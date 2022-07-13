В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением

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В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением, а также разработать федеральную программу по борьбе с его распространением. Такое письмо направил главе Минприроды Александру Козлову зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).
В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Согласно обращениям граждан, региональные органы власти ссылаются на необязательность работ по устранению данного растения, если оно не находится на землях сельскохозяйственного назначения», — заявил Арапов.

Карантинные растения — особо вредные виды сорняков, которые представляют угрозу для остальной флоры, человека и животных.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2000 участков.

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