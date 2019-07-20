Борщевик и не только: тест RT об опасных растениях

В июле появились сообщения, что опасный сорняк — борщевик Сосновского — захватывает новые территории. Так, его истребляют даже в центре Москвы. В лесопарках, например в Битцевском лесу или «Лосином Острове», с ним борются уже давно. Однако, как отмечают учёные, сорняк настолько быстро приспосабливается к любым условиям, что окончательно искоренить его чрезвычайно сложно. Особую опасность для человека борщевик представляет в период цветения и плодоношения. При попадании сока растения на кожу появляются ожоги, а пыльца может спровоцировать отёк дыхательных путей. С борщевиком знакомы многие, но это не единственное опасное растение. Пройдите тест RT и проверьте, что вы знаете о других ядовитых представителях флоры.

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© F. Hecker/blickwinkel