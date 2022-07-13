В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением
- РИА Новости
Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Согласно обращениям граждан, региональные органы власти ссылаются на необязательность работ по устранению данного растения, если оно не находится на землях сельскохозяйственного назначения», — заявил Арапов.
Карантинные растения — особо вредные виды сорняков, которые представляют угрозу для остальной флоры, человека и животных.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2000 участков.