Аналитик Mobile Research Group Муртазин прокомментировал ситуацию с техникой Apple в России

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в стриме RT «Летучка» выразил мнение, что техника Apple в России, вероятно, вскоре будет бесполезна, но гаджеты и приложения на Android продолжат работать, как и сейчас.
Аналитик Mobile Research Group Муртазин прокомментировал ситуацию с техникой Apple в России
  • Gettyimages.ru
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«Нас хотят де-факто отключить от возможности платить с телефона, с умных устройств [на iOS]. При этом на Android это сделать невозможно, Android остаётся вполне себе рабочим, там появляются приложения, развитие будет идти. iPhone для нашей страны умирает», — сказал он.

25 марта американская компания Apple уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay.

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