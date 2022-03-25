Apple уведомила НСПК о приостановке поддержки карт МИР в сервисе Apple Pay

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Американская компания Apple уведомила Национальную систему платёжных карт (НСПК), что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay.
Apple уведомила НСПК о приостановке поддержки карт МИР в сервисе Apple Pay
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает пресс-служба НСПК.

«Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт МИР в платёжном сервисе Apple Pay. С 24 марта загрузка новых карт МИР в сервис стала недоступна», — заявила компания.

Уточняется, что работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней.

Ранее в УБ России сообщили, что россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, однако по-прежнему можно оплачивать покупки пластиковыми картами этих систем.

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