В Госдуме предложили признать борщевик карантинным растением, а также разработать федеральную программу по борьбе с его распространением. Такое письмо направил главе Минприроды Александру Козлову зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди»).

Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Согласно обращениям граждан, региональные органы власти ссылаются на необязательность работ по устранению данного растения, если оно не находится на землях сельскохозяйственного назначения», — заявил Арапов.

Карантинные растения — особо вредные виды сорняков, которые представляют угрозу для остальной флоры, человека и животных.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье очистили от борщевика ещё более 2000 участков.