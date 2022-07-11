Врач Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком

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Завотделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком.
Врач Долгинов рассказал о первой помощи после контакта с борщевиком
  • © Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

«Сам по себе сок растения отравления не вызывает, но защитные функции кожи нарушаются, в результате чего возникает фотоожог. Если сок борщевика попал на кожу, то нужно закрыть этот участок (от воздействия солнечных лучей. — RT)», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам врача, после контакта с борщевиком человеку нужно обработать пострадавший участок кожи мылом и укрывать его от солнечных лучей в течение трёх дней.

Как отметил Долгинов, во время скашивания растений необходимо защищать все открытые участки кожи лица и тела.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области устранили более 10 тыс. нарушений земельного законодательства в первые шесть месяцев 2022 года.

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