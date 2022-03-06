НСПК напомнила о возможности использовать карту МИР — UnionPay для использования за рубежом

Национальная система платёжных карт (НСПК) напомнила российским гражданам, что для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом они могут оформить совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay, которая работает как в России, так и в других 180 странах.

«Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту МИР — UnionPay, которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, поддерживающих работу с UnionPay», — сказали РИА Новости в пресс-службе НСПК.

По данным UnionPay, оформить такую карту можно в нескольких российских банках: Россельхозбанке, Газпромбанке, банке «Солидарность», банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке, ВБРР, Примсоцбанке, банке «Приморье», банке «Зенит» и Почта банке, пишет агентство.

Также в НСПК отметили, что карты Visa и Mastercard всех российских банков продолжат работать внутри страны как обычно.

«Операции по картам международных платёжных систем Visa и Mastercard с 2015 года обрабатываются на территории России в Национальной системе платёжных карт. Все уже выпущенные российскими банками карты этих платёжных систем продолжат работать внутри нашей страны в прежнем режиме», — заявили там.

Как ранее заявили в ЦБ, карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Как подчеркнул регулятор, трансграничные операции по этим картам будут недоступны.