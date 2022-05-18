«Перешли на российскую архитектуру»: создатель магазина приложений NashStore — о планах по развитию сервиса

Российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. О необходимости создать отечественный сервис в начале апреля заявлял глава правительства РФ Михаил Мишустин. В начале мая компания Google заблокировала для россиян возможность скачивания и обновления платных приложений в своём магазине Google Play. Отечественные разработчики готовят замену американскому сервису — так, создать свой магазин приложений готовится компания VK, бета-версия магазина RuStore будет запущена 25 мая. Созданием и развитием сервиса NashStore занимается компания АНО «Цифровые платформы». В интервью RT генеральный директор компании Арсений Щельцин рассказал, как NashStore отбирает приложения для размещения в магазине, а также сообщил о переговорах по предустановке сервиса на смартфонах. В свою очередь, опрошенные RT эксперты оценили отечественный магазин приложений.

— Арсений Александрович, 16 мая российский магазин приложений на Android NashStore стал доступен для скачивания всем пользователям. Был ли NashStore разработан с нуля за последние месяцы или такое импортозамещение планировалось заранее?

— Создание российского магазина приложений — логичное решение. По большому счёту такой сервис должен был появиться ещё до принятия правительством РФ закона об обязательной предустановке российских мобильных приложений на продаваемые в стране устройства.

И если ранее ещё была не совсем ясна экономическая целесообразность создания такого магазина, то сейчас она очевидна. Разработка NashStore началась недавно — в конце марта 2022 года. У нас уже были некоторые инструменты и наработки для создания каталога и других элементов сервиса, поэтому было решено заняться этим проектом.

— Возможна ли в теории блокировка NashStore со стороны Android? Ранее для устройств HUAWEI были заблокированы Google-сервисы. Пользователи отмечали, что при работе приложение NashStore обращается к API (Application Programming Interface — протокол для взаимодействия компьютерных программ, который позволяет использовать функции одного приложения внутри другого. — RT) от Google.

— Изначально такая конфигурация была оптимальной и приемлемой. К сожалению, 16 мая, в день запуска, против нашего сервиса была запущена DDoS-атака с помощью западных сервисов. Атака продолжается и сейчас, растёт количество её форматов.

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В связи с этим было решено перейти на более оптимальную модель архитектуры. У нас есть альтернатива в виде российских решений, хотя они недостаточно мобильны. Однако наличие хороших отечественных IT-специалистов позволило оперативно перепланировать эту архитектуру.

Это нужно, чтобы у нас, с одной стороны, была возможность оперативно отражать атаки, а с другой стороны, давать пользователям возможность бесперебойно скачивать огромное количество файлов, приложений, каждое из которых в среднем весит по 50—100 Мбайт.

Сейчас мы уже перешли на российскую архитектуру, созданную путём комбинирования лучших практик от нескольких российских компаний.

— Как пользователю удостовериться, что он скачивает именно официальное приложение NashStore, а не копию с вредоносным кодом? Особенно учитывая, что какое-то время установочный файл был размещён на общедоступном «Яндекс.Диске»?

— Да, 16 мая этот файл тоже подвергся одному из видов атак. Хотя он раздавался по CDN (Content Delivery Network — глобальная сеть, которая служит для ускорения доставки трафика от поставщиков к получателям. — RT) с DDOS-защитой, этого всё равно оказалось недостаточно.

Так как файл стал основной мишенью, было решено перенести его на общедоступный хостинг с понятной репутацией — на «Яндекс.Диск». Но и там файл подвергся атаке и был заблокирован. Сейчас его можно скачать с нашего официального сайта. Не рекомендуется скачивать с других сервисов, потому что в этом случае мы не гарантируем сохранность кода. Поскольку это открытая разработка, злоумышленники могут внедрить в приложение вредоносные элементы.

— Как разработчику добавить своё приложение в NashStore? Многие из них жалуются в социальных сетях, что загрузить приложение можно, только если есть статус ИП или самозанятого. Есть ли планы открыть такую возможность для физлиц?

— По статистике Google Play, большая часть самых надёжных приложений создаётся компаниями, хотя магазин сотрудничает и с физлицами. По нашим наблюдениям, компаниям проще пройти модерацию для размещения в магазине, выполнять требования в части обработки персональных данных, не допускать появления в приложении противоправного контента, неработающих элементов и т. п.

Мы сейчас формируем экосистему, которая будет предоставлять пользователям сервисы. Поэтому нам очень важен статус разработчика — это должен быть или индивидуальный предприниматель, или самозанятый. Учитывая, что зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за считаные минуты, мы не видим в этом большой сложности. Плюс мы даём возможность зарегистрироваться физлицам, которые находятся в процессе регистрации в качестве самозанятых.

