Врач Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком

Завотделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком.

«Сам по себе сок растения отравления не вызывает, но защитные функции кожи нарушаются, в результате чего возникает фотоожог. Если сок борщевика попал на кожу, то нужно закрыть этот участок (от воздействия солнечных лучей. — RT)», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, после контакта с борщевиком человеку нужно обработать пострадавший участок кожи мылом и укрывать его от солнечных лучей в течение трёх дней.

Как отметил Долгинов, во время скашивания растений необходимо защищать все открытые участки кожи лица и тела.

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