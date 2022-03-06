ЦБ России: сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны

Россияне не смогут использовать сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, однако по-прежнему можно оплачивать покупки пластиковыми картами этих систем. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.

«Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут не доступны», — приводит РИА Новости сообщение Центробанка.

Как уточняется, «можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объёме на всей территории России».

Ранее в Национальной системе платёжных карт (НСПК) сообщили, что карты платёжных систем Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, а затем банк сам выпустит карту МИР.

Кроме того, в НСПК напомнили, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем: МИР и UnionPay.

Как заявили в ЦБ, карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.