— А сколько сейчас уже поступило заявок от разработчиков? Все ли они обработаны? И как быстро после подачи заявки приложение может появиться в магазине?

— Мы закладываем на обработку заявок две недели, но в большинстве случаев на это уходит три дня. Некоторым разработчикам мы задаём уточняющее вопросы, даём рекомендации относительно того, как исправить описание приложения или какие-то ошибки в самой программе. Сейчас процесс регистрации проходит примерно 500 приложений, а в магазине уже доступно больше тысячи продуктов.

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— Ведутся ли переговоры с производителями смартфонов, как отечественных, таких как AYYA, так и зарубежных, о предустановке NashStore на устройства?

— Да, мы ведём такие переговоры. Это вопрос рыночный, вопрос торга — производители смартфонов заинтересованы в установке целой экосистемы сервисов, это повышает востребованность устройств. Переговоры идут, но я пока воздержусь от того, чтобы называть конкретные компании.

— Пока в магазине относительно немного приложений, нет большинства популярных российских сервисов. Обсуждаете ли вы возможность размещения таких приложения в NashStore с компаниями?

— Сейчас мы ведём переговоры с крупнейшими владельцами приложений, а также с наиболее популярными приложениями из Google Play. Конечно, сейчас нас несколько сдерживают DDoS-атаки, которые мешают нам распрямиться в полный рост. Но надеюсь, что уже скоро мы эту проблему преодолеем и все пользователи смогут спокойно скачивать из NashStore приложения, число которых тоже будет увеличиваться.

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«Сервис может улучшаться»

Опрошенные RT эксперты считают, что создание магазина приложений — несложная задача, поэтому у NashStore скоро появится много конкурентов на российском рынке. Это хорошая новость для разработчиков приложений, поскольку площадкам придётся привлекать их путём снижения комиссий и сборов. NashStore стал первым таким сервисом. По мнению IT-эксперта, главного разработчика сайта Кремля Артёма Геллера, создатели маркета выпустили его в сжатые сроки и теперь будут дорабатывать уже запущенный маркет.

«Видно, что приложение NashStore было сделано в большой спешке. Чтобы быстро запустить сервис, использовались стандартные наработки. Естественно, сжатые сроки отразились и на качестве продукта, он пока совсем сырой. Впрочем, потенциально сервис может улучшаться и расширяться», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам экспертов, создание таких магазинов — технически несложный процесс, особенно когда речь идёт о ещё небольших масштабах.

«Технологические сложности появятся, если сервис вырастет до гигантских масштабов, хотя об этом говорить рано», — считает Геллер.

Эту точку зрения разделяет и аналитик Telecom Daily Илья Шатилин.

«Без сомнений, сейчас многие хотели бы получить многомиллиардное бюджетное финансирование на создание и продвижение отечественного магазина приложений. Но по большому счету ничего сложного в том, чтобы создать такой маркет, нет. В мире есть много альтернативных маркетов — например в Китае, где не работает Google Play. Такие приложения можно создавать очень быстро и дёшево», — рассказал специалист в комментарии RT.

Однако создать магазин приложений мало — важно привлечь на площадку разработчиков и пользователей, считают аналитики.

«Пока что сервису NashStore нужно решать главную проблему — аудитории, потому что люди пока к нему не привыкли. Во-вторых, неясно, как мотивировать разработчиков выкладывать приложения именно в этот магазин. Этот вопрос будет решён, если разработчики российского стора смогут договориться с производителями смартфонов о предустановке маркета на устройства — и необязательно это будет NashStore. И даже после этого потребуется время, чтобы люди начали воспринимать новый сервис как привычное решение», — считает Артём Геллер.

Эксперты сходятся в том, что появление любых альтернативных маркетов можно лишь приветствовать, поскольку они позволят скачивать приложения, заблокированные в Google Play из-за санкций.

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«Google не сможет заблокировать такой магазин приложений, потому что программу можно скачать на смартфон напрямую с сайта разработчика, сняв соответствующее ограничение в настройках устройства. Google может удалить приложение с вашего смартфона, только если оно было скачано с Google Play. В отличие от iOS, Android — открытая операционная система, в этом её главное преимущество. Да, скачивать приложения из альтернативных источников бывает рискованно, есть вероятность скачать вирус. Однако отмечу, что и в Google Play сейчас тоже очень плохая модерация, в магазине много мошеннических приложений», — отметил Илья Шатилов.

По его словам, если в России будет несколько магазинов приложений, разработчики смогут легко размещать свои программы во всех одновременно. Популярность того или иного стора у создателей приложений будет зависеть от условий, которые будут для них созданы.

«Для разработчиков чем больше каналов дистрибуции, тем лучше. Например, у Google Play была комиссия примерно в 30% для разработчиков. Другие маркеты могут устанавливать свою, более низкую комиссию», — считает Илья Шатилов.