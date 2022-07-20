«Эффективное средство — вовремя взятая в руки лопата»: российский учёный-ботаник — о борьбе с борщевиком Сосновского

Главный фактор, способствующий распространению борщевика Сосновского, — это запущенность части сельскохозяйственных угодий в средней полосе и на севере России, заявил в интервью RT старший научный сотрудник Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН Кирилл Ткаченко. По его словам, нужно обязать землевладельцев уничтожать побеги сорняка или допускать на свою территорию государственные службы, которые занимались бы этой работой. Напомним, советские ботаники открыли борщевик Сосновского в 1940-х годах на Кавказе. Его начали выращивать в равнинных районах СССР в надежде, что богатое сахарами растение станет ценной кормовой культурой. Однако борщевик начал дичать, быстро разрастаться и вредить чуждой для него экосистеме, при этом молоко коров, которых кормили растением, имело неприятный привкус. Также выяснилось, что попадание сока растения на кожу вызывает сильнейшие ожоги.

— Борщевик Сосновского активно распространяется по стране, регулярно приходит информация о появлении сорняка в новых районах, хотя разговоры о необходимости борьбы с ним ведутся очень давно. В одном из недавно опубликованных исследований говорится, что к 2040—2060 годам борщевик может распространиться по всей европейской части России. Причём это произойдёт вне зависимости от того, как будет меняться климат. Есть ли точные данные о масштабах бедствия и ведётся ли мониторинг распространения борщевика?

— Что касается прогноза, то их делается немало, часто просто ради привлечения общественного внимания. Нередко авторы алармистских прогнозов стараются таким образом привлечь финансирование под борьбу с борщевиком. Не думаю, что на такие оценки следует обращать слишком большое внимание — сейчас сложно всерьёз говорить о столь отдалённой перспективе.

Мониторинг ведётся, для этого сейчас создано несколько ресурсов. Однако централизованной системы отслеживания распространения борщевика пока нет. Впрочем, одним мониторингом всё равно проблему не решить — нужно просто активнее использовать сельхозугодья по назначению, чтобы они не пустовали и не зарастали сорной растительностью.

— Как действовать после случайного контакта с ядовитым растением?

— Сок борщевика Сосновского содержит биологически активные вещества — фурокумарины. Эти соединения присутствуют и в ряде других растений, однако именно в борщевике Сосновского отмечается их наиболее высокая концентрация. Фурокумарины — фотодинамические активные соединения. Попав на кожу, они способствуют глубокому проникновению ультрафиолетового излучения, тем самым вызывая глубокие химические ожоги.

Если сок борщевика Сосновского попал на кожу, её надо тщательно и многократно промыть с мылом, а затем — спиртосодержащей жидкостью. Важно избегать пребывания на солнце, кожа должна быть защищена от ультрафиолетовых лучей.

— Каковы темпы распространения борщевика в России? И какие факторы этому способствуют?

— Борщевик распространяется довольно неравномерно в разных регионах, поэтому дать однозначный ответ на этот вопрос нельзя. Если говорить о факторах, способствующих его распространению, то, повторюсь, главным является запущенность части сельскохозяйственных угодий в средней полосе и на севере, поскольку крупные сельхозпроизводители предпочитают работать на юге, где рентабельность выше.

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Плюс нет специального закона, который систематизировал бы борьбу с борщевиком. Например, сейчас дорожные службы обрабатывают от сорняка только придорожную территорию — это примерно 3 м от асфальта. Далее начинается или территория лесхозов, или частная, где такие работы никто не может ни проконтролировать, ни отследить. Нередко владельцы огромных участков земли оставляют их без всякого возделывания, просто огородив заборами. Сами они там не живут, на фактически заброшенных землях разрастается борщевик, который рассеивает семена. По сути, такие землевладельцы создают очаги постоянного распространения борщевика, и никакой управы на них нет.

Впрочем, жители населённых пунктов тоже часто просто наблюдают, как борщевик распространяется вокруг их поселений, ожидают приезда каких-то специальных служб. И никто не хочет рано весной просто выйти с лопаткой и срезать растение, удалив точку его роста. Или же срезать цветки, чтобы не дать растениям осеменяться. Это всё очень несложные, но эффективные меры, доступные всем.

— Как распространение борщевика Сосновского влияет на экосистему?

— Экспансия борщевика приводит к вытеснению ряда местных видов, обеднению экосистемы. При этом он оказался способен распространяться в разных климатических условиях на территории России и сопредельных стран — это довольно неприхотливое растение.

— Почему опасность борщевика, а также его непригодность к сельскохозяйственному использованию не заметили вовремя, когда проводили эксперимент с его промышленным выращиванием?

— О том, что борщевик Сосновского содержит фурокумарины, знали ещё с начала 50-х годов ХХ века. Растений, которые могут накапливать токсичные для человека вещества, много, но далеко не все могут распространяться так активно, как борщевик. Это было сложно предсказать.

Борщевик Сосновского

РИА Новости

© Александр Вильф

— Наносит ли борщевик аналогичный ущерб в своих естественных регионах произрастания — на Кавказе, в Турции? Если нет, то почему — у него есть какие-то природные конкуренты в тех регионах?

— Нет, в местах своего естественного произрастания борщевик не агрессивен. Там он занимает свою экологическую нишу, растёт в определённых условиях, а не занимает брошенные сельхозугодья. Борщевик способен расти не в любых условиях, а только в достаточно благоприятных, которые есть в районах, где ранее возделывались культурные растения. Например, на засушливых территориях мы его никогда не увидим. Лучше всего он себя чувствует в нежарком климате, где достаточно влажно.

Естественными конкурентами для борщевика Сосновского могут быть быстрорастущие злаки, образующие плотный ковёр на поверхности земли. В этом случае семена борщевика не могут упасть на землю, застревают в ветоши из злаков. Даже если они и прорастут в таких условиях, они погибнут.

— Постоянно изобретаются новые средства, направленные на борьбу с борщевиком, вплоть до самых необычных. Например, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге придумали методику уничтожения борщевика с помощью магнитных полей высокой частоты посредством прогревания ими почвы. Также предлагалось использовать против борщевика насекомых — гусениц моли Пастернаковой. И почему борщевик не получается уничтожить с помощью сельскохозяйственных гербицидов?

— Уничтожение борщевика Сосновского с помощью токов высокой частоты, вероятно, возможно. Но это слишком дорогостоящий способ, чтобы можно было говорить о его массовом применении.

Если мы разведём специальных насекомых, таких как борщевичная моль, которые будут уничтожать борщевик, то впоследствии они начнут поедать уже другие растения из семейства зонтичных. И тогда нам придётся начать борьбу уже против этих насекомых. Так что такая методика — это палка о двух концах.

А что касается гербицидов, то да, в сельском хозяйстве применяются линейки высокотоксичных глифосатов, способных убивать сорняки. Однако не стоит верить утверждениям, согласно которым эти вещества разрушаются в природе за две-три недели и теряют свою токсичность. На деле они проникают в почву и потом ещё долго травят растения и живые организмы.

Работы по уничтожению борщевика

РИА Новости

© Виталий Белоусов

— Какие направления поиска средств против борщевика самые перспективные, на ваш взгляд?

— Самое эффективное средство — вовремя взятая в руки лопата. Если вовремя удалять первые побеги борщевика, он не будет разрастаться. Следующим важным условием является активное и грамотное землепользование. И также нужны специальные законодательные нормы, которые обязали бы каждого владельца земли следить за её состоянием, бороться с инвазионными растениями и не допускать их распространения. Либо же чтобы частные собственники открывали доступ на свои территории для государственных служб, которые проводили бы нужные мероприятия. А за нарушение этих требований нужно вводить ощутимые штрафы и для физических, и для юридических лиц.

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— Можно ли найти борщевику какое-то полезное применение — наладить производство биоэтанола, например? Или дикорастущий сорняк для этого непригоден? И можно ли при помощи генной инженерии создать такой сорт растения, который будет иметь только полезные качества?

— На самом деле, в своё время на борщевик Сосновского не просто так обратили внимание как на потенциальную полезную культуру. Борщевики — это кладезь полезных для нас продуктов. Они могут использоваться, к примеру, в качестве лекарственного сырья, даже фурокумарины могут находить применение в фармацевтике. Также из борщевика можно извлекать эфирные масла, а его побеги использовать как нажировочный корм для скота — на борщевике животные быстро набирают вес после зимнего периода. Поскольку борщевик содержит много сахаров, он действительно может применяться как сырьё для производства биоэтанола. А кроме того, это растение можно использовать для получения целлюлозы. Сейчас такие разработки ведутся, нельзя сказать, что от идеи использовать борщевик в полезных целях полностью отказались.

— Как часто инвазионные растения становятся настолько вредоносными и распространёнными, как это случилось с борщевиком?

— Инвазионные виды на то и инвазионные, что нарушают традиционную жизнь природных ценозов, своим внедрением способствуют гибели или сокращению численности местных обитателей. Это касается не только растений, но и животных. Таких примеров очень много: это и люпин, и амброзия, и золотарник, и клён американский… Просто борщевик привлекает такое внимание из-за того, что его сок способен вызывать сильнейшие ожоги. В противном случае он бы спокойно занимал поля, и о нём никто бы не говорил.