«ВКонтакте» запустила «VK Мессенджер»

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила «VK Мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запустила «VK Мессенджер»
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Отмечается, что в «VK Мессенджере» можно общаться с друзьями из «ВКонтакте» и контактами из телефонной книги. Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1 тыс. человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое. Если сообщение было отправлено человеку, которого нет в друзьях, он получит запрос на переписку.

Кроме того, пользователям «VK Мессенджера» доступны функции, которых нет в основном приложении VK. Например, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах — все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время. Мессенджер поддерживает тёмную тему и предоставляет широкие возможности персонализации: можно настраивать оформление всего приложения и отдельных чатов, в том числе устанавливать фоны и менять размер шрифта. Пользователи могут архивировать неактуальные переписки и закреплять самые важные наверху в списке чатов.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» открывает технологии VK Video и доступ к её инфраструктуре разработчикам IT-сервисов.

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