанского отряда в районе Смоленска — и проявил себя в сражении под Велижем. Когда французы осенью 1812 года покинули Москву, Бенкендорф был назначен её первым комендантом. В дальнейшем он участвовал в преследовании вражеской армии до западных границ России. Находящиеся под его командованием подразделения взяли в плен более 6 тыс. французских военных, включая трёх генералов.

Во время заграничного похода русской армии в 1813 году Бенкендорф был назначен командиром отдельного летучего отряда. Он разбил французов в бою под городом Темпельберг и участвовал в лейпцигском сражении. Находящиеся под командованием Бенкендорфа казаки принимали участие в освобождении от наполеоновских войск Бельгии и Голландии. Позднее Бенкендорфа назначили командиром уланской бригады и драгунской дивизии, а в 1819 году — начальником штаба Гвардейского корпуса.

Сцена из русской военной жизни 1812 года. Литография XIX века

Legion-Media

В 1821 году Бенкендорф подготовил для Александра I записку о тайных обществах в России, перечислив членов организаций будущих декабристов и предложив методы противодействия им. Но, по словам некоторых историков, император отнёсся к информации Бенкендорфа недостаточно серьёзно и отправил его командовать 1-й кирасирской дивизией.

Через три года он отличился во время наводнения 1824 года в Санкт-Петербурге: Бенкендорф вплавь добрался до одной из лодок на улицах города и целый день лично спасал людей. На время ликвидации последствий стихийного бедствия Бенкендорф был назначен военным губернатором Васильевского острова.

«Бенкендорф не был человеком, который идёт по карьерной лестнице, отсиживаясь в тихих местах и интригуя. Свои чины и награды он заслужил благодаря храбрости, мужеству и верности присяге», — подчеркнул в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Во главе спецслужбы

Во время подавления восстания на Сенатской площади 26 декабря 1825 года Бенкендорф командовал войсками на Васильевском острове, а потом вошёл в состав Следственной комиссии по делу декабристов.

Также по теме Третье отделение: какой была первая профессиональная спецслужба в истории России 195 лет назад было создано Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Эксперты называют его первым в...

В начале 1826 года Бенкендорф подал императору Николаю I проект «Об устройстве высшей полиции», в котором предложил создать в России систему тайного политического сыска для пресечения угроз государственной безопасности. По словам Виталия Захарова, император доверял Бенкендорфу и отнёсся к его предложениям очень серьёзно.

Вскоре Бенкендорф возглавил созданное Третье отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии и стал шефом жандармов. Отделение наблюдало за иностранцами, религиозными сектами, революционными и общественными деятелями. Также оно обобщало информацию о чрезвычайных происшествиях и занималось цензурой. Параллельно со спецслужбой Бенкендорф руководил Императорской главной квартирой (учреждение в составе Военного ведомства Российской империи для выполнения личных указаний императора или особых поручений).

По словам историков, Бенкендорф эффективно противодействовал возникновению революционных проявлений в России, пресекал подрывную деятельность со стороны иностранных государств и активно боролся с коррупцией.

«Деятельность Бенкендорфа была в значительной мере негативно мифологизирована в ХХ веке. Объективно его работа была направлена на сохранение страны и государственного строя. Аналогичная деятельность ведётся в любом государстве. Возможно, если бы не начинания Бенкендорфа, то Россия в один из сложных моментов своей истории просто развалилась бы и стала добычей других держав», — рассказал в беседе с RT научный директор военно-исторического общества Михаил Мягков.

Одной из приоритетных задач государственной власти в первой половине XIX века Бенкендорф считал решение крестьянского вопроса. Он был активным сторонником отмены крепостного права. Кроме того, Бенкендорф неоднократно ходатайствовал перед Николаем I о смягчении приговоров декабристам.

Александр Бенкендорф, фрагмент картины Егора Ботмана, середина XIX века

© Wikimedia

Бенкендорф сопровождал императора во время Русско-турецкой войны 1828—1829 годов и лично участвовал в нескольких сражениях. В 1831 году его включили в состав Государственного совета и кабинета министров. Бенкендорф поддерживал развитие в России железнодорожного транспорта, в частности строительство железной дороги Санкт-Петербург — Москва.

«При Бенкендорфе в России существовала жёсткая власть, но не было никакого террора. Внутренняя стабильность в стране во многом сохранялась благодаря ему лично. Сам по себе Бенкендорф был настоящим рыцарем без страха и упрёка. Главными ценностями для него были честь и служение Отечеству», — подчеркнул Мягков.

Здание штаба Отдельного корпуса жандармов, где после 1838 года помещалось Третье отделение

© Wikimedia

В 1844 году Бенкендорф отправился за границу. По пути назад 23 сентября 1844 года он умер на борту парохода «Геркулес» возле острова Даго в Балтийском море и был похоронен в своём имении под Ревелем (в наши дни — Таллин).

По словам профессора МГУ им. М.В. Ломоносова, доктора исторических наук Дмитрия Володихина, роль, которую Бенкендорф сыграл в истории России, была безусловно положительной.

«На поле боя Бенкендорф неоднократно смотрел в глаза смерти, но не отступал. Это был человек большой храбрости. При выполнении полицейских функций Бенкендорф продемонстрировал исключительную порядочность и честность. Жёсткость, которую он проявлял для поддержания порядка в империи, всегда была умеренной. Остаётся только пожелать, чтобы таких управленцев в истории нашей страны было как можно больше», — подытожил Володихин